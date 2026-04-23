Rafael Juan (Vicky Foods), José Elías (Audax Renovables), José Armando Tellado (Capsa food), Meinrad Spenger (MasOrange) y Gabriel Escarrer (Meliá): los CEOs más influyentes de España en LinkedIn

La consultora estratégica de Marketing Epsilon Technologies ha presentado el Panel Top-225 CEOs de España en LinkedIn 2025, un análisis que estudia la actividad en esta red profesional de 225 directivos de compañías líderes de sectores como Gran Consumo, Retail, IBEX35, Banca, Seguros, Automoción, Moda y Belleza entre enero y diciembre de 2025. El estudio revela que los CEOs se consolidan como uno de los principales activos de comunicación corporativa: los perfiles analizados han generado más de 2,5 millones de interacciones y 81 millones de impresiones orgánicas, confirmando el crecimiento de LinkedIn como plataforma estratégica para el posicionamiento de los líderes empresariales.

Además, la base de seguidores de los CEOs en España ha crecido un +26,49% respecto al año anterior, reforzando su papel como referentes de influencia, confianza y conexión con stakeholders.

El TOP-10 del ranking está liderado por Rafael Juan (Vicky Foods), José Elías Navarro (Audax Renovables), José Armando Tellado (CAPSA Food), Meinrad Spenger (MasOrange), Gabriel Escarrer (Meliá Hotels International), Elodie Perthuisot (Carrefour), Tomás Villen (Porsche Ibérica), Antonio Huertas (MAPFRE), Toni Ruiz (Mango) y Florian Huetti (Opel). El Top 10 concentra más del 30% de la atención digital generada por los líderes empresariales en España.

Según Daniel Dévai, CEO de Epsilon Technologies “los CEOs han evolucionado desde portavoces corporativos hacia verdaderos canales de comunicación de marca. La autenticidad, la constancia y la capacidad de humanizar el liderazgo son hoy los factores diferenciales que explican su impacto en LinkedIn”. Y concluye: “la comunicación de los CEOs ya no es solo reputacional: tiene impacto directo en negocio, talento e influencia. Las compañías que activan estratégicamente a sus líderes generan un nuevo canal de crecimiento y diferenciación competitiva”.

El liderazgo humano impulsa el engagement

Uno de los principales hallazgos del informe es que los CEOs generan cuatro veces más interacciones por publicación que los CMOs, lo que los posiciona como los principales focos de atención digital corporativa. Los contenidos más eficaces se concentran en cuatro territorios principales: opinión personal y liderazgo, people & culture, contenido corporativo y resultados y posts personales.

El estudio confirma que la audiencia conecta especialmente con líderes que combinan visión empresarial con experiencias personales, aprendizajes y reconocimiento del equipo.

Estrategias de los CEOs mejor posicionados

Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, lidera el ranking con un modelo de comunicación basado en la humanización del liderazgo, compartiendo experiencias personales, aprendizajes y valores. Más del 68% de sus publicaciones se centran en vivencias personales vinculadas al liderazgo.

José Elías Navarro, CEO de Audax Renovables, destaca por una narrativa directa y experiencial orientada al emprendimiento y la educación financiera, mientras que José Armando Tellado construye su posicionamiento desde los valores, el compromiso social y la reflexión sobre la actualidad.

Por su parte, Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, consolida su liderazgo digital a través de la innovación tecnológica y el impacto social, mientras Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, combina resultados corporativos con una visión estratégica cercana.

Tendencias clave del liderazgo en LinkedIn

El informe identifica siete tendencias que marcarán la comunicación de los CEOs en los próximos años:

Humanización del liderazgo como principal palanca de conexión Experiencia personal como fuente de autoridad People & Culture como motor de engagement Posicionamiento sobre la actualidad con criterio propio Narrativa del crecimiento empresarial desde el impacto Constancia estratégica frente a sobrepublicación Innovación e inteligencia artificial como discurso de futuro

Sobre Epsilon Technologies

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