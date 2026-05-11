Los datos no matan la marca, la obligan a aterrizar y adaptarse

Hoy tenemos el placer de conversar con Jorge García Gómez, fundador de Marketing Paradise, una de las agencias de marketing digital de referencia en España. Con casi dos décadas de experiencia en el mundo del marketing online, Jorge ha dedicado su carrera a demostrar que una buena estrategia puede convertir el marketing en una inversión rentable y sostenible para empresas de cualquier tamaño.

Al frente de Marketing Paradise, ha impulsado proyectos de eCommerce y negocios locales con una filosofía muy clara: hacer un marketing útil, honesto y orientado a resultados. Además de su visión estratégica, Jorge es conocido por defender la calidad en la comunicación, rechazar las fórmulas vacías y apostar por una forma de trabajar donde el sentido común, la creatividad y el foco en el cliente marcan la diferencia.

Hoy hablaremos con él sobre la evolución del marketing digital, los retos a los que se enfrentan las empresas en un entorno cada vez más competitivo y las claves para construir estrategias que realmente generen impacto. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido.

PMK: Jorge, decís que sois "una agencia digital que es lo que parece". En un sector donde a veces sobra el 'hype' y falta la transparencia, ¿cómo se traduce este mantra en vuestro día a día con el cliente?

JGG: Se traduce en algo que da menos juego en LinkedIn, pero bastante más útil: decir la verdad. Para nosotros ser una agencia digital que es lo que parece significa no vender una cosa y luego operar otra. No prometemos un equipazo senior y luego escondemos becarios detrás de un interlocutor que no lo es, no hablamos de estrategia para acabar solo ejecutando, ni usamos la creatividad como maquillaje para tapar que los números que de verdad importan al negocio son terribles.

En el día a día eso implica comunicación directa entre equipos, tener el mismo contexto compartido, decisiones argumentadas y muy poca liturgia innecesaria. Nos gusta más un proceso con acción y conversación honesta y clara que una presentación preciosa que no mueve la aguja hacia ningún sitio. El cliente tiene que entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué esperamos conseguir. Y si algo no va a funcionar, también lo decimos. Hacemos todo lo posible por gestionar expectativas desde el inicio y cumplirlas después, vamos.

PMK: Vuestro propósito es "construir marcas que marcan para negocios que crecen". ¿Se puede ser una marca relevante hoy sin dominar la parte técnica, o el romanticismo de marca ya no sobrevive sin datos?

JGG: Hoy separar marca y técnica es perder dinero. La marca sigue siendo fundamental, claro. Es lo que hace que te recuerden, te elijan y te paguen con menos fricción. Pero si esa marca no entiende cómo se descubre hoy un negocio, cómo se distribuye un mensaje o cómo se mide una oportunidad, se queda en una bonita declaración de intenciones. Y las declaraciones de intenciones no suelen pagar facturas.

No creo que tenga que haber una guerra entre entre romanticismo y datos. Me gusta más pensar en que hay marcas valientes, con intenciones claras y con capacidad de moverse bien en un ecosistema técnico. Los datos no matan la marca, la obligan a aterrizar y adaptarse. Y eso, cuando se consigue, sienta fenomenal.

PMK: Hablamos mucho de estrategia "completa" vs. "fragmentada". ¿Cuál es el síntoma principal que detectas en un negocio que está trabajando sus canales como silos aislados?

JGG: El síntoma más claro es que todo parece estar en marcha, pero nada empuja de verdad. Ves al equipo de Social haciendo una cosa, a SEO otra, Paid persiguiendo conversiones por su lado y la web intentando sobrevivir en medio del tiroteo. Hay actividad, hay entregables, hay reuniones, pero no hay un sistema común. El resultado suele ser una marca incoherente, aprendizajes que no se comparten y, por lo tanto, retrasan y entorpecen... Y al final, un presupuesto que compite consigo mismo todo el rato.

Cuando un negocio trabaja por silos, cada canal intenta justificar su existencia en lugar de mejorar el rendimiento del conjunto. Y ahí el marketing deja de ser un ecosistema para convertirse en Aquí no hay quien viva.

PMK: En 2026, la retroalimentación entre canales es vital. ¿Cómo hacéis convivir, por ejemplo, el SEO (largo plazo/intención) con el Social Media (instantaneidad/atención) para que no parezcan dos agencias distintas hablando en un mismo sitio?

JGG: Primero, recordando algo bastante básico: hablan a personas, no a canales. Y si la marca cambia de personalidad cada vez que abre una pestaña nueva, tenemos un problema.

SEO y Social Media son dos formas distintas de captar demanda, atención y recuerdo. SEO te enseña qué busca la gente, con qué lenguaje, desde qué intención y con qué fricciones. Social te enseña qué despierta interés, qué narrativa conecta, qué códigos culturales están vivos... Cuando ambos equipos comparten esas señales, la cosa se pone interesante.

Y luego es que la realidad de las propias plataformas nos lo ha puesto en las narices: Google posiciona contenido de redes sociales y redes sociales como TikTok son un claro buscador. Es trabajar juntos o quedarte viviendo en 2017.

