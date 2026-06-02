El gran problema de la IA no es de tecnológico: es de atención

Las últimas semanas han confirmado algo que ya empezaba a intuirse desde hace tiempo: la inteligencia artificial no solo está transformando la forma en la que trabajamos, sino también el funcionamiento del propio ecosistema digital. OpenAI ya explora nuevos modelos publicitarios, Google acelera la integración de respuestas generativas en buscadores, y plataformas como Meta están multiplicando las herramientas automáticas de creación de anuncios y contenidos. Y la consecuencia es evidente: el ecosistema digital se está llenando de contenido generado a una velocidad nunca vista.

El propio sector tecnológico empieza a hablar abiertamente del fenómeno conocido como AI slop: una avalancha de contenido automatizado, repetitivo y, a veces, de baja calidad que amenaza con saturar todavía más el ecosistema digital. Y es precisamente ahí donde aparece uno de los grandes retos de esta revolución: en captar y retener la atención.

La IA está resolviendo el problema de cómo producir más contenido pero no está resolviendo el gran desafío de las marcas: conseguir que alguien quiera detenerse a mirar. Durante años, el marketing digital compitió por visibilidad y en la actualidad compite por algo mucho más escaso: la atención humana.

La IA puede generar miles de impactos en segundos, pero la atención sigue teniendo límites biológicos, emocionales y cognitivos. El tiempo del consumidor no crece al mismo ritmo que el volumen de contenidos que las plataformas, las marcas y los algoritmos son capaces de producir. Y eso está provocando un fenómeno cada vez más evidente: la inflación de contenido.

Cuanto más abundante es el contenido, más difícil resulta destacar. Cuanto más automatizada está la comunicación, más valor adquieren la relevancia, la creatividad y la capacidad de conexión real con las personas. Por eso muchas marcas están confundiendo actividad con impacto. Publican más, automatizan más y producen más piezas que nunca pero captar atención auténtica se ha convertido en algo mucho más complejo.

En este nuevo escenario, las métricas tradicionales empiezan a quedarse cortas. Ya no basta con medir impresiones, alcance o volumen. La gran pregunta es otra: ¿qué marcas consiguen realmente formar parte de la conversación y generar atención sostenida?

Precisamente de esta necesidad nace el concepto de Digital Attention Index (DAI), una metodología desarrollada por Epsilon Technologies para medir la cuota de atención real que las marcas consiguen generar en los distintos ecosistemas digitales. Porque en un entorno hiperfragmentado y saturado de estímulos, entender la atención se está convirtiendo en una ventaja competitiva.

El DAI no mide únicamente presencia o actividad digital. Mide relevancia. Mide capacidad de generar conversación, interacción y conexión sostenida con las audiencias. Y cada vez veremos más compañías evolucionando desde métricas tradicionales de visibilidad hacia modelos capaces de interpretar el verdadero impacto de la atención digital sobre negocio, reputación y posicionamiento de marca.

La IA ya está transformando profundamente el marketing y la comunicación. Pero precisamente por eso, la atención se está convirtiendo en el principal activo estratégico de las empresas. Porque en la nueva economía digital, no destacarán necesariamente las marcas capaces de generar más contenido, sino aquellas capaces de generar más atención.