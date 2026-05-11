La publicidad digital en las calles españolas ayuda a detener a un fugitivo del Reino Unido

La publicidad de las grandes marcas que habitualmente decora las calles ha asumido una función completamente distinta y de utilidad pública en varios puntos de la geografía española. Durante la segunda mitad del pasado mes de mayo, los soportes digitales de publicidad exterior de diversas localidades de Andalucía y la Comunidad Valenciana se convirtieron en herramientas activas de colaboración policial internacional. El grupo de comunicación Dentsu recibió el encargo directo de la National Crime Agency del Reino Unido para poner en marcha la campaña Most Wanted España 2026. Esta acción forma parte de la Operación Captura, una iniciativa en la que trabajan de forma conjunta el Ministerio del Interior de España, la agencia británica mencionada y la organización independiente Crimestoppers, con la meta clara de dar con el paradero de delincuentes que pretenden eludir la justicia ocultándose en territorio español.

El despliegue de los anuncios no se dejó al azar, sino que se concentró en municipios clave donde reside una gran cantidad de ciudadanos británicos. Zonas como Alicante, Torrevieja, Marbella y Estepona fueron los escenarios principales para mostrar las identidades de estas personas. Al situar los carteles en los lugares donde hacen su vida diaria los compatriotas de los fugitivos, las posibilidades de que alguien los reconociera aumentaron de manera considerable. Los rostros, los nombres y los delitos de doce de los prófugos más buscados por las autoridades del Reino Unido pasaron a formar parte del paisaje urbano, transformando las zonas peatonales y comerciales en puntos de control ciudadanos donde la información de servicio público llegó directamente a la población.

Los soportes elegidos para la campaña aprovecharon las ventajas de la tecnología digital actual para asegurar que los mensajes fueran vistos por la mayor cantidad de gente posible. Las alertas se difundieron a través de pantallas gigantes en las principales carreteras de acceso, así como en soportes digitales instalados en calles muy transitadas, centros comerciales, estaciones de tren y parkings. Cada una de las piezas visuales llevaba integrado un código QR, facilitando que cualquier persona pudiera escanearlo con su teléfono móvil. Este código dirigía a residentes y turistas a una plataforma segura y confidencial gestionada por Crimestoppers, donde se podía aportar cualquier dato de interés de forma totalmente anónima, eliminando los temores habituales a la hora de contactar con las autoridades.

Los resultados de esta estrategia demostraron la efectividad de los medios de comunicación masivos para resolver problemas de seguridad ciudadana en poco tiempo. Más allá de la visibilidad y el impacto visual en las calles, el propósito principal de Most Wanted España 2026 era reactivar las investigaciones policiales gracias a la ayuda de los ciudadanos. La campaña logró su objetivo principal al generar un flujo constante de nuevas pistas y llamadas, lo que permitió a las fuerzas de seguridad localizar y detener a uno de los fugitivos de la lista. Este arresto confirma que la participación de la sociedad y el uso inteligente de la tecnología publicitaria pueden cambiar el rumbo de una investigación judicial compleja de manera inmediata.

Desde el punto de vista de la planificación de los medios de comunicación, este proyecto destaca cómo las vallas y pantallas publicitarias pueden ofrecer un servicio real y valioso a la comunidad si se gestionan con una buena estrategia. Yolanda Vidal, responsable de operaciones en Dentsu, ha explicado que esta iniciativa demuestra el valor social que puede llegar a tener la comunicación cuando se une la creatividad con una colocación estratégica de los mensajes en las calles. Este enfoque no solo ayudó a difundir una información fundamental para la seguridad, sino que convirtió los espacios publicitarios urbanos en canales directos para resolver problemas reales de la sociedad, logrando que el mensaje adecuado llegara a las personas indicadas en el momento justo.

La ejecución de una campaña de estas características requiere el apoyo de organizaciones con una presencia muy fuerte y consolidada en el sector de la comunicación comercial. En el mercado español, Dentsu se sitúa a la cabeza del sector según los últimos informes de referencia de entidades como InfoAdex y RECMA, un logro que mantiene gracias al trabajo de sus agencias especializadas en estrategia de medios, creatividad y servicios digitales. La capacidad de gestionar proyectos que involucran la seguridad pública internacional y la cooperación con cuerpos policiales de diferentes países depende de una red global extensa, que en este caso cuenta con el respaldo de miles de profesionales repartidos por todo el mundo para transformar la inversión en publicidad en beneficios directos para los ciudadanos.