202 Digital Reputation: la regulación europea abre una vía legal para eliminar contenido digital que daña la reputación

La eliminación, retirada o desindexación de contenidos perjudiciales ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una herramienta cada vez más relevante en la protección de la identidad digital.

Durante años, buena parte de las estrategias de reputación online se centraron en generar nuevos contenidos capaces de desplazar las informaciones negativas hacia posiciones menos visibles en los resultados de búsqueda. Sin embargo, la evolución del marco normativo europeo ha ampliado las posibilidades de actuación para las marcas, los profesionales y los particulares afectados por contenidos obsoletos, inexactos, descontextualizados o desproporcionadamente perjudiciales.

Instrumentos como el Reglamento General de Protección de Datos, junto con otras normas europeas y nacionales relacionadas con la privacidad, la responsabilidad de las plataformas y los servicios digitales, han habilitado procedimientos específicos para solicitar la retirada de determinados contenidos o su desindexación de los motores de búsqueda.

En este contexto, el denominado derecho al olvido está adquiriendo una dimensión estratégica dentro de la gestión de la reputación digital. No se trata necesariamente de eliminar la información de su fuente original, sino de reducir su accesibilidad a través de búsquedas vinculadas al nombre de una persona o una organización cuando se cumplen determinados requisitos.

“El derecho al olvido no es un recurso excepcional, sino una herramienta jurídica real que cada vez más particulares y empresas pueden invocar. El problema es que muy pocos saben cómo activarlo correctamente”, señalan desde 202 Digital Reputation, consultora especializada en reputación online.

Un proceso que exige análisis legal, técnico y reputacional

La retirada o desindexación de un contenido no es un procedimiento automático. Antes de presentar una solicitud, es necesario analizar la naturaleza de la información, su antigüedad, su relevancia pública, su exactitud y el impacto que genera sobre la persona o la organización afectada.

También debe determinarse ante qué entidad debe dirigirse la petición: el medio o sitio web que aloja el contenido, el motor de búsqueda que lo indexa, una red social, una plataforma digital o, en determinados casos, una autoridad de protección de datos.

La argumentación utilizada resulta igualmente determinante. Una solicitud genérica o insuficientemente fundamentada tiene menos posibilidades de prosperar y puede dificultar posteriores reclamaciones. Por ello, estos procesos requieren combinar conocimientos jurídicos con una comprensión precisa del funcionamiento de buscadores, plataformas y sistemas de distribución de contenidos.

202 Digital Reputation aborda estos casos desde una perspectiva integral que combina tres dimensiones: legal, técnica y estratégica. La consultora analiza la posible elegibilidad de los contenidos, prepara las solicitudes dirigidas a plataformas y motores de búsqueda y gestiona las posibles respuestas o denegaciones.

Este trabajo se complementa con acciones de comunicación y posicionamiento orientadas a reconstruir una presencia digital coherente. El objetivo no es únicamente reducir la visibilidad de un contenido perjudicial, sino ocupar el espacio reputacional con información actualizada, relevante y alineada con la realidad de la persona o la marca.

De eliminar contenido a recuperar la neutralidad reputacional

La consultora trabaja tanto con particulares que arrastran informaciones perjudiciales asociadas a su nombre como con empresas cuya huella digital contiene datos desactualizados, noticias antiguas o contenidos que han perdido su contexto original.

En muchos casos, el objetivo no consiste en proyectar una imagen artificialmente positiva, sino en recuperar una cierta neutralidad reputacional. Esto implica que los resultados de búsqueda y las menciones digitales reflejen de forma equilibrada la situación actual de la persona o la organización, sin que un episodio aislado o una información desfasada monopolice su identidad online.

La expansión de los motores de inteligencia artificial generativa ha añadido, además, una nueva capa de complejidad. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity pueden sintetizar y reproducir información procedente de múltiples fuentes, contribuyendo a consolidar determinadas narrativas sobre marcas, directivos y profesionales.

Por este motivo, la gestión de la reputación ya no puede limitarse a buscadores y redes sociales. También debe analizar cómo los sistemas de inteligencia artificial interpretan, resumen y presentan la información disponible en internet.

“Eliminar un contenido dañino de internet no siempre es posible, pero existen vías legales, técnicas y estratégicas para reducir su impacto. La clave está en entender cómo funciona cada plataforma y actuar con una metodología adecuada”, concluyen desde 202 Digital Reputation.

Sobre 202 Digital Reputation

202 Digital Reputation es una consultora especializada en la protección y gestión de la reputación online de marcas, empresas, directivos y profesionales.

Con más de 15 años de experiencia, cuenta con un equipo multidisciplinar formado por especialistas en derecho, análisis de datos, comunicación, marketing y transformación digital.

La compañía desarrolla herramientas propias y trabaja con soluciones avanzadas de escucha social, monitorización en tiempo real y generación de alertas personalizadas. Su actividad se centra en ayudar a las organizaciones a prevenir crisis, analizar riesgos reputacionales y construir una identidad digital sólida, coherente y sostenible.