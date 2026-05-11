Noticia Redes Sociales

Por qué las marcas prefieren la naturalidad de los microinfluencers antes que los grandes seguidores
Por qué las marcas prefieren la naturalidad de los microinfluencers antes que los grandes seguidores

Por Redacción - 21 Julio 2026

La forma en que las empresas nos venden productos por internet ha cambiado por completo. Hace unos años, la regla de oro del marketing con creadores de contenido era muy simple: se buscaba siempre a la persona con más millones de seguidores bajo la premisa de que, a mayor audiencia, mayor sería el éxito de la campaña. Sin embargo, esa vieja lógica ha ido perdiendo fuerza frente a una realidad evidente. Los consumidores se han vuelto mucho más críticos y ya no confían en la publicidad tradicional ni en las recomendaciones forzadas de las grandes celebridades. Ahora, lo que realmente mueve a la gente a comprar es la naturalidad y la confianza en quien habla al otro lado de la pantalla.

Esta evolución ha puesto el foco en los creadores más pequeños, conocidos en el sector como microinfluencers. Son personas que, a pesar de no tener audiencias masivas, cuentan con comunidades muy unidas y activas que comparten gustos específicos por la tecnología, la cocina, los viajes o la cosmética. Cuando uno de estos creadores recomienda un producto, el mensaje no se percibe como un anuncio molesto, sino como el consejo sincero de un amigo o de un experto en la materia. Para las marcas, este vínculo tan cercano se traduce en una publicidad mucho más efectiva, logrando que los usuarios participen en la conversación y que las recomendaciones terminen convirtiéndose en ventas reales.

Las agencias que diseñan estas campañas explican que el número de seguidores ya no es el dato más importante a la hora de contratar a alguien. Hoy en día se analiza con lupa si la personalidad del creador encaja con los valores de la empresa y cómo responde su público a sus publicaciones. Ya no se trata de aparecer ante la mayor cantidad de gente posible, sino de conectar con las personas adecuadas. Por supuesto, los grandes perfiles de internet no van a desaparecer, ya que siguen siendo muy útiles para dar a conocer un nuevo lanzamiento a gran escala. La clave actual está en saber combinar los distintos perfiles según el objetivo que busque la empresa en cada momento.

El éxito de la publicidad digital también se mide ahora de otra manera. Las empresas ya no se conforman con saber cuánta gente ha visto una foto o un vídeo, sino que miran los comentarios, las preguntas sobre el producto y las veces que se comparte el contenido. El público detecta al instante cuándo una colaboración es falsa o solo se hace por dinero, lo que puede dañar la reputación de la marca. En cambio, cuando el creador utiliza el producto de verdad en su día a día, la respuesta de la gente es totalmente distinta y mucho más positiva, generando un valor que va mucho más allá de la simple visibilidad en las pantallas.

Por último, el propio diseño de las redes sociales ha acelerado este cambio al facilitar la compra directa desde la aplicación. Herramientas como las tiendas integradas en las plataformas permiten adquirir un artículo en el mismo momento en que lo descubrimos, acortando el camino entre el deseo y la compra. Al mismo tiempo, los creadores de contenido se han tomado su trabajo de una forma mucho más empresarial y profesional. Esto permite que las alianzas con las marcas sean más duraderas y organizadas, logrando campañas donde ambas partes ganan y donde la clave del éxito ya no es quién tiene más seguidores, sino quién es capaz de generar una conexión sincera con su comunidad.

Contenidos relacionados
El mundial de 2026 bate todos los récords de audiencia e interacción digital en las redes sociales
El éxito de España en el mundial se traslada a Instagram gracias al carisma de sus jugadores
España y Francia disputan la semifinal del mundial en el campo y en las redes sociales
Más Leídos
La atención, el activo más disputado del marketing en 2026
¿La inteligencia artificial sustituirá a los marketers? Lo que realmente buscan las empresas en 2026
DJMaRiiO protagoniza la nueva campaña de Gillette en España
Cómo la inteligencia artificial transforma la estrategia de marketing digital
Beatriz Navarro (Renault), Rafaél Fernández de Alarcón (Telefónica) y Kerman Romeo (KFC) son los CMO más influyentes de España en Linkedin
Cómo la evolución del retail media hacia el commerce media transforma la toma de decisiones del consumidor actual
Las cinco claves que explican por qué los consumidores eligen una marca en España
La inversión publicitaria en España mantiene una tendencia al alza gracias a los soportes digitales
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Marketing turístico: el nuevo SEO se llama confianza
ElPozo despliega una lona gigante en el centro de Madrid para apoyar a la Selección Española
España estrena antes que ningún otro país europeo el nuevo diseño global de los envases de Coca-Cola
La campaña de Cantabria Labs contra el cáncer de piel llega a Málaga de la mano de Carolina Marín
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
La entrevista ya no empieza en la sala: empieza en tu pantalla
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa