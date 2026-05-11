La atribución en Google Ads se vuelve más inteligente con las soluciones server-side de Stape

Marketing y atribución siempre han tenido una relación compleja. La recopilación y el análisis precisos de datos son fundamentales para el éxito de las acciones de marketing. Por esta razón, las empresas invierten en diversas tecnologías para recopilar y analizar el comportamiento de los consumidores, mejorar la experiencia del usuario y optimizar sus esfuerzos de marketing. Google Ads es una de las plataformas de publicidad online más populares del mundo y ofrece herramientas avanzadas para rastrear y analizar las interacciones de los usuarios.

Sin embargo, las políticas de privacidad de los navegadores y la proliferación de los bloqueadores de anuncios están poniendo en duda la eficacia del seguimiento. En este artículo, explicaremos qué es la atribución en Google Ads y a qué problemas se enfrenta. Luego, le mostraremos cómo las soluciones de seguimiento server-side pueden hacer que su atribución sea más inteligente.

¿Qué es la atribución en Google Ads?

Google Ads es una de las redes publicitarias más grandes del mundo, ya que conecta a las empresas con millones de usuarios de Internet en todo el mundo. Aunque es una plataforma versátil que admite diversos tipos de campañas, el objetivo principal de este servicio es ofrecer a las empresas la posibilidad de llegar a clientes potenciales a través de canales digitales.

Cuando las personas visitan sitios web o hacen clic en anuncios, suelen dejar información valiosa: qué productos han visto, de qué anuncios llegaron, etc. Todos estos datos son recopilados por Google Ads y los especialistas en marketing pueden utilizarlos para optimizar sus campañas, ajustar sus pujas y planificar sus presupuestos.

En otras palabras, la atribución se refiere al proceso de conectar acciones concretas con puntos de contacto específicos, para que usted pueda saber qué tan bien funcionan sus campañas. Le permite evaluar el éxito de sus campañas, identificar nuevas oportunidades de marketing y mejorar su ROI.

Los desafíos de la atribución en Google Ads

Aunque la atribución ha sido clave para ayudar a los especialistas en marketing a tomar decisiones informadas y optimizar campañas Google Ads, este proceso enfrenta varios desafíos importantes.

Políticas de privacidad de los navegadores modernos.

Los navegadores web modernos han introducido diversas medidas para mejorar la privacidad del usuario y protegerlo frente a ciertas prácticas de publicidad en línea. Por ejemplo, Apple lanzó su función Intelligent Tracking Prevention, que limita la vida útil de las cookies. De forma similar, Google anunció que planea eliminar gradualmente las cookies de terceros.Aunque estas políticas de privacidad pueden sonar bien en teoría, resultan bastante incómodas para los especialistas en marketing. Al fin y al cabo, las cookies son esenciales para un tracking y una atribución precisos. Sin ellas, resulta casi imposible supervisar el comportamiento de los usuarios y rastrear sus interacciones con la marca. Como resultado, muchas campañas de marketing no pueden optimizarse adecuadamente.

Bloqueadores de anuncios.

Se informa de que el número de usuarios de Internet móvil que bloquean anuncios en sus dispositivos supera los 300 millones a nivel mundial. Aunque hace una década el bloqueo de anuncios se limitaba principalmente a ordenadores de escritorio, ahora es una práctica común entre los usuarios de smartphones. Los scripts de tracking están bloqueados, lo que significa que la información recopilada a través de Google Ads queda incompleta.Como consecuencia, para los especialistas en marketing resulta mucho más difícil analizar el comportamiento de los clientes, ajustar sus campañas y optimizar la inversión publicitaria. Los bloqueadores de anuncios también aumentan los costes de marketing, ya que obligan a las empresas a desperdiciar presupuesto en campañas irrelevantes.

Cómo el seguimiento server-side hace que su atribución sea más inteligente

El seguimiento server-side es una excelente alternativa al tracking client-side. A diferencia de los métodos convencionales, que dependen de código JavaScript ejecutado en el navegador del usuario, el seguimiento server-side envía primero los datos al servidor, desde donde se redirigen a las plataformas de marketing. Como resultado, se ve menos afectado por las políticas de los navegadores y los bloqueadores de anuncios. Veamos con más detalle las ventajas del seguimiento server-side.

Evitar las restricciones del navegador

Una de las mejores ventajas del seguimiento server-side es que funciona fuera del navegador del usuario. Esto significa que usted no tiene que preocuparse tanto por las limitaciones de las cookies, el procesamiento inconsistente de datos o los bloqueadores de anuncios. Por lo general, las soluciones server-side utilizan cookies propias, lo que les permite capturar cada evento valioso, incluidas las conversiones y las compras.

