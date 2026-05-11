Gerard Piqué presenta la llegada de las hamburguesas de VICIO a Uber Eats en España

El sector de la restauración y las plataformas de reparto a domicilio ha vivido una jornada histórica en Madrid con la oficialización de una de las colaboraciones más esperadas del año. Uber Eats y VICIO, la marca española que ha revolucionado el concepto de las smash burgers, han unido sus caminos de manera definitiva. A partir de este momento, los usuarios de la aplicación de entrega gastronómica tienen a su disposición la oferta completa de la cadena de hamburgueserías en catorce ciudades españolas. La alianza no solo representa una expansión operativa sustancial para ambas compañías, sino que también consolida un modelo de negocio basado en la inmediatez, la calidad del producto y la conexión directa con un perfil de consumidor joven y digitalizado que demanda experiencias gastronómicas de primer nivel en sus propios hogares.

La puesta de largo de este acuerdo se ha llevado a cabo en la capital española en un encuentro que ha trascendido lo estrictamente corporativo para adquirir tintes de gran acontecimiento mediático. La presentación ha estado apadrinada por Gerard Piqué, exjugador de la selección española y del FC Barcelona, quien ejerce como embajador de la plataforma de reparto. La vinculación de una figura de su relevancia mediática y empresarial subraya la magnitud de una operación que las propias compañías han calificado como el gran fichaje de la temporada. En un momento del año en el que la actualidad deportiva suele monopolizar la atención por los movimientos de los clubes, el desembarco de la cadena de hamburgueserías en la aplicación de reparto traslada esa misma expectación al terreno de la economía digital y la restauración moderna.

Expansión territorial y sintonía de marca para el consumidor español

El despliegue de esta colaboración es inmediato y abarca una geografía que cubre los principales núcleos urbanos del país. Los ciudadanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante, Bilbao, San Sebastián, Gijón, Vigo y A Coruña ya pueden realizar sus pedidos. Para la plataforma de reparto, incorporar este catálogo supone un espaldarazo a su estrategia de crecimiento en el mercado nacional, aliándose con firmas que arrastran una comunidad de seguidores muy fiel. Los responsables de la aplicación destacan que la capacidad de la cadena de hamburgueserías para generar conversación y su producto diferencial la convierten en un socio ideal para afrontar un periodo del calendario marcado por las grandes citas futbolísticas veraniegas, momentos en los que el consumo de comida a domicilio experimenta sus picos más altos del año.

Por su parte, la cadena nacida en Barcelona a finales de 2020 de la mano de Aleix Puig y Oriol de Pablo encuentra en este acuerdo un canal idóneo para dar salida a su alta capacidad de producción y mantener los estándares de rapidez que la caracterizan. La empresa de restauración, que cimentó su éxito sobre los pilares del rigor culinario, la digitalización de sus procesos y una identidad de marca muy potente, se encuentra en plena fase de consolidación. Tras un crecimiento meteórico que la llevó a dominar el servicio a domicilio, la enseña ha dado el salto con éxito a los locales físicos, sumando actualmente 44 establecimientos que incluyen incursiones en Portugal y locales de carácter temporal. Esta alianza potencia su capilaridad y asegura que su producto estrella llegue en óptimas condiciones y en tiempos de entrega habitualmente inferiores a la media hora.

El entretenimiento y el deporte como vehículos de conexión cultural

La implicación de Gerard Piqué en este lanzamiento no es casual, sino que responde a una estrategia muy definida por parte de la plataforma de entrega de vincularse estrechamente al mundo del fútbol y el entretenimiento transgresor. La compañía ya exploró este territorio con anterioridad mediante campañas publicitarias que jugaban con la histórica rivalidad deportiva, aliando a Piqué con Iker Casillas. Aquella iniciativa publicitaria se materializó de forma tangible en la propia aplicación con la creación de productos exclusivos como las conocidas apuestas gastronómicas inspiradas en los gestos y trofeos de ambos futbolistas, permitiendo a los usuarios interactuar y enviar menús personalizados a sus conocidos.

Este nuevo movimiento profundiza en esa filosofía de convertir el acto de pedir comida en una extensión del ocio y del debate social. Los portavoces de ambas firmas coinciden en que la fuerza de la alianza radica en que comparten una misma cultura corporativa enfocada en la innovación y en la creación de vínculos emocionales con sus clientes. Al integrar el potencial tecnológico y la flota logística de una multinacional con la frescura y la irreverencia de la marca de hamburguesas, el sector de la restauración asistida por plataformas digitales redefine sus límites en España, anticipando una campaña de verano de alta actividad y un nuevo estándar en la experiencia del usuario final.