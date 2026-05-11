Noticia Agencias

Webedia supera los 380 millones de usuarios mundiales impulsado por las redes sociales
Webedia supera los 380 millones de usuarios mundiales impulsado por las redes sociales

Por Redacción - 24 Junio 2026

La evolución del consumo de contenidos digitales ha alcanzado un nuevo punto de inflexión con los últimos datos de audiencia presentados por Webedia. El grupo especializado en producción y entretenimiento digital ha registrado una cifra histórica al alcanzar los 380 millones de visitantes únicos al mes en todo el mundo. Este volumen de audiencia representa un incremento de 30 millones de usuarios en comparación con los registros de diciembre de 2024, consolidando un modelo de negocio que ha sabido interpretar las complejidades de la distribución de contenidos multiplataforma. La medición, realizada en colaboración con Comscore mediante su metodología global, refleja el alcance real del grupo al integrar de manera homogénea tanto sus sitios web propios y aplicaciones como la actividad generada en sus redes sociales y canales de YouTube.

El pilar fundamental de este crecimiento se encuentra en la capacidad de la compañía para diversificar sus vías de distribución, logrando que las plataformas sociales actúen como un motor de captación masiva de usuarios. La estrategia omnicanal puesta en marcha ha permitido sumar una audiencia incremental de 142 millones de usuarios que provienen de redes como Meta, X y YouTube. Este enfoque evita depender únicamente del tráfico tradicional hacia las páginas web, logrando conectar con las comunidades en los espacios donde la interacción es más natural y constante. La alianza técnica con Comscore ha resultado decisiva para certificar este ecosistema, puesto que permite auditar con precisión métricas procedentes de diversas pantallas y dispositivos en 12 países, respondiendo a la necesidad actual del mercado publicitario de contar con datos unificados y veraces.

Al analizar la segmentación por áreas temáticas, el sector cinematográfico se posiciona como la principal punta de lanza de la corporación. El vertical dedicado a las películas y series, sustentado por cabeceras de arraigo internacional como SensaCine, AlloCiné o AdoroCinema, lidera al registrar 267,3 millones de visitantes únicos a nivel mundial. A esto se suman los excelentes resultados obtenidos en otras áreas de especialización muy fidelizadas, como el sector de los videojuegos y la tecnología a través de marcas como 3DJuegos o JV, que suman 72 millones de usuarios. Por su parte, la división de gastronomía, con portales de referencia como DAP o TudoGostoso, aporta 67,3 millones de usuarios, mientras que el área de sociedad y tendencias, representada por cabeceras como Purepeople o Poprosa, complementa la estructura con 66,1 millones de visitantes únicos.

La distribución geográfica de esta masa de usuarios evidencia una fuerte implantación internacional en mercados de gran relevancia económica y demográfica. Brasil encabeza el listado global aportando 108,5 millones de visitantes únicos, seguido por Francia con 30,4 millones, India con 26,1 millones y Estados Unidos con 24,9 millones de usuarios. En este contexto, España se consolida como uno de los cinco mercados prioritarios, al registrar una cifra de 21,5 millones de visitantes únicos mensuales. Las audiencias en territorio español no solo consumen información a través de portales consolidados como Xataka o Motorpasión, sino que generan un volumen superior a las 300 millones de reproducciones de vídeo al mes en los diferentes perfiles sociales del grupo, lo que demuestra un alto nivel de compromiso con los formatos audiovisuales actuales.

La operativa de Webedia en España se complementa con una estructura que va más allá de la edición de medios de comunicación tradicionales, adentrándose en la gestión de talento y la producción publicitaria a medida. A través de VIZZ, su agencia especializada en creadores digitales, la compañía gestiona la representación en exclusiva de perfiles con un gran impacto entre el público joven, como Rubius, IlloJuan, Cristinini, DJMariio o Nil Ojeda. Esta capacidad para unir la creación de contenidos editoriales con la influencia directa de los creadores digitales permite desarrollar propuestas comerciales que conectan con los nuevos hábitos de consumo de la sociedad. Con esta metodología de medición global, el grupo no solo valida su posición en el mercado publicitario, sino que impulsa una transformación sectorial hacia la transparencia y el reconocimiento del valor real de las comunidades digitales en la actualidad.

Contenidos relacionados
Entrevista a Marta Nova, Head of Communications & Social Media de Irismedia: "Comunicar ya no consiste en generar ruido, sino en aportar claridad"
Apple Tree y Keepers ganan tres Premios Dircom 2026 por sus estrategias de comunicación innovadoras
Idónea, desde dentro: una agencia donde la estrategia, el crecimiento y las personas avanzan en la misma dirección
Más Leídos
El Audio Digital alcanza al 82% de los internautas y consolida su papel en las estrategias publicitarias
El 65% de los españoles se siente más conectado con las marcas durante el Mundial
Mahou presenta la botella exclusiva del Racing de Santander para celebrar el regreso a primera
El Mundial 2026 acelera la publicidad en tiempo real y movilizará 10.500 millones de dólares en el mercado publicitario global
Estrella Damm celebra 150 veranos de historias mediterráneas con el lanzamiento del teaser de su nueva campaña
Jonathan Bailey asume su nuevo papel como Chico Martini
Entrevista a Marta Nova, Head of Communications & Social Media de Irismedia: "Comunicar ya no consiste en generar ruido, sino en aportar claridad"
El Real Madrid y Emirates amplían su histórica alianza y Patrocinio hasta 2031
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Es Puro Marketing 42 - Nuno Martins, Marketing & Communications Director DHL Express España
Cómo el marketing de contenidos automatizado consigue duplicar el retorno de inversión en las marcas de consumo
Orange y Dentsu Creative transforman el patrocinio deportivo con inteligencia artificial del Real Madrid
Las campañas más creativas e impactantes de publicidad exterior reciben su reconocimiento en los Premios OOH Lovers
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
La entrevista ya no empieza en la sala: empieza en tu pantalla
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa