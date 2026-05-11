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La nueva edición limitada de Lay’s celebra el título de campeones del mundo de fútbol
La nueva edición limitada de Lay’s celebra el título de campeones del mundo de fútbol

Por Redacción - 24 Julio 2026

La victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una huella imborrable en el corazón de los aficionados y, como suele ocurrir con los grandes hitos sociales, su impacto ha saltado rápidamente de los estadios a las estanterías de las tiendas. En este contexto de euforia colectiva, Lay’s ha decidido sumarse a las celebraciones oficiales transformando por completo la presentación de su producto más emblemático. La marca, que ha ejercido como uno de los patrocinadores oficiales del torneo, rinde un particular homenaje a los nuevos campeones del mundo mediante el lanzamiento de una edición limitada que busca inmortalizar el recuerdo de una gesta deportiva histórica para el fútbol del país.

El cambio visual es absoluto y rompe con la estética tradicional que el público reconoce a primera vista. La clásica bolsa roja de la variedad al punto de sal ha sido sustituida por un diseño completamente dorado que evoca directamente el metal de la gloria deportiva. En el centro del nuevo envase destaca la silueta del trofeo oficial del campeonato, un elemento que convierte a este producto cotidiano en un objeto de recuerdo para los seguidores que vibraron con el torneo. La compañía ha puesto a la venta esta versión especial en los establecimientos de distribución habituales justo después de que se consolidara el triunfo del equipo nacional frente a la selección de Argentina.

Los responsables de la firma explican que la intención detrás de este lanzamiento va más allá del simple márketing comercial, ya que el fútbol tiene la capacidad única de conectar a las personas y generar momentos compartidos de gran intensidad emocional. Al vestir su producto estrella con los colores del triunfo, la marca busca integrarse de forma natural en las reuniones familiares y de amigos donde todavía se comenta cada jugada del campeonato. La idea central se resume en la idea de que los grandes triunfos saben mejor cuando se comparten, estableciendo un paralelismo entre el crujiente aperitivo y la satisfacción colectiva que produce levantar la copa más importante del planeta.

Para asegurar que esta celebración llegue a todos los rincones, se ha puesto en marcha una campaña de comunicación integral que abarca diferentes medios tradicionales y digitales. Además de los anuncios habituales en la televisión generalista, la marca ha apostado por tener presencia en los espacios de debate deportivo con mayor audiencia nocturna justo después de pitarse el final del partido decisivo. Esta estrategia se complementa con una intensa actividad en las redes sociales, cartelería en las calles y una fuerte presencia visual en las tiendas, contando además con el respaldo de varios jugadores de la plantilla campeona y de creadores de contenido muy populares entre el público joven.

Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino el broche de oro a un proyecto que comenzó meses antes del pitido inicial del torneo. Ya en primavera se comercializó una gama de sabores inspirada en la gastronomía de diferentes países participantes y, al comenzar la competición en junio, se organizó un evento multitudinario en Madrid que reunió a miles de personas para ver el debut del equipo nacional frente a Cabo Verde en una pantalla gigante. Con esta última acción conmemorativa, la compañía cierra un ciclo de patrocinio que ha buscado acompañar a la afición en cada etapa del camino hacia la victoria final.

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