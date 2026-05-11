Por qué las marcas prefieren la naturalidad de los microinfluencers antes que los grandes seguidores

La forma en que las empresas nos venden productos por internet ha cambiado por completo. Hace unos años, la regla de oro del marketing con creadores de contenido era muy simple: se buscaba siempre a la persona con más millones de seguidores bajo la premisa de que, a mayor audiencia, mayor sería el éxito de la campaña. Sin embargo, esa vieja lógica ha ido perdiendo fuerza frente a una realidad evidente. Los consumidores se han vuelto mucho más críticos y ya no confían en la publicidad tradicional ni en las recomendaciones forzadas de las grandes celebridades. Ahora, lo que realmente mueve a la gente a comprar es la naturalidad y la confianza en quien habla al otro lado de la pantalla.

Esta evolución ha puesto el foco en los creadores más pequeños, conocidos en el sector como microinfluencers. Son personas que, a pesar de no tener audiencias masivas, cuentan con comunidades muy unidas y activas que comparten gustos específicos por la tecnología, la cocina, los viajes o la cosmética. Cuando uno de estos creadores recomienda un producto, el mensaje no se percibe como un anuncio molesto, sino como el consejo sincero de un amigo o de un experto en la materia. Para las marcas, este vínculo tan cercano se traduce en una publicidad mucho más efectiva, logrando que los usuarios participen en la conversación y que las recomendaciones terminen convirtiéndose en ventas reales.

Las agencias que diseñan estas campañas explican que el número de seguidores ya no es el dato más importante a la hora de contratar a alguien. Hoy en día se analiza con lupa si la personalidad del creador encaja con los valores de la empresa y cómo responde su público a sus publicaciones. Ya no se trata de aparecer ante la mayor cantidad de gente posible, sino de conectar con las personas adecuadas. Por supuesto, los grandes perfiles de internet no van a desaparecer, ya que siguen siendo muy útiles para dar a conocer un nuevo lanzamiento a gran escala. La clave actual está en saber combinar los distintos perfiles según el objetivo que busque la empresa en cada momento.

El éxito de la publicidad digital también se mide ahora de otra manera. Las empresas ya no se conforman con saber cuánta gente ha visto una foto o un vídeo, sino que miran los comentarios, las preguntas sobre el producto y las veces que se comparte el contenido. El público detecta al instante cuándo una colaboración es falsa o solo se hace por dinero, lo que puede dañar la reputación de la marca. En cambio, cuando el creador utiliza el producto de verdad en su día a día, la respuesta de la gente es totalmente distinta y mucho más positiva, generando un valor que va mucho más allá de la simple visibilidad en las pantallas.

Por último, el propio diseño de las redes sociales ha acelerado este cambio al facilitar la compra directa desde la aplicación. Herramientas como las tiendas integradas en las plataformas permiten adquirir un artículo en el mismo momento en que lo descubrimos, acortando el camino entre el deseo y la compra. Al mismo tiempo, los creadores de contenido se han tomado su trabajo de una forma mucho más empresarial y profesional. Esto permite que las alianzas con las marcas sean más duraderas y organizadas, logrando campañas donde ambas partes ganan y donde la clave del éxito ya no es quién tiene más seguidores, sino quién es capaz de generar una conexión sincera con su comunidad.