Procesamiento de datos más fiable

El seguimiento server-side ofrece un procesamiento de datos más consistente, lo que lo hace superior al tracking client-side en muchos aspectos. Dado que todos los eventos se procesan en el servidor, no dependen del dispositivo del usuario ni de la versión de su navegador. Además, las soluciones server-side pueden enriquecer los datos de los eventos con detalles valiosos, lo que permite a los especialistas en marketing realizar análisis más precisos.

Mejor gestión de los bloqueadores de anuncios

Mientras que el tracking client-side puede bloquearse fácilmente mediante software instalado en el navegador, el seguimiento server-side se ve mucho menos afectado por estas herramientas. Esto permite a los especialistas en marketing capturar datos valiosos sobre cada evento, independientemente de si el usuario tiene o no instalado un bloqueador de anuncios. También ayuda a reducir la inversión publicitaria desperdiciada, evitando que los especialistas en marketing gasten dinero en campañas irrelevantes.

Mayor vida útil de las cookies y cookies propias

La duración de las cookies varía según cómo se hayan creado. Por ejemplo, una cookie propia se almacena en el dominio del sitio web y tiene una vida útil mucho más larga. En cambio, las cookies de terceros expiran después de 72 horas. Como el seguimiento server-side se basa principalmente en cookies propias, puede extender significativamente su vida útil.

Mejor privacidad y seguridad de los datos

Por último, el seguimiento server-side ofrece una mayor privacidad de datos en comparación con el tracking client-side. Como todos los eventos se procesan en el servidor, usted puede implementar medidas avanzadas de seguridad de datos, filtros de privacidad y otras funciones. Además, tiene control total sobre el intercambio de datos entre su servidor y las plataformas de terceros, como Google Ads.

Soluciones server-side de Stape para Google Ads

El seguimiento server-side ha sido clave para resolver problemas de atribución. Sin embargo, configurar una infraestructura server-side no es sencillo, por eso, Stape ha desarrollado una plataforma práctica para hacerlo. Su equipo gestiona todos los aspectos técnicos, por lo que usted solo tiene que integrar Google Ads con Stape. Estas son algunas de las funciones del servicio de hosting para Google Tag Manager server-side:

Tracking de conversiones de Google Ads . Con la etiqueta de seguimiento server-side de conversiones de Google Ads de Stape, usted puede capturar datos de todos los eventos de conversión y atribuirlos a campañas específicas. Luego puede aplicar esta información para optimizar campañas, ajustar pujas y planificar su presupuesto. Como resultado, sus campañas de Google Ads pueden mantener un rendimiento sólido y seguir siendo rentables.

. Con la etiqueta de seguimiento server-side de conversiones de Google Ads de Stape, usted puede capturar datos de todos los eventos de conversión y atribuirlos a campañas específicas. Luego puede aplicar esta información para optimizar campañas, ajustar pujas y planificar su presupuesto. Como resultado, sus campañas de Google Ads pueden mantener un rendimiento sólido y seguir siendo rentables. Gestión de bloqueadores de anuncios . La plataforma le ofrece varias herramientas para detectar y gestionar los bloqueadores de anuncios. Esto le permite capturar datos sobre todos los eventos valiosos, independientemente de si el usuario tiene un bloqueador activo instalado o no. Como resultado, tendrá acceso a información más completa, lo que le ayudará a optimizar sus campañas y aumentar el ROI.

. La plataforma le ofrece varias herramientas para detectar y gestionar los bloqueadores de anuncios. Esto le permite capturar datos sobre todos los eventos valiosos, independientemente de si el usuario tiene un bloqueador activo instalado o no. Como resultado, tendrá acceso a información más completa, lo que le ayudará a optimizar sus campañas y aumentar el ROI. Stape Gateway. Por último, puede usar Stape Gateway para conectarse con Google Ads y Google Analytics 4. Esto le permite mejorar su modelo de atribución y fortalecer sus acciones de marketing.

El impacto financiero de una atribución más inteligente en Google Ads

Una atribución más inteligente tiene un impacto financiero significativo. Permite a los especialistas en marketing asignar sus presupuestos de manera eficaz, minimizar pérdidas y optimizar sus campañas. Si usted cuenta con datos precisos, puede optimizar sus campañas y mejorar su rendimiento. Además, podrá planificar sus presupuestos con mayor eficacia, lo que le ayudará a reducir gastos innecesarios.

Conclusión

La atribución precisa es fundamental en el marketing. Sin ella, usted no podrá optimizar sus campañas de marketing ni mejorar su ROI. Al mismo tiempo, la atribución en Google Ads se enfrenta a grandes desafíos debido a las políticas de privacidad de los navegadores, los bloqueadores de anuncios y los cambios en el comportamiento de los consumidores. Stape ha desarrollado una solución server-side fiable para reducir estos riesgos. Cambiar a esta solución ahora significa empezar a mejorar sus resultados y sus analíticas de inmediato.