¿La inteligencia artificial sustituirá a los marketers? Lo que realmente buscan las empresas en 2026

¿La inteligencia artificial sustituirá a los marketers?

No. La inteligencia artificial está automatizando tareas operativas del marketing, pero no está eliminando la profesión: la está redefiniendo. El futuro del marketing e IA no se basa en la sustitución, sino en la colaboración entre personas y tecnología, donde las decisiones estratégicas siguen dependiendo de profesionales capaces de entender el negocio y liderar la transformación.

Un ejemplo de hasta dónde llega hoy esa automatización es Claude Sonnet 5, presentado por Anthropic como un modelo capaz de planificar acciones, utilizar herramientas y ejecutar tareas complejas de forma autónoma, acercando la IA a entornos operativos cada vez más exigentes.

¿Qué tareas de marketing ya hace mejor la IA que un humano?

La inteligencia artificial supera ampliamente la velocidad humana en tareas operativas y repetitivas:

• Generación de borradores de contenido.

• Clasificación y análisis de datos.

• Automatización de procesos y comunicaciones.

• Segmentación de audiencias.

• Creación de informes y personalización de campañas.

Estas capacidades permiten a los equipos trabajar de forma más eficiente y dedicar menos tiempo a tareas repetitivas. Pero que la IA haga mejor estas tareas concretas no significa que pueda sustituir el trabajo de marketing en su conjunto.

¿Qué no puede sustituir la IA en marketing?

Las empresas siguen necesitando capacidades profundamente humanas: comprender emociones, interpretar contextos complejos, liderar equipos, negociar prioridades, gestionar cambios organizativos y construir una visión de negocio a largo plazo. La tecnología puede generar opciones; elegir la correcta sigue siendo una responsabilidad humana.

El gran cambio: de ejecutores a estrategas

Durante años, gran parte del tiempo de los especialistas de marketing se dedicaba a tareas de ejecución. Ahora que muchas de ellas pueden automatizarse, los profesionales pueden concentrar sus esfuerzos en actividades de mayor impacto: definición de estrategias, desarrollo de marca, experiencia de cliente y liderazgo de equipos. Las empresas buscan cada vez más perfiles capaces de integrar negocio, tecnología y marketing en una sola visión.

Las 5 habilidades que las empresas más valoran en marketing e IA

• Liderazgo: capacidad para gestionar equipos y promover el cambio organizativo.

• Visión estratégica: conectar las acciones de marketing con los objetivos del negocio.

• Adaptabilidad: aprender rápidamente en un entorno en constante evolución.

• Análisis de datos: transformar información en decisiones rentables.

• Innovación: aprovechar nuevas tecnologías para generar ventajas competitivas.

Ninguna de estas cinco habilidades depende exclusivamente del dominio técnico de una herramienta concreta, lo que confirma que la ventaja competitiva ya no está en la tecnología en sí, sino en quién sabe aplicarla.

Preguntas frecuentes

¿La inteligencia artificial sustituirá a los profesionales del marketing?

No. Sustituirá determinadas tareas operativas, pero aumentará la necesidad de profesionales capaces de liderar, innovar y diseñar estrategias.

¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial el marketing?

Está automatizando procesos, mejorando la personalización, acelerando el análisis de datos y aumentando la productividad de los equipos.

¿Qué es la IA agéntica?

Es un tipo de inteligencia artificial capaz de planificar tareas, utilizar herramientas y ejecutar acciones con un mayor nivel de autonomía. Claude Sonnet 5 es uno de los modelos que mejor representa esta evolución.

¿Qué habilidades serán más importantes en marketing durante los próximos años?

Liderazgo, visión estratégica, análisis de datos, innovación y adaptabilidad.

Formarse para liderar el cambio

La velocidad de innovación en marketing e IA obliga a los profesionales a mantenerse permanentemente actualizados: lo que hoy es una ventaja competitiva puede convertirse en estándar de mercado en muy poco tiempo. Por eso, ESIC ha incorporado la inteligencia artificial como competencia transversal en todos sus másteres de marketing, con el Certificado en IA Aplicada para Profesionales: Fundamentos, Gobernanza y Productividad incluido, diseñado para trabajar con IA con pensamiento crítico, mejorar la productividad y tomar decisiones informadas en entornos automatizados.

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