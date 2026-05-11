Los Premios Iberoamericanos del Retail condecoran a los líderes del sector en Madrid

La industria comercial a ambos lados del Atlántico ha vivido uno de sus momentos más significativos con la celebración de la primera edición de los Premios Iberoamericanos del Retail. Este certamen, que se integra de manera orgánica en las actividades de la feria ExpoRetail Iberoamérica en el recinto ferial de IFEMA Madrid, tuvo una antesala de gala en el Estadio Santiago Bernabéu. El evento congregó a cerca de 400 profesionales, directivos y empresarios del sector para reconocer formalmente las estrategias y los logros más destacados del pasado ejercicio 2025. El encuentro sirvió para constatar que el sector sigue siendo un motor socioeconómico fundamental que no solo genera empleo masivo, sino que también redefine el urbanismo moderno y la forma en que los ciudadanos interactúan con el consumo cotidiano.

La convocatoria de estos galardones ha superado las expectativas de la organización, demostrando la madurez de un mercado que busca equilibrar la rentabilidad financiera con el bienestar social. Durante la ceremonia se otorgaron distinciones en seis categorías clave que reflejan las prioridades actuales de la gestión corporativa, desde el liderazgo individual y la transformación tecnológica hasta el impacto ambiental y la inclusión social. El presidente del comité organizador, Laureano Turienzo, destacó la capacidad intrínseca de esta actividad comercial para marcar el compás de una sociedad civil que se encuentra en constante transformación, recordando que el verdadero elemento diferenciador en una época tecnológica sigue residiendo en los equipos humanos que idean y ejecutan las estrategias de negocio.

Liderazgo y redefinición de la experiencia física

El reconocimiento al Mejor CEO del año representó el momento cumbre del protagonismo individual, una categoría diseñada para ensalzar a aquellos ejecutivos capaces de timonear grandes estructuras corporativas en tiempos de incertidumbre macroeconómica y de consolidar la ansiada estrategia omnicanal. Aunque la terna finalista incluía a directivos de la talla de Martín Tolcachir, al frente del Grupo Dia, y a Javier López, conductor de la filial de Decathlon, el máximo galardón recayó en Guilherme Loureiro, máximo responsable de Walmart en la región. El jurado valoró especialmente su visión a largo plazo, el conocimiento exhaustivo del tejido comercial iberoamericano y su pericia para implementar transformaciones internas que garantizan la viabilidad económica sin perder la cercanía con el consumidor de a pie.

Por otro lado, la evolución de los puntos de venta tradicionales hacia espacios con un alto valor emocional e identitario quedó de manifiesto en la categoría destinada al Mejor concepto de tienda física. Frente a propuestas que rescataban la esencia de los mercados tradicionales de la Ciudad de México o el cuidado patrimonial de la Galería de Artes Certificadas del Grupo O Valor do Tempo en Oporto, la cadena de perfumerías Primor se alzó con el premio gracias a su tienda insignia en la calle Preciados de Madrid. Este espacio ha sido destacado por trascender la mera transacción comercial, convirtiéndose en un destino de alto impacto sensorial donde el diseño arquitectónico y la experiencia de usuario conviven para otorgar un valor añadido que el canal electrónico no puede replicar de manera idéntica.

Compromiso social y la revolución en los modelos de negocio

La sostenibilidad y la gestión del talento interno ocuparon un lugar prioritario dentro de los criterios de evaluación del jurado. En el ámbito del impacto ambiental y comunitario, la Fundación Éxito fue condecorada con el premio al Mejor proyecto de sostenibilidad por su labor enfocada en la erradicación de la desnutrición infantil, imponiéndose a iniciativas de calado formativo como la Universidad Virtual Liverpool y a propuestas de habitabilidad social como el programa de mejora de viviendas de Leroy Merlin. Asimismo, el reconocimiento a la Mejor empresa para trabajar se otorgó al grupo Ilunion, cuya candidatura destacó por encima de corporaciones de gran volumen como Mercadona y Coppel gracias a sus políticas firmes de empleo estable, reducidos índices de rotación de personal y una cultura empresarial sustentada de forma prioritaria en la inclusión laboral de personas con discapacidad y diversidad.

La renovación conceptual de las marcas también tuvo su espacio de celebración mediante el galardón al Mejor concepto de negocio, un apartado donde competían firmas con una alta vinculación comunitaria y cadenas con un estricto control de la cadena de suministro como Ametller Origen o Sports Emotion. La firma de moda urbana Nude Project se llevó la distinción gracias a su modelo nativo digital que ha sabido trasladar la exclusividad de las ediciones limitadas y la creación de contenido a una comunidad muy fiel de consumidores. Finalmente, el Palacio de Hierro se adjudicó el premio al Mejor servicio al cliente, superando a gigantes de la distribución y la tecnología como Amazon España y Apple España, al demostrar que la calidez en el trato humano, la agilidad en la resolución de incidencias y la confianza depositada en el comprador constituyen los pilares de la fidelización contemporánea.