PMK: ¿Qué papel juega la tecnología como "pegamento" en esta integración? ¿Es posible esta visión de ecosistema sin una infraestructura de datos compartida?

JGG: La tecnología no hace magia, pero sí evita muchos actos de fe. Para que una visión integrada funcione necesitas que la información circule, que lo que aprende Paid no muera en Paid, que lo de SEO no se quede encerrado en un documento o que Social no se convierta en una fábrica de intuiciones sin contraste. Ahí la tecnología actúa como sistema nervioso en muchos puntos, para poder tener datos conectados, toda la información y reuniones documentadas, una mínima trazabilidad, etc. Pero el mayor pegamento, sin duda, seguirá siendo tener una conversación: bien dirigida, al grano y con un par de chistecitos al acabar.

PMK: Definís la creatividad como una herramienta funcional. ¿Cómo cambia el proceso creativo cuando el objetivo no es solo "gustar", sino adaptarse específicamente a las reglas de Paid Media o Email Marketing?

JGG: Cuando entiendes que la creatividad no está para decorar sino para provocar una reacción concreta y mejorar resultados, empiezas a hacerte mejores preguntas. Ya no piensas solo en qué idea mola y el premio que te puedes llevar si sale sino en “qué idea puede funcionar aquí, para esta audiencia, con esta fricción, en este momento y bajo estas reglas”. Y eso, que puede parecer que es ponerle límites a la creatividad, para mí lo que hace es convertirla en algo útil para el negocio.

En Paid, por ejemplo, la creatividad tiene que captar atención rápido, entender el contexto del scroll y ser capaz de abrir una puerta en segundos. En Email, en cambio, puedes jugar más con la expectativa, la secuencia, el asunto… Pero sobre todo lo que nos gusta mucho es entrelazar estos canales con otros como Social Media o el offline: que compartan mensajes, que hagan más grandes las decisiones, con más recorrido…

PMK: A menudo se ve a la analítica como el "enemigo" de la creatividad. ¿Cómo hacéis en Marketing Paradise para que los datos retroalimenten la creatividad en lugar de limitarla?

JGG: Tratando los datos como una brújula y no como una celda. El problema no es la analítica en sí sino usarla para ser excesivamente cautos o convertirnos en otra cosa. Ahí claro que empobrecen el trabajo. Pero cuando se usan para entender patrones, detectar oportunidades y formular mejores hipótesis, se convierten en gasolina creativa.

A nosotros nos interesa saber qué retiene, qué genera clic, qué dispara búsquedas, qué narrativa mejora el recuerdo… Eso no te dice cuál es la idea, te da un terreno mejor para encontrarla. Creo que la creatividad buena nace sabiendo dónde puede tensar la realidad, no ignorándola.

PMK: Los equipos multidisciplinares son vuestro fuerte. ¿Cómo se gestiona el talento para que un especialista en SEO entienda de Branding, y un creativo sepa leer un dashboard de analítica?

JGG: No intentando convertir a todo el mundo en todo. Para mí, un equipo multidisciplinar bueno no es un grupo de generalistas tibios. Es un grupo de especialistas sólidos que entienden suficiente del resto como para colaborar con inteligencia. No necesito que una persona de SEO viva obsesionada con el branding como un planner, ni que un creativo disfrute un dashboard lleno de gráficos. Pero sí necesito que ambos entiendan cómo impacta su trabajo en el conjunto, que compartan ciertos códigos y lenguaje común… Y, dependiendo el proyecto, hay perfiles que se encargan específicamente de que esto ocurra, los que hemos llamado Líderes de Cliente.

Eso se construye con cultura, con procesos compartidos y con conversaciones que no parezcan plenos en el Congreso. Cuando la gente entiende el negocio y no solo su parcela, empieza a tomar mejores decisiones incluso dentro de su especialidad.

PMK: ¿Qué errores comunes ves que siguen cometiendo las marcas al planificar sus presupuestos de marketing para los próximos meses?

JGG: El primero y más doloroso para mí es presupuestar por canales en lugar de presupuestar por objetivos. Eso lleva a marcas que quieren crecer, pero siguen repartiendo la inversión como si fuese una costumbre y buscan resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. O marcas que dicen apostar por la construcción de marca como activo a largo plazo, pero luego solo financian lo que se puede justificar en un informe.

Y un segundo error diría que es infravalorar el proceso. Se sigue pensando demasiado en piezas, campañas o fuegos artificiales sueltos, y demasiado poco en sistema, consistencia, medición y capacidad de reacción.

PMK: Para cerrar, si tuvieras que definir el papel de la agencia ideal en 2026 en una sola frase, ¿cuál sería?

JGG: No creo que exista una única definición de agencia ideal, que cada uno tiene sus necesidades y formas de encajar. Pero sí creo que, independientemente de los servicios de la propia agencia, es importante cómo se hacen las cosas. O sea aquella que consigue que la experiencia de su cliente sea impecable no solo por los resultados. Tanto como para que su cliente quiera presumir de agencia.