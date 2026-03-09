Nota de prensa Social Media Marketing

Riu, Meliá, Iberostar y Barceló concentran el 60% de la cuota de atención social del sector hotelero en España
Riu, Meliá, Iberostar y Barceló concentran el 60% de la cuota de atención social del sector hotelero en España
Riu, Meliá, Iberostar y Barceló concentran el 60% de la cuota de atención social del sector hotelero en España

Por Redacción - 27 Marzo 2026

La consultora estratégica de marketing digital Epsilon Technologies ha presentado el informe ‘Panel TOP Cadenas Hoteleras en cuota de atención social (SAI) España 2025’, que analiza la atención social de las principales cadenas hoteleras en España entre enero y diciembre 2025 y revela cómo están evolucionando las estrategias de conexión con el consumidor en redes sociales.

El análisis se centra en las 40 principales cadenas hoteleras españolas por volumen de facturación, según el ranking Hosteltur 2025 y analiza exclusivamente sus perfiles corporativos de marca en redes sociales, sin incluir perfiles de hoteles individuales o locales gestionados por las cadenas; tampoco se contemplan grupos internacionales que no formen parte de dicho ranking. El análisis se realiza mediante la tecnología de Big Data Epsilon ICARUS Analytics©.

El informe analiza 40 marcas hoteleras y 192 perfiles corporativos de redes sociales, que en conjunto han generado más de 490 millones de puntos de contacto sociales durante 2025, lo que supone un crecimiento del 13% respecto al año anterior, confirmando el dinamismo del sector y el creciente papel de las redes sociales como motor de influencia en la decisión del viajero.

RANKING TOP-40 CADENAS HOTELERAS SOCIAL ATTENTION INDEX (SAI)

El Social Attention Index (SAI) es un índice propietario de Epsilon Technologies que mide la cuota de atención social de las marcas a partir del análisis de sus perfiles corporativos en redes sociales. Para su elaboración se tienen en cuenta variables como las interacciones generadas en los canales propios de las marcas (likes, comentarios o compartidos), la actividad y el contenido publicado por usuarios e influencers (UGC), las visualizaciones obtenidas por los contenidos y la conversación generada en torno a las marcas en redes sociales. Este enfoque permite evaluar no solo el volumen de actividad, sino también la capacidad de las compañías para generar comunidad, conversación y prescripción en el entorno social.

El Top-10 confirma la concentración competitiva del sector

El ranking Social Attention Index (SAI) 2025 sitúa a Riu, Meliá, Iberostar y Barceló como las cadenas con mayor cuota de atención social del sector, seguidas en el TOP-10 por HM Hotels, Palladium Hotel Group, Eurostars Hotel Company, Vibra Hotels, Lopesan, y Vincci Hotels.

El análisis muestra un mercado altamente concentrado, donde las marcas líderes combinan estrategias de contenido experiencial, campañas globales y colaboraciones con creadores de contenido para maximizar su visibilidad y conexión con el consumidor en redes sociales.

Un sector dominado por cuatro grandes operadores

El análisis muestra una fuerte concentración competitiva: Riu, Meliá, Iberostar y Barceló capturan el 60% de la cuota de atención social del sector, liderando también métricas clave como visualizaciones, interacciones y conversación generada en canales propios y externos.

Según el informe, el crecimiento de la atención social está impulsado principalmente por estrategias orientadas a la generación de visualizaciones, que aumentan un 14% respecto a 2024. Sin embargo, el sector presenta una oportunidad relevante en la generación de conexión emocional con el usuario, ya que las interacciones descienden un 25% de forma generalizada.

“Las marcas hoteleras están evolucionando hacia modelos de comunicación más experiencial y humanizada, donde el contenido de valor, la prescripción y la sostenibilidad son los principales motores de atención social”, explica Daniel Dévai, CEO de Epsilon Technologies.

Iberostar, líder en contenido generado por usuarios (UGC), un indicador de capacidad para generar comunidad y brand lovers

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el liderazgo de Iberostar en generación de contenido generado por usuarios (UGC), con una cuota del 13,98% en interacciones en canales externos, un indicador que refleja la capacidad de la marca para activar comunidad y generar brand lovers.

Este posicionamiento refleja una evolución estratégica de la marca basada en la autenticidad y la naturalidad como pilares de su comunicación digital, en línea con campañas como You Do You, que refuerzan el vínculo emocional con el cliente y fomentan la participación orgánica de los usuarios.

La experiencia del huésped se convierte así en un elemento clave de prescripción: clientes satisfechos que comparten sus vivencias en redes sociales actúan como embajadores naturales de la marca, generando confianza y credibilidad en su entorno social.

Además, el estudio señala que Iberostar logra este liderazgo con una comunidad menor que algunos competidores, lo que evidencia una alta calidad de engagement y fidelización.

El buen desempeño de la marca también se refleja en entornos corporativos como LinkedIn, donde la actividad de los empleados contribuye a amplificar la visibilidad y demuestra un fuerte orgullo de pertenencia.

Contenido experiencial, sostenibilidad y prescripción: los pilares que funcionan

El informe identifica tres grandes palancas estratégicas que están generando mayor atención social en el sector hotelero:

  • Turismo y destinos mostrados desde la experiencia real del usuario
  • Sostenibilidad y compromiso medioambiental como narrativa de valor
  • Prescripción y contenido generado por la comunidad como motor de credibilidad

Según Daniel Devai, CEO de Epsilon Technologies “las marcas que combinan estos elementos con campañas omnicanal y colaboraciones estratégicas con creadores de contenido logran mayores niveles de relevancia cultural y conexión con el consumidor”.

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