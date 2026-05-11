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Mahou presenta la botella exclusiva del Racing de Santander para celebrar el regreso a primera
Mahou presenta la botella exclusiva del Racing de Santander para celebrar el regreso a primera

Por Redacción - 18 Junio 2026

El Real Racing Club de Santander ha sellado una temporada memorable logrando el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol español, una gesta deportiva que ha despertado el entusiasmo colectivos de la comunidad cántabra. Para inmortalizar este hito, Mahou ha decidido sumarse a las celebraciones institucionales y populares mediante la creación de una edición especial de su producto más emblemático, Mahou Cinco Estrellas. Esta iniciativa no solo busca conmemorar el éxito deportivo inmediato, sino que se plantea como un reconocimiento explícito a la trayectoria de una de las entidades más tradicionales y respetadas del balompié nacional, estrechando los lazos culturales entre la marca cervecera y la masa social del club.

Bajo la proclama conceptual de que el verdadero objetivo septentrional consistía en el retorno, la icónica botella de tercio retornable ha modificado por completo su apariencia habitual para mimetizarse con la identidad visual racinguista. El equipo de diseño gráfico ha elaborado una etiqueta exclusiva que sustituye temporalmente los patrones estándar por una composición donde predominan el blanco y el verde, señas de identidad inconfundibles de la escuadra de El Sardinero. Los detalles ornamentales incorporan una cenefa en tonos dorados que envuelve las siglas históricas de la entidad, rematadas de manera institucional por la corona que caracteriza al escudo oficial, logrando un equilibrio estético que respeta la herencia visual de ambas corporaciones.

La dimensión comercial de este homenaje se traducirá en la puesta en circulación de más de cuatro millones de unidades, destinadas de forma prioritaria a los establecimientos de hostelería y restauración distribuidos a lo largo del territorio cántabro. La distribución masiva busca convertir este envase en un elemento cotidiano de celebración en los bares de la región, propiciando que los aficionados puedan rememorar las jornadas de competición mientras comparten momentos de ocio. Desde una perspectiva empresarial, la campaña refuerza la presencia de la cervecera en el tejido hostelero local, un sector que actúa como motor socioeconómico fundamental y que se ve directamente beneficiado por la euforia y el consumo derivados de los éxitos deportivos de primer nivel.

Esta acción conmemorativa se encuadra en la estrategia de arraigo cultural de una firma que acumula 135 años de experiencia desde su fundación en la histórica calle Amaniel de Madrid a finales del siglo diecinueve. A lo largo de las décadas, la evolución de sus métodos de elaboración y la diversificación de su catálogo, que engloba desde variedades tradicionales hasta propuestas adaptadas a las nuevas demandas del mercado, la han consolidado como la gama cervecera de origen español con mayor volumen de reconocimientos en el ámbito internacional. La vinculación con el deporte rey funciona así como un vehículo para transmitir valores asociados al esfuerzo colectivo, la constancia ante las adversidades institucionales y la fidelidad incondicional de una afición que ha respaldado al equipo en las categorías de plata.

El soporte detrás de este despliegue corresponde a Mahou San Miguel, un conglomerado de carácter familiar e independiente que lidera la producción de bebidas en el país y mantiene una estructura de comercialización que abarca varias decenas de mercados exteriores. La corporación maneja una red industrial que se complementa con la explotación de manantiales hidrológicos y la gestión integral de firmas de gran calado histórico integradas de forma progresiva en su estructura. La consolidación de su influencia internacional, reforzada recientemente con el control total de firmas norteamericanas de producción artesanal, convive con un compromiso de proximidad que prioriza la sostenibilidad de la hostelería de barrio, transformando un simple patrocinio deportivo en una plataforma de apoyo social para Cantabria.

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