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La nueva estrategia de OpenAI para monetizar los datos de los usuarios de ChatGPT que no pagan
Saber a qué hora se conecta una persona, cuánto tiempo dedica a redactar ciertas peticiones y qué herramientas específicas utiliza permite deducir necesidades profesionales o personales con gran exactitud.
La nueva estrategia de OpenAI para monetizar los datos de los usuarios de ChatGPT que no pagan

Por Redacción - 4 Mayo 2026

La reciente actualización en las políticas de privacidad de OpenAI representa un movimiento estratégico que transforma profundamente la relación entre la empresa y sus usuarios no remunerados. Al activar de manera predeterminada las cookies de marketing para quienes utilizan el nivel gratuito de ChatGPT, la organización liderada por Sam Altman deja de lado la pasividad para adoptar un enfoque de vigilancia comercial activa.

Esta decisión no es una simple cuestión técnica de mantenimiento de servidores, sino una respuesta directa a la necesidad de rentabilizar una infraestructura tecnológica que consume miles de millones de dólares en capacidad de cómputo. Con una base de usuarios que supera los doscientos millones de personas cada semana, cada interacción se convierte ahora en una señal valiosa para alimentar algoritmos diseñados exclusivamente para incentivar la conversión hacia suscripciones de pago.

La implementación de este sistema de rastreo automático permite a la compañía mapear con precisión quirúrgica el comportamiento de sus visitantes. Al monitorear la frecuencia de las sesiones, los patrones de navegación y las funciones que generan mayor compromiso, OpenAI construye perfiles detallados que informan cuándo y cómo presentar ofertas de actualización al servicio Plus. Lo que anteriormente era una elección consciente del usuario para participar en programas de mejora de marketing, ahora se ha convertido en una condición impuesta por defecto. Esta táctica se alinea con las prácticas habituales de las grandes corporaciones de software, pero adquiere una dimensión distinta cuando se trata de una herramienta de inteligencia artificial donde la profundidad y la sensibilidad de las consultas suelen ser mucho mayores que en un buscador tradicional o una red social.

El trasfondo económico de esta decisión es evidente para quienes analizan el mercado de la inteligencia artificial. El desarrollo y mantenimiento de modelos de lenguaje a gran escala implica una quema de capital sin precedentes, especialmente en la adquisición de hardware especializado de última generación. En este escenario, el usuario gratuito ha pasado de ser un simple probador de tecnología a convertirse en un activo de datos cuya principal función es ser optimizado hasta que decida pagar la cuota mensual. Esta transición subraya una tensión creciente en la industria: la imposibilidad de mantener servicios de altísima calidad de forma gratuita sin extraer valor de la información del usuario. La privacidad, de este modo, comienza a configurarse como un servicio premium, reservado para aquellos que pueden permitirse el coste de la suscripción.

A pesar de que OpenAI asegura que estas cookies de marketing no acceden directamente al contenido de las conversaciones privadas, los metadatos generados ofrecen una narrativa igualmente reveladora.

Saber a qué hora se conecta una persona, cuánto tiempo dedica a redactar ciertas peticiones y qué herramientas específicas utiliza permite deducir necesidades profesionales o personales con gran exactitud. Los defensores de la privacidad advierten que esta recopilación masiva de datos biográficos y de comportamiento establece un precedente preocupante, especialmente porque la mayoría de las personas no poseen el conocimiento técnico o la paciencia para navegar por los menús de configuración y desactivar manualmente estas funciones de seguimiento.

El impacto de esta política se extiende más allá de los muros de OpenAI y envía una señal clara al resto de los competidores en el sector tecnológico. Si esta estrategia de conversión forzada mediante el uso de datos resulta efectiva para mejorar los márgenes de beneficio, es altamente probable que otras plataformas adopten medidas similares en el corto plazo. Esto plantea un dilema fundamental para la sociedad digital contemporánea sobre el acceso equitativo a la tecnología. Si las herramientas más avanzadas de nuestro tiempo exigen como pago la entrega sistemática de nuestra privacidad conductual, nos dirigimos hacia un modelo donde la protección de los datos personales es un privilegio económico y no un derecho universal del usuario tecnológico.

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