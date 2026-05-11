Rodilla celebra el verano premiando la fidelidad de sus clientes con los Días R

El verano significa descanso, reencuentros y disfrute del tiempo libre, pero en el ámbito de la restauración madrileña también marca el regreso de iniciativas muy arraigadas en la memoria de los consumidores. La cadena de restauración artesana Rodilla ha puesto en marcha una nueva edición de sus conocidos Días R, una campaña diseñada específicamente para devolver la confianza que sus clientes depositan en la marca a lo largo de todo el año. A partir del próximo tres de agosto y durante todo el mes, la compañía transforma el acto cotidiano de la compra en una experiencia interactiva en la que cada boleto obtenido se convierte de manera inmediata en una gratificación. La propuesta busca añadir un componente de ilusión a las visitas de los ciudadanos, reforzando el vínculo emocional entre el establecimiento y su comunidad.

El núcleo de esta iniciativa radica en la simplicidad de su mecánica, pensada para que cualquier consumidor pueda participar sin necesidad de procesos complejos. Cada transacción realizada en los diferentes establecimientos de la red se traduce en un billete con un premio asegurado, eliminando los sorteos aleatorios y garantizando que nadie se marche con las manos vacías. Esta estrategia comercial no solo incentiva el consumo repetido en una época donde los hábitos urbanos cambian sustancialmente, sino que democratiza el acceso a los beneficios de la campaña, abarcando desde el cliente habitual que adquiere su desayuno diario hasta las familias que acuden a media tarde. Los premios obtenidos tienen una validez de siete días naturales posteriores a la fecha de la compra, lo que otorga un margen flexible para su redención y estimula el retorno a los locales dentro de un ciclo semanal constante.

La variedad de los obsequios ha sido seleccionada de manera estratégica para cubrir las distintas franjas horarias y preferencias de los consumidores, apoyándose en los pilares más reconocidos de su carta. Entre los incentivos destacan los regalos directos de productos emblemáticos como sus sándwiches clásicos, mini brownies y zumos naturales de naranja, junto a promociones de dos por uno que aplican tanto a la gama de sándwiches fríos como a las focaccias y la bollería matutina. De igual forma, la cadena ha querido adaptar sus ventajas al termómetro veraniego incluyendo rebajas del cincuenta por ciento y precios especiales en su catálogo de bebidas frías, donde los batidos, frappés, smoothies y el té chai cobran especial protagonismo para hacer frente a las altas temperaturas de la temporada.

La dirección de la firma señala que esta propuesta estival se ha consolidado como un hito esperado dentro del calendario corporativo y comercial, concebido como un agradecimiento explícito hacia los consumidores en un periodo muy vinculado a las actividades de ocio. Ángel Fernández, director de Marketing y Desarrollo de Negocio del Grupo Rodilla, destaca que la intención principal es introducir un factor de agradable sorpresa que enriquezca la experiencia global en el punto de venta. Esta visión conecta con la trayectoria histórica de la enseña, fundada en 1939 por Antonio Rodilla, la cual se ha expandido hasta alcanzar los 156 locales en el territorio nacional, manteniendo su enfoque en la elaboración diaria de productos artesanos en el propio establecimiento y operando bajo el paraguas del Grupo Damm.

Más allá de las acciones específicas ligadas a las vacaciones, la organización articula su política de fidelización de manera permanente mediante su plataforma digital a través de Rodilla Club, accesible tanto en formato web como en aplicaciones móviles. Los usuarios adscritos a este canal disfrutan de ventajas personalizadas y un sistema de acumulación de cuatro puntos por cada euro invertido, canjeables posteriormente por artículos de la carta. Esta estructura permite a la empresa mantener un canal de comunicación continuo y adaptado a las necesidades tecnológicas del consumidor actual, demostrando que la gratitud hacia la fidelidad de los clientes no es un esfuerzo aislado del verano, sino un compromiso continuo integrado en la actividad diaria de la compañía.