Alan refuerza su apuesta por España con el fichaje del fundador de Welcome to the Jungle como director creativo

Jérémy Clédat como nuevo director creativo global fijará su residencia en Madrid, reforzando el papel de España para la compañía gala.

Alan, la compañía líder europea especializada en seguros de salud digitales y prevención, ha nombrado a Jérémy Clédat como nuevo director creativo global, cargo que ocupa desde el pasado 6 de julio. El fichaje se produce en un momento clave para la compañía, que ha situado a España entre sus mercados estratégicos dentro de su plan de crecimiento internacional.

Clédat será responsable de definir el posicionamiento global de la marca Alan y liderar su despliegue internacional. Al frente de los equipos de marca, tendrá la misión de reforzar la visibilidad, coherencia y notoriedad de la compañía en todos los mercados donde opera, contribuyendo a consolidar una identidad global capaz de acompañar el crecimiento de la empresa en Europa y Norteamérica.

Jean-Charles Samuelian-Werve, cofundador y CEO de Alan, destacó: "Desde hace diez años, Alan construye una empresa que reinventa la salud con una exigencia constante de excelencia en producto y experiencia de usuario. Hoy, mientras acompañamos a más de un millón de usuarios y aceleramos nuestro desarrollo internacional, estamos convencidos de que una gran empresa también debe convertirse en una gran marca. La llegada de Jérémy es un paso importante en esa ambición. Muy pocas personas en Europa han contribuido tanto como él a construir una marca sólida y diferenciada en el ecosistema tecnológico".

El directivo añadió que la incorporación se produce en un momento especialmente relevante para la compañía, coincidiendo con el lanzamiento de nuevas iniciativas de comunicación y con la aceleración de su expansión internacional.

La incorporación coincide además con el lanzamiento previsto para los próximos meses de la primera gran campaña de marca de Alan, fruto de la alianza estratégica de la compañía con el futbolista Kylian Mbappé.

Esta decisión se enmarca en una nueva fase de expansión para la empresa fundada por Jean-Charles Samuelian-Werve. Alan supera actualmente los 1,1 millones de usuarios, trabaja con más de 37.000 empresas, supera los 800 millones de euros en ingresos recurrentes anuales (ARR) y alcanzó recientemente una valoración de 5.500 millones de euros tras cerrar una ronda de financiación de 480 millones de euros liderada por Prosus.

España, llamada a convertirse en uno de los grandes hubs de Alan

La incorporación del nuevo director creativo llega en paralelo al refuerzo de la apuesta de Alan por el mercado español.

En una reciente entrevista, el consejero delegado y cofundador de la compañía, Jean-Charles Samuelian-Werve, aseguró que el objetivo de Alan es duplicar su negocio cada año en España y convertir el país en uno de los principales centros de desarrollo de la firma. "Queremos que España sea nuestro gran hub", afirmó el directivo, que también avanzó planes para duplicar la plantilla local.

Actualmente, Alan, que acaba de anunciar una nueva ronda de financiación, cuenta con una plantilla de 60 empleados, cifra que continuará creciendo dentro de los planes de expansión anunciados por la compañía. Entre sus clientes españoles figuran empresas como Cabify, Revolut, Wallapop, Qonto, HP o Volkswagen.

La compañía considera que el mercado español ofrece una oportunidad de crecimiento similar a la lograda en Francia, donde ya se acerca al millón de usuarios. Además, prevé seguir reforzando su oferta de prevención sanitaria, telemedicina e inteligencia artificial aplicada a la salud. Entre los desarrollos previstos figuran la evolución de Concierge AI, la ampliación de servicios médicos digitales y nuevas herramientas centradas en longevidad, salud mental y bienestar.

Jérémy Clédat es uno de los emprendedores más reconocidos del ecosistema tecnológico europeo. En 2015 fundó Welcome to the Jungle, la plataforma especializada en empleo y marca empleadora que revolucionó la relación entre empresas y talento.

Bajo su liderazgo, Welcome to the Jungle se convirtió en una referencia europea en experiencia de candidato y employer branding, desarrollando una plataforma utilizada por millones de usuarios y expandiendo posteriormente su actividad al Reino Unido y Estados Unidos.

Alan considera que esa experiencia será clave para acompañar la transformación de la compañía desde una scaleup tecnológica de rápido crecimiento hacia una gran marca global dentro del sector de la salud.