DJMaRiiO protagoniza la nueva campaña de Gillette en España

El cuidado personal masculino ha experimentado una evolución notable en las rutinas diarias de los hombres españoles, consolidándose como un hábito completamente normalizado. Según los datos de la consultora Kantar, más del sesenta por ciento de la población masculina en España ya se afeita o recorta el vello corporal de manera habitual. Sin embargo, este cambio de costumbres ha revelado una contradicción importante en la práctica diaria, ya que una gran mayoría de los usuarios sigue empleando para el cuerpo las mismas cuchillas y maquinillas que han sido diseñadas específicamente para las características de la cara. Esta falta de herramientas adecuadas suele acabar provocando una serie de molestias físicas muy incómodas y fácilmente evitables, como irritaciones continuas, pequeños cortes accidentales y rojeces en la piel.

Para solucionar este problema de una forma divertida y muy cercana, la marca Gillette ha presentado en España su nueva propuesta de cuidado corporal masculino. Ideada por la agencia creativa VML Spain, la campaña de lanzamiento utiliza el lenguaje, las expresiones y el humor del fútbol para dar nombre a una situación incómoda con la que muchos hombres se van a sentir identificados enseguida. La idea central es usar la metáfora del deporte para bautizar con mucho ingenio esas pequeñas heridas domésticas bajo el concepto de las depilesiones, concienciando de forma simpática sobre los riesgos que corren aquellos que no utilizan el material adecuado cuando entran a la ducha.

El conocido creador de contenido digital DJMaRiiO se ha convertido en el embajador principal de esta iniciativa, protagonizando unos anuncios que buscan naturalizar el uso de productos específicos para el cuerpo. La campaña parte de una realidad muy simple, y es que algunas de las lesiones más molestas no ocurren disputando un partido intenso sobre el césped de un estadio, sino en la intimidad del cuarto de baño. A través del famoso gesto futbolístico de pedir el cambio desde el banquillo, los vídeos invitan a los hombres a reflexionar sobre las herramientas que guardan en su neceser, animándolos a dar el paso hacia una tecnología desarrollada exclusivamente para la sensibilidad de la piel corporal.

La respuesta técnica de la marca para solucionar estas situaciones se materializa en la gama de productos de última generación diseñada para garantizar un afeitado seguro y cómodo. Entre las novedades presentadas destaca una maquinilla equipada con un sistema especial de protección que separa las hojas de forma óptima para eliminar los tirones y prevenir cualquier tipo de rasguño. Al mismo tiempo, la colección introduce diferentes modelos de recortadoras corporales con tecnologías de seguridad que mantienen el ritmo de corte constante sin importar la densidad del vello. Los modelos más avanzados de estos dispositivos de aseo incluyen detalles muy prácticos como luces led integradas para ver mejor las zonas difíciles y soportes diseñados para poder usarse y cargarse directamente dentro de la ducha.

La dirección de estos anuncios ha corrido a cargo del realizador Sebas Alfie, contando con el apoyo de la productora MIA Producciones para dar forma a unas escenas de estilo cinematográfico. El equipo creativo ha sabido conectar de manera natural con los gustos de su público, empleando un tono de comunicación muy directo y recreando con gracia los percances cotidianos que pueden suceder lejos de la competición deportiva. De esta manera, la compañía mantiene su trayectoria de innovación en el mercado español, ofreciendo alternativas claras que mejoran la experiencia del aseo diario y el bienestar de los hombres.