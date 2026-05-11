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Cabify elige a la agencia theGarage para dirigir su estrategia de comunicación en España
Cabify elige a la agencia theGarage para dirigir su estrategia de comunicación en España

Por Redacción - 2 Julio 2026

La evolución del transporte en las grandes urbes españolas ha entrado en una fase donde la tecnología y la conexión humana dictan las reglas del éxito. En este contexto de constante transformación, Cabify ha tomado la decisión estratégica de confiar la gestión de su comunicación y relaciones públicas en España a theGarage, una firma independiente que destaca por su enfoque de influencia creativa aplicada al marketing digital y a la reputación corporativa. Esta unión no solo busca consolidar el liderazgo de la plataforma de movilidad en el mercado nacional, sino también construir relatos más cercanos y profundos con los usuarios, conductores y empresas colaboradoras que interactúan diariamente con su ecosistema tecnológico.

La elección de theGarage no es casual, ya que la agencia acumula una trayectoria sólida desde su fundación en el año 2015, caracterizada por un profundo conocimiento de los medios de comunicación y por un equipo con perfiles senior capaz de diseñar estrategias con un alto componente creativo. Con una cartera que supera los setenta clientes de primer nivel internacional, la firma aporta la experiencia necesaria para proyectar los valores de Cabify en un momento clave de su madurez institucional. Para la plataforma nacida en Madrid, este movimiento representa una oportunidad de renovar su discurso público y estrechar los lazos de confianza con la sociedad española, un mercado donde su actividad no ha dejado de crecer y adaptarse a las demandas sociales actuales.

Innovación local y cultura compartida en el centro de la estrategia

El plan de trabajo conjunto entre ambas compañías trasciende las notas de prensa tradicionales para adentrarse en el terreno de las experiencias y el arraigo cultural. Uno de los pilares fundamentales de esta colaboración será el desarrollo de iniciativas destinadas a potenciar la presencia de Cabify en diversos acontecimientos y espacios de marcado carácter local. El objetivo prioritario consiste en generar una mayor notoriedad de marca mediante acciones que resuenen de manera directa con la identidad de cada ciudad, demostrando que la tecnología de transporte puede integrarse de forma armoniosa y respetuosa con las tradiciones y el ocio de los ciudadanos.

Dentro de esta agenda de activaciones para el presente año, destaca de manera especial el impulso de la plataforma Meidin Madrid, un proyecto propio de Cabify que busca celebrar y visibilizar el talento, el comercio y el estilo de vida de la capital de España. A través de la experiencia conceptual de theGarage, se diseñarán eventos y acciones específicas que pondrán en valor este hito corporativo, reforzando el orgullo local de una compañía que, a pesar de su tremenda proyección transatlántica, mantiene sus raíces firmemente asentadas en el suelo madrileño donde comenzó su andadura hace ya quince años.

Quince años de liderazgo tecnológico y sostenibilidad corporativa

La trayectoria de Cabify desde su nacimiento en 2011 sirve como testimonio de cómo una idea pionera puede redefinir la movilidad en España e Iberoamérica, sumando actualmente presencia en seis países y más de cuarenta ciudades. Con más de cincuenta millones de usuarios registrados a nivel global y una red que supera el millón y medio de conductores colaboradores, la firma ha demostrado que el crecimiento económico puede ir de la mano de un compromiso fiscal y social estricto, declarando la totalidad de su actividad en cada territorio donde opera. Esta filosofía se traduce en un impacto directo en las comunidades de los países iberoamericanos, donde busca conectar a las personas con sus destinos de una manera segura y flexible.

La sostenibilidad constituye el verdadero eje vertebrador de la compañía para el periodo actual, marcado por el lanzamiento y desarrollo de su Estrategia ESG para los años 2026-2029. Tras haberse convertido en la primera empresa de su sector en alcanzar la neutralidad en carbono en 2018, esta nueva hoja de ruta trienal intensifica sus esfuerzos en tres frentes fundamentales como son la progresiva electrificación de las flotas de vehículos, la garantía de una movilidad inclusiva y accesible para cualquier persona, y un modelo de gobernanza transparente que sirva de referente para el sector empresarial contemporáneo que busca soluciones reales frente al cambio climático.

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