Pepsi y Nil Ojeda completan el reto del millón de Pepsi celebrando el éxito con su comunidad

Como broche a esta iniciativa y como recompensa final, Pepsi celebró ayerun encuentro exclusivo en Madrid con Nil Ojeda y un grupo de seguidores quehan hecho posible alcanzar el objetivo.

Pepsi® y Nil Ojeda han completado el reto lanzado el pasado 8 de junio: distribuir un millón de botellas de Pepsi en 15 días a través de la red de bares colaboradores de la marca en España.

Durante dos semanas, la campaña ha conectado redes sociales y hostelería mediante una dinámica participativa que invitaba a los consumidores a formar parte del reto disfrutando de una Pepsi en establecimientos adheridos. A través de contenidos publicados en TikTok y YouTube, Nil Ojeda ha ido mostrando la evolución del desafío y movilizando a su comunidad para alcanzar un objetivo común: conseguir que un millón de botellas encontraran su destino antes del 22 de junio.

Uno de los elementos diferenciales de la campaña ha sido la narrativa creada alrededor del propio reto. A lo largo de estas dos semanas, Nil Ojeda ha interpretado distintos papeles (transportista, comercial, camarero) para acompañar el recorrido de las botellas hasta los bares (y los consumidores) de toda España, construyendo una historia que ha mantenido a su comunidad pendiente de la evolución del desafío desde el primer día hasta su resolución.

Como parte de la mecánica de la campaña, Pepsi ha incorporado por primera vez chapas personalizadas en sus botellas de vidrio con la imagen de Nil Ojeda, convirtiéndolas en un elemento clave para la participación y el acceso a las diferentes recompensas.

Premios para recompensar a la comunidad

Con el reto ya conseguido, la campaña entró en su fase final con la entrega de los premios previstos para la comunidad. Como broche a esta iniciativa y como recompensa final, Pepsi celebró ayer un encuentro exclusivo en Madrid con Nil Ojeda y un grupo de seguidores que participaron activamente durante la acción. Junto a los diez ganadores del concurso organizado durante la campaña, otros consumidores, que estaban disfrutando de una Pepsi en bares colaboradores, fueron invitados de forma sorpresa por el propio creador, reforzando así el vínculo entre la experiencia digital y el consumo en hostelería.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de seguir sumando chapas de forma lúdica a través de un original futbolín inspirado en la campaña, en el que utilizaron las chapas que habían conservado durante la promoción para competir por nuevas unidades. La velada culminó con una subasta exclusiva en la que los participantes pudieron canjear sus chapas por algunos de los premios más codiciados de la acción: una caja de Pepsi con 24 botellas de la edición limitada creada junto a Nil Ojeda y firmada por el creador, tres pósteres autografiados y cinco chaquetas de edición limitada diseñadas especialmente para la colaboración.

Desarrollada junto a la agencia creativa Fuego Camina Conmigo, la campaña ha combinado contenidos digitales, publicidad exterior, una landing page específica y activaciones en establecimientos de hostelería, trasladando la experiencia más allá de las redes sociales y convirtiendo el consumo de Pepsi en una experiencia participativa.

Con el millón de Pepsi distribuido y todas las recompensas desbloqueadas, Pepsi y Nil Ojeda ponen fin a una campaña que, durante quince días, ha conseguido unir entretenimiento, comunidad y hostelería alrededor de un mismo reto, cerrando la iniciativa con una celebración junto a algunos de los seguidores que contribuyeron a hacerlo posible.