Webedia supera los 380 millones de usuarios mundiales impulsado por las redes sociales

La evolución del consumo de contenidos digitales ha alcanzado un nuevo punto de inflexión con los últimos datos de audiencia presentados por Webedia. El grupo especializado en producción y entretenimiento digital ha registrado una cifra histórica al alcanzar los 380 millones de visitantes únicos al mes en todo el mundo. Este volumen de audiencia representa un incremento de 30 millones de usuarios en comparación con los registros de diciembre de 2024, consolidando un modelo de negocio que ha sabido interpretar las complejidades de la distribución de contenidos multiplataforma. La medición, realizada en colaboración con Comscore mediante su metodología global, refleja el alcance real del grupo al integrar de manera homogénea tanto sus sitios web propios y aplicaciones como la actividad generada en sus redes sociales y canales de YouTube.

El pilar fundamental de este crecimiento se encuentra en la capacidad de la compañía para diversificar sus vías de distribución, logrando que las plataformas sociales actúen como un motor de captación masiva de usuarios. La estrategia omnicanal puesta en marcha ha permitido sumar una audiencia incremental de 142 millones de usuarios que provienen de redes como Meta, X y YouTube. Este enfoque evita depender únicamente del tráfico tradicional hacia las páginas web, logrando conectar con las comunidades en los espacios donde la interacción es más natural y constante. La alianza técnica con Comscore ha resultado decisiva para certificar este ecosistema, puesto que permite auditar con precisión métricas procedentes de diversas pantallas y dispositivos en 12 países, respondiendo a la necesidad actual del mercado publicitario de contar con datos unificados y veraces.

Al analizar la segmentación por áreas temáticas, el sector cinematográfico se posiciona como la principal punta de lanza de la corporación. El vertical dedicado a las películas y series, sustentado por cabeceras de arraigo internacional como SensaCine, AlloCiné o AdoroCinema, lidera al registrar 267,3 millones de visitantes únicos a nivel mundial. A esto se suman los excelentes resultados obtenidos en otras áreas de especialización muy fidelizadas, como el sector de los videojuegos y la tecnología a través de marcas como 3DJuegos o JV, que suman 72 millones de usuarios. Por su parte, la división de gastronomía, con portales de referencia como DAP o TudoGostoso, aporta 67,3 millones de usuarios, mientras que el área de sociedad y tendencias, representada por cabeceras como Purepeople o Poprosa, complementa la estructura con 66,1 millones de visitantes únicos.

La distribución geográfica de esta masa de usuarios evidencia una fuerte implantación internacional en mercados de gran relevancia económica y demográfica. Brasil encabeza el listado global aportando 108,5 millones de visitantes únicos, seguido por Francia con 30,4 millones, India con 26,1 millones y Estados Unidos con 24,9 millones de usuarios. En este contexto, España se consolida como uno de los cinco mercados prioritarios, al registrar una cifra de 21,5 millones de visitantes únicos mensuales. Las audiencias en territorio español no solo consumen información a través de portales consolidados como Xataka o Motorpasión, sino que generan un volumen superior a las 300 millones de reproducciones de vídeo al mes en los diferentes perfiles sociales del grupo, lo que demuestra un alto nivel de compromiso con los formatos audiovisuales actuales.

La operativa de Webedia en España se complementa con una estructura que va más allá de la edición de medios de comunicación tradicionales, adentrándose en la gestión de talento y la producción publicitaria a medida. A través de VIZZ, su agencia especializada en creadores digitales, la compañía gestiona la representación en exclusiva de perfiles con un gran impacto entre el público joven, como Rubius, IlloJuan, Cristinini, DJMariio o Nil Ojeda. Esta capacidad para unir la creación de contenidos editoriales con la influencia directa de los creadores digitales permite desarrollar propuestas comerciales que conectan con los nuevos hábitos de consumo de la sociedad. Con esta metodología de medición global, el grupo no solo valida su posición en el mercado publicitario, sino que impulsa una transformación sectorial hacia la transparencia y el reconocimiento del valor real de las comunidades digitales en la actualidad.