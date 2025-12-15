Es Puro Marketing 41 - Belén Rodríguez, Responsable de Branding y Comunicación de Consumo SHEIN España

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a Belén Rodríguez, Responsable de Branding y Comunicación de SHEIN en España, sobre las estrategias que han consolidado a la firma como una auténtica love brand en nuestro país.

Repasamos la trayectoria de Belén, con raíces en el periodismo vocacional y la comunicación corporativa, quien comparte cómo su experiencia en agencias y marcas tecnológicas ha sido fundamental para su desarrollo y su actual visión del negocio.

Durante la charla, profundizamos en cómo la marca ha construido su éxito sobre la inclusividad real y una estructura que sitúa la escucha activa del consumidor en el centro de todas las decisiones. Así como el valor de la conexión emocional y los retos de la consistencia de marca, destacando la importancia de escuchar activamente al consumidor mediante acciones como tiendas pop-up y una potente campaña en 7 festivales paneuropeos. Un modelo de marketing que prioriza la autenticidad y la agilidad para democratizar las tendencias.

Un marketplace digital que busca generar conexiones memorables y potenciar un marketing de influencia diverso, auténtico y adaptado a todos los públicos.

Un episodio imprescindible para entender cómo la cultura y la estrategia transforman el retail digital.