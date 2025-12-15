Es Puro Marketing 43 - Juan Antonio Vargas, CEO de Pharmavic

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a Juan Antonio Vargas, CEO de Pharmavic, sobre cómo la gestión en un sector hiperregulado exige una sincronización perfecta entre la eficiencia del suministro y el impacto real en el paciente.

Aprovechando el ambiente del innovación del DES, hablamos con Juan Antonio sobre su visión y cómo el laboratorio andaluz combate el desabastecimiento de fármacos críticos en España, garantizando tratamientos esenciales en oncología a través de un modelo pionero en su región.

También profundizamos en la diversificación de la compañía gracias a su alianza en exclusiva con laboratorios Terry de Uruguay para traer la gama Doctor Selby a Europa, abriendo un nuevo horizonte para el marketing digital y de contenidos en su negocio. Así como el valor de la inteligencia artificial implementada en todos sus procesos y su apuesta por proyectos de I+D+i en terapias biorregenerativas.

Una conversación imprescindible para entender cómo la estrategia y el propósito transforman el sector salud.

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