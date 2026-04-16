Por qué las empresas necesitan replantear con urgencia su estrategia de email marketing

La inteligencia artificial se está apoderando del email marketing y transformando por completo el papel del correo electrónico. Lo que antes era un canal de comunicación entre personas hoy funciona principalmente como una infraestructura dominada por sistemas automatizados. Un análisis de Hostinger, basado en mil millones de correos procesados en enero de 2026, muestra que solo el 13% del tráfico global de emails es generado por humanos, mientras que el 87% restante proviene de sistemas automatizados.

El estudio también revela la existencia de una “capa invisible” dentro del ecosistema del correo electrónico. Más de la mitad de los mensajes, específicamente el 56.1%, nunca llega a la bandeja de entrada debido a los filtros de seguridad. Dentro de ese porcentaje, el 33.9% corresponde a phishing, fraudes o malware, mientras que el 21.9% es clasificado como marketing agresivo o sospechoso. Esto refleja un escenario cada vez más saturado, complejo y hostil tanto para usuarios como para empresas.

En países como México, donde el 83.1% de la población utiliza internet según datos del INEGI, el crecimiento del comercio electrónico, la banca digital y los servicios en línea ha incrementado significativamente el volumen de correos automatizados. Esto ha consolidado al email como un canal clave, pero al mismo tiempo ha reducido su efectividad para generar conexiones reales con los usuarios.

La evolución del correo electrónico ha sido clara: pasó de ser una herramienta de intercambio personal a un sistema masivo de notificaciones, alertas y comunicaciones empresariales. Esta transformación ha desplazado la conversación humana y ha saturado las bandejas de entrada. Según Edgaras Lukoševičius, Engineering Manager de Hostinger, el email se ha convertido silenciosamente en una infraestructura, lo que implica que mantener su relevancia requiere responsabilidad tanto de los proveedores como de las empresas.

Durante enero de 2026, solo el 43.9% de los correos logró llegar al inbox

La composición de estos mensajes confirma el dominio de la automatización, con una fuerte presencia de herramientas empresariales, plataformas SaaS, marketing, newsletters y redes sociales. En contraste, las interacciones humanas representan menos del 30% del total de correos recibidos.

El principal problema ya no es la falta de comunicación, sino el exceso de ruido. La saturación del canal está provocando una disminución en la entregabilidad, una caída en la interacción y una pérdida de confiabilidad en las métricas. En este contexto, el volumen ha dejado de ser una ventaja competitiva. Como explica Gustavo Bustos, Country Manager de Hostinger México, los usuarios ya no responden a la cantidad de mensajes, sino a su relevancia y a qué tan alineados están con sus intereses o acciones concretas.

Ante este panorama, las empresas necesitan replantear su estrategia de email marketing. El enfoque debe cambiar hacia la calidad del contenido y la personalización, apoyándose en herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permitan filtrar contenido irrelevante, priorizar mensajes según el comportamiento del usuario, limpiar automáticamente las bandejas de entrada, organizar las comunicaciones mediante alias y facilitar la cancelación de suscripciones no deseadas.

Los datos apuntan a un cambio estructural en el uso del correo electrónico. Hoy, más que nunca, la efectividad no depende del volumen de envíos, sino de la pertinencia de los mensajes. Con más de la mitad de los correos bloqueados y una mayoría generada automáticamente, las empresas enfrentan el desafío de reinventar sus estrategias para mantenerse visibles en un entorno cada vez más filtrado y exigente.

El análisis se realizó a partir de mil millones de correos electrónicos anonimizados procesados en enero de 2026. Para ello, se evaluaron únicamente metadatos técnicos como dominios, autenticación, reputación y resultados de entrega, sin acceder en ningún momento al contenido de los mensajes.