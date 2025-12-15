Es Puro Marketing 44 - Elisa Ambriz, Responsable de Ecommerce Alsea Iberia

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a Elisa Ambriz, Responsable de E-commerce de Alsea Iberia, sobre las estrategias digitales que impulsan a grandes marcas como Starbucks, VIPS, Ginos o Foster's Hollywood.

Repasamos la trayectoria de Elisa, desde sus inicios en la publicidad tradicional en McCann México y su paso por el Museo Nacional de Antropología, hasta su consolidación en el sector foodie tras liderar canales de delivery en entornos de alta exigencia.

Durante la charla, profundizamos en cómo el grupo gestiona la omnicanalidad y adapta la esencia de cada marca al entorno digital para conectar con distintos perfiles de consumidor. Así como el éxito detrás de la unificación de Club By, un modelo de fidelización hiperpersonalizado que analiza datos de comportamiento para ofrecer ventajas a medida y fomentar la repetición.

Un episodio imprescindible para entender cómo la cultura de adaptación y la tecnología transforman el marketing gastronómico.

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