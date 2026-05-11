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Marca celebra la segunda estrella de la selección española con sus editoriales especiales conmemorativos
Marca celebra la segunda estrella de la selección española con sus editoriales especiales conmemorativos

Por Redacción - 23 Julio 2026

La selección española de fútbol ha vuelto a tocar el cielo internacional al proclamarse campeona del Mundial 2026, una gesta histórica que se consolidó tras una intensa final frente al combinado de Argentina en el césped del MetLife Stadium. Dieciséis años después de aquella inolvidable noche de 2010 en la que el país vibró con su primer título mundial, el equipo nacional inscribe una nueva página dorada en su trayectoria deportiva al estampar de forma definitiva la segunda estrella sobre su escudo. Este triunfo no solo premia el esfuerzo de un grupo humano excepcional sobre el terreno de juego, sino que ratifica la vigencia y la madurez de una generación de futbolistas que ha sabido devolver a España al lugar más alto del escalafón balompédico global, firmando un torneo impecable que ya forma parte de la memoria colectiva de la afición.

Para conmemorar este hito sin precedentes, el diario deportivo MARCA ha diseñado una ambiciosa cobertura que se prolongará durante los próximos días, transformando sus páginas en un homenaje vivo a los nuevos campeones del mundo. La cabecera impresa ofrecerá a sus lectores una serie de productos editoriales exclusivos que se distribuirán de manera conjunta con la adquisición del periódico en los puntos de venta habituales. Esta iniciativa busca que los seguidores puedan coleccionar y conservar los instantes más significativos de una cita mundialista que ha vuelto a paralizar el país por motivos puramente festivos, permitiendo que la emoción vivida en las gradas y en las calles quede registrada para la posteridad a través de documentos gráficos y periodísticos de alta calidad.

El despliegue conmemorativo arranca este mismo martes 21 de julio con la entrega gratuita de una doble superfoto en gran formato, con unas dimensiones de sesenta por cuarenta y tres centímetros, que plasma con todo lujo de detalles la euforia y las celebraciones de la plantilla española sobre el césped del estadio estadounidense. La propuesta editorial continuará el miércoles 22 de julio con una iniciativa de marcado carácter nostálgico, consistente en la reedición completa de la histórica tirada del 12 de julio de 2010. Aquel ejemplar, que narraba al detalle la consecución de la primera estrella en tierras sudafricanas, se presenta como una oportunidad única para que los coleccionistas tracen paralelismos temporales y revivan las crónicas, las portadas y el análisis de una época que marcó el camino del éxito actual.

Como broche de oro a esta semana de celebraciones, el domingo 26 de julio verá la luz un suplemento especial de treinta y dos páginas dedicado íntegramente al desarrollo del torneo de 2026. Este volumen monográfico desgranará de forma pormenorizada las claves tácticas que llevaron a la victoria, los perfiles de los futbolistas más destacados del torneo, las mejores fotografías de las concentraciones y las declaraciones más íntimas de los protagonistas. Todos estos contenidos especiales se comercializarán en quioscos y establecimientos de prensa autorizados a lo largo y ancho del territorio español, garantizando que todos los aficionados tengan la oportunidad de atesorar un trozo de la historia viva del balompié nacional.

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