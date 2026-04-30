Los nuevos formatos publicitarios de Amazon Ads impulsan la televisión programática local

Amazon Ads ha congregado en Madrid a las figuras más destacadas de la industria publicitaria en España para desvelar una profunda renovación en su propuesta estratégica, marcada por la interactividad, la integración de redes locales y el despliegue de herramientas avanzadas de inteligencia artificial. En esta segunda edición de su Upfront, la compañía ha sabido fusionar el brillo del entretenimiento audiovisual con la precisión tecnológica, contando con la participación de rostros tan conocidos como Jordi Sánchez, actor de La Que se Avecina; Ester Expósito, protagonista de las próximas producciones de Prime Video tituladas Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano; o Cristina Lora, ganadora de Operación Triunfo 2025. El evento, que reunió a más de 300 profesionales del sector, fue la plataforma perfecta para demostrar cómo la publicidad digital evoluciona hacia un modelo donde los espectadores dejan de ser pasivos y se convierten en los actores principales de la experiencia comercial.

Una de las transformaciones más relevantes es en Prime Video a través de soluciones que buscan la participación directa de la audiencia sin romper la inmersión en los contenidos de películas o series que se están viendo. Mediante el formato denominado Location-based Interactive Video Ads, las marcas consiguen territorializar sus propuestas ofreciendo información de carácter regional o promociones vinculadas a establecimientos físicos cercanos al hogar del usuario. El potencial de esta herramienta ya ha sido probado en el mercado español por Škoda, logrando una tasa de finalización de visionado que rozó el 99%, superando ampliamente los registros tradicionales del sector automovilístico. A esta innovación se suma Next Up Ads, un formato estratégico ubicado en los créditos finales que aprovecha el instante preciso de máxima atención en el que el usuario decide la continuidad de su consumo audiovisual.

La optimización de los canales de difusión ha llevado a Amazon a expandir de forma notable sus alianzas con los principales difusores de contenidos, centralizando ahora una robusta red publicitaria que no solo cuenta con espacios nativos como Twitch o Fire TV, sino que integra soportes de la talla de Netflix, Disney+, Atresmedia y Mediaset España. Asimismo, el gran avance hacia el espectador local se produce gracias al reciente acuerdo con NewixMedia, un movimiento que abre de forma inédita las puertas de la compra programática a televisiones autonómicas tan arraigadas como Canal Sur, Telemadrid o Televisión de Galicia. Esta ampliación del ecosistema se complementa en la vertiente sonora con la incorporación directa de Spotify Ad Exchange, lo que significa una oportunidad para unificar la planificación de campañas musicales y de vídeo bajo una única gestión de datos y con una segmentación muy depurada.

En cuanto al desarrollo tecnológico, la aplicación de la inteligencia artificial para simplificar la producción creativa y medir el impacto emocional en tiempo real, se materializa en herramientas como Creative Agent facilitan la generación de piezas profesionales en vídeo, audio e imagen a partir de descripciones de producto, equilibrando las capacidades operativas de las marcas con presupuestos modestos. En el ámbito del streaming en directo, concretamente en Twitch, se ha presentado un sistema que analiza mediante procesamiento lingüístico las reacciones del chat durante las acciones especiales de patrocinio, catalogando las respuestas de los usuarios de manera cuantitativa y cualitativa. Además, de cara a los próximos meses, se implementará la verificación en tiempo real para el marketing con creadores de contenido, permitiendo evaluar de forma automática si las retransmisiones respetan los valores corporativos y los mensajes clave pactados.