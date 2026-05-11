Cómo la evolución del retail media hacia el commerce media transforma la toma de decisiones del consumidor actual

Las estrategias de marketing han operado durante décadas bajo un esquema lineal en el que las marcas centraban sus esfuerzos iniciales en generar notoriedad, para luego fomentar la consideración y, finalmente, activar los mecanismos de conversión cuando el consumidor mostraba una intención clara de compra. Este modelo tradicional, fragmentado en etapas estancas, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento ante las nuevas dinámicas de consumo. En la actualidad, las decisiones de compra se configuran de manera difusa y mucho antes de que el usuario realice una búsqueda activa o acceda a una plataforma de comercio electrónico. La maduración tecnológica y los nuevos hábitos digitales han provocado que la influencia de las marcas se desplace hacia fases extraordinariamente tempranas del recorrido del cliente, transformando la publicidad digital en una herramienta estratégica capaz de moldear las preferencias de los usuarios mucho antes de que estos sean conscientes de su propia intención de compra.

Esta transformación estructural obliga a redefinir los canales tradicionales de publicidad digital. El sector se encuentra en un punto de inflexión donde ya no se limita a capturar la necesidad existente en el último eslabón de la cadena, sino que se busca generar la demanda y la conversión final como parte de un proceso continuo e indivisible. La evolución tecnológica permite conectar los diferentes puntos de contacto con el usuario, logrando que el momento de la influencia se adelante en el tiempo y se integre de forma natural en sus rutinas de entretenimiento e información cotidianas.

La metamorfosis de los canales de conversión en medios de masas

Históricamente, las inversiones publicitarias en el sector de la distribución se vinculaban de forma exclusiva a formatos patrocinados dentro de las tiendas digitales, diseñados específicamente para el momento en el que el comprador potencial introducía un término en el buscador del comercio. Este enfoque, eminentemente táctico, ha dado paso a un abanico de soluciones avanzadas que expanden las capacidades del canal hacia el primer contacto publicitario. La consolidación de las plataformas de demanda programática, junto con la proliferación de anuncios en televisión conectada, formatos de audio digital y piezas de vídeo de alta calidad, permite a los anunciantes posicionarse en el día a día del consumidor sin necesidad de que exista una transacción inmediata.

Esta evolución diluye las fronteras de los canales tradicionales de comunicación. Los soportes vinculados al comercio ya no dependen de los buscadores habituales para iniciar el diálogo con el público, sino que disputan el terreno a los medios de comunicación de masas y a las redes sociales en la fase de descubrimiento. Las marcas cuentan ahora con la capacidad de identificar agrupaciones de usuarios basándose en hábitos reales de consumo, afinidades con determinadas categorías y estilos de vida específicos, permitiendo impactar en sus mentes antes de que comience cualquier proceso de comparación activa.

El valor estratégico del dato directo y la convergencia operativa

La base que sostiene esta transformación es el aprovechamiento de la información directa proporcionada por los consumidores en sus interacciones cotidianas con los comercios. A diferencia de los métodos de segmentación basados en estimaciones de navegación o cookies de terceros, estos registros reflejan transacciones reales, búsquedas históricas y patrones de sustitución de productos. Esta profundidad analítica otorga a las empresas una visión nítida sobre la evolución de las preferencias generales del mercado, facilitando una planificación publicitaria más precisa y permitiendo establecer una correlación directa entre la exposición a un anuncio y el comportamiento de compra posterior. El verdadero diferencial de las organizaciones en la actualidad no radica en la mera acumulación de métricas, sino en la capacidad analítica para traducir esa información en decisiones de negocio que anticipen las tendencias.

De forma paralela, esta riqueza informativa está logrando la convergencia de dos disciplinas que históricamente funcionaban de forma aislada como son la construcción de marca y la captación directa. Tradicionalmente, ambas áreas contaban con presupuestos independientes, métricas de éxito diferenciadas y equipos humanos que rara vez cruzaban sus datos. Las salas de datos limpias y las herramientas avanzadas de medición en la nube permiten ahora conectar el impacto de una campaña de vídeo exterior o de televisión conectada con el incremento de búsquedas directas y la posterior captación de nuevos clientes en la plataforma de venta. Al unificar ambas fuerzas, las marcas consiguen que la inversión publicitaria funcione como un sistema de crecimiento integrado, donde cada acción de posicionamiento alimenta directamente la eficiencia de los formatos de conversión.

La influencia de la inteligencia artificial en el descubrimiento de productos

El escenario tecnológico actual añade un elemento de disrupción con la consolidación de los asistentes conversacionales y los sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial. Los usuarios ya no limitan su proceso de investigación a la consulta de listados de productos en pantallas estáticas, sino que delegan parte de su decisión en herramientas que comparan alternativas de forma automatizada, resuelven dudas complejas y ofrecen sugerencias personalizadas en tiempo real. Este cambio de comportamiento obliga a las corporaciones a replantear por completo su presencia digital, asumiendo que la visibilidad tradicional en los motores de búsqueda ya no garantiza la relevancia en el mercado.

De cara al futuro inmediato, la optimización técnica de los anuncios deberá convivir con la creación de señales de autoridad que puedan ser interpretadas de manera óptima por los algoritmos de recomendación. Las marcas que logren un crecimiento sostenible serán aquellas que consigan estructurar sus datos, contenidos y estrategias de medios de manera unificada. El éxito empresarial ya no se mide por la capacidad de competir en la subasta del último clic, sino por la habilidad para diseñar la infraestructura necesaria que permita construir la demanda en la mente del consumidor y mantener la relevancia en un ecosistema guiado por la automatización de las decisiones.