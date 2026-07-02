Es Puro Marketing 45 - Fátima Doñoro, Directora de Marketing & Comunicación TAG Heuer Iberia

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a Fátima Doñoro, Directora de Marketing y Comunicación de TAG Heuer Iberia (Grupo LVMH), sobre las estrategias de comunicación que definen el sector del gran lujo.

Repasamos la trayectoria de Fátima, desde sus orígenes en un negocio familiar y sus inicios en el retail tradicional de carretera, pasando por su liderazgo en firmas como Bodybell, Cortefiel o Unode50, hasta su carrera en una de las marcas de relojería más prestigiosas del mundo.

Aprovechando el ambiente del innovación del DES, hablamos también sobre la "paradoja de la IA" en el lujo, donde la tecnología optimiza los procesos creativos internos pero se evita en la atención al cliente para preservar el valor de la artesanía humana. Profundizando en la adaptación del retail media a través del storytelling, la fuerza de los fan lovers en el sector del motor y el éxito de su icónica campaña junto a Porsche en el centro de Madrid.

Una charla imprescindible para entender cómo la autenticidad, la emoción y el respeto por el legado siguen liderando el marketing de lujo.

🎧 Escúchalo ahora en YouTube, Spotify e iVoox.

📩 Contacto para invitados: ⁠santiago@puromarketing.com⁠

🔗 Redes sociales: ⁠https://linktr.ee/espuromarket...