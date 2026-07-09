Es Puro Marketing 46 - José Cabanas, CMO Estrella Galicia

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a José Cabanas, CMO de Estrella Galicia, sobre cómo la marca ha logrado romper las barreras del regionalismo cervecero para posicionarse con éxito a nivel nacional e internacional sin perder su identidad.

Repasamos las claves de Hijos de Rivera para conectar con el consumidor actual, destacando su firme apuesta por la innovación constante y el lanzamiento de nuevas variedades premium como la 1906 y Ribera Reposada, además del reto logístico que supone dar soporte a una red de distribución con más de 300,000 locales de hostelería en España.

Hablamos también sobre su estrategia de comunicación, centrada en acompañar al usuario en territorios como la música y el deporte de forma orgánica, evitando la interrupción y priorizando un 'storytelling' que refleja exactamente lo que la compañía es.

Una charla imprescindible para entender cómo la autenticidad, la cercanía y el respeto por el consumidor guían el éxito del marketing cervecero.

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