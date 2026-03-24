Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas

El mercado laboral del marketing en España está en plena ebullición. La digitalización acelerada, la irrupción de la inteligencia artificial y la creciente demanda de perfiles híbridos han transformado radicalmente lo que las empresas buscan en un candidato. Si pensabas que con saber gestionar redes sociales y tener algo de experiencia en Google Ads ya tenías el trabajo asegurado, la realidad de 2026 te puede sorprender.

Antes de entrar en materia, conviene tener claro que la primera impresión sigue siendo decisiva: un buen cv de marketing bien estructurado puede marcar la diferencia entre pasar al proceso de selección o quedarse fuera en el primer filtro. Pero más allá del formato, lo que realmente importa es el contenido — y eso es exactamente lo que vamos a desgranar en este artículo.

El perfil que buscan las empresas españolas en 2026

La gran transformación del marketing en los últimos años ha sido la convergencia entre creatividad y datos. Las empresas ya no buscan ni el creativo puro que no entiende de métricas, ni el analítico que no sabe contar una historia. Lo que se valora es el perfil híbrido: alguien capaz de diseñar una estrategia, ejecutarla y medir sus resultados con rigor.

Los perfiles más demandados en el mercado español actualmente son:

Performance Marketing Specialist — Expertos en campañas de pago (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads) con capacidad de optimización basada en datos.

— Expertos en campañas de pago (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads) con capacidad de optimización basada en datos. Content Strategist — Profesionales que diseñan estrategias editoriales alineadas con objetivos de negocio.

— Profesionales que diseñan estrategias editoriales alineadas con objetivos de negocio. SEO/SEM Manager — Especialistas en posicionamiento orgánico y de pago.

— Especialistas en posicionamiento orgánico y de pago. Marketing Automation Specialist — Dominio de herramientas como HubSpot, Salesforce o Marketo.

— Dominio de herramientas como HubSpot, Salesforce o Marketo. Data Analyst de Marketing — Capaces de traducir datos en decisiones estratégicas.

Las habilidades que marcan la diferencia

Más allá del perfil específico, existen competencias transversales que pueden marcar una diferencia clara frente a otros candidatos. Hoy en día, el dominio de la inteligencia artificial aplicada al marketing ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en un estándar dentro del sector. A esto se suma la importancia del pensamiento estratégico, es decir, la capacidad de entender cómo cada acción impacta directamente en los resultados del negocio.

El inglés profesional también se ha consolidado como un requisito imprescindible, especialmente en entornos internacionales o en empresas con proyección global. Al mismo tiempo, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo son cualidades cada vez más valoradas, ya que el marketing evoluciona a gran velocidad y exige una actualización constante.

Por último, la orientación a resultados es uno de los factores más determinantes: las empresas buscan perfiles capaces de respaldar su trabajo con métricas claras y logros medibles que demuestren su impacto real.

CV de marketing vs portfolio: qué pesa más

En marketing, tanto el cv de marketing como el portfolio son fundamentales, aunque juegan papeles diferentes dentro del proceso. El CV actúa como la puerta de entrada, mientras que el portfolio es lo que realmente te permite sobresalir una vez estás dentro de la entrevista.

Un CV efectivo no se limita a describir funciones, sino que pone el foco en resultados tangibles y medibles, como haber aumentado el engagement en un 45% en seis meses, reducido el CPA en un 30% en campañas de pago o incrementado el tráfico orgánico en un 70% en un año. Este tipo de datos aporta credibilidad y demuestra impacto real.

Por su parte, el portfolio no necesita ser especialmente sofisticado para ser convincente. Un documento en PDF bien organizado, que incluya tres o cuatro casos explicados con claridad —desde el objetivo hasta los resultados, pasando por la estrategia y la ejecución— suele ser más que suficiente para captar la atención de la mayoría de recruiters.

Dónde buscan talento las empresas españolas

Entender dónde están las oportunidades es tan importante como estar preparado para aprovecharlas. En el ámbito del marketing, las empresas utilizan diversos canales para encontrar talento, siendo LinkedIn el principal punto de encuentro entre candidatos y recruiters, donde contar con un perfil optimizado resulta fundamental.

Junto a esta plataforma, InfoJobs sigue manteniendo un papel protagonista en España, especialmente para perfiles intermedios que buscan nuevas oportunidades. A esto se suman los eventos y comunidades del sector, espacios donde el networking cobra un valor real y donde muchas oportunidades surgen de manera informal.

Además, no hay que subestimar el poder de las candidaturas directas, ya que muchas empresas —especialmente agencias y startups— no publican todas sus vacantes. Contactar de forma proactiva puede ser, en muchos casos, el factor diferencial que abra la puerta a una entrevista.

El proceso de selección en marketing: qué esperar

Los procesos de selección en marketing son cada vez más exigentes y, sobre todo, más prácticos. Las empresas ya no se conforman con lo que aparece en un CV, sino que buscan entender cómo piensas, cómo analizas y cómo ejecutas en situaciones reales.

Es habitual que se planteen ejercicios como el análisis de campañas de la propia empresa, donde se espera que identifiques áreas de mejora y propongas optimizaciones concretas. También pueden pedirte la elaboración de un plan de contenidos, en el que no solo diseñes un calendario editorial, sino que justifiques cada decisión desde un punto de vista estratégico. En otros casos, se solicita una auditoría SEO básica para detectar errores y oportunidades en una web, o incluso la presentación detallada de proyectos propios, explicando los datos, aprendizajes y resultados obtenidos.

Lejos de suponer un obstáculo, este tipo de pruebas representa una excelente oportunidad para demostrar tu valor real y diferenciarte de otros candidatos.

El marketing del futuro lo construyen los profesionales de hoy

El mercado laboral del marketing en España es competitivo, pero también está lleno de oportunidades para quienes saben adaptarse. Las empresas buscan perfiles que combinen estrategia y ejecución, creatividad y análisis, visión y resultados.

La clave no está en saberlo todo desde el principio, sino en demostrar que tienes la mentalidad adecuada, una base sólida y la capacidad de seguir evolucionando. Si a eso le sumas un buen cv de marketing y una estrategia inteligente de búsqueda estarás mucho más cerca de conseguir el trabajo que buscas en 2026.