La celebración del Orgullo LGTBIQ+ cuenta este año con una propuesta narrativa que invita a reflexionar profundamente sobre el peso de las palabras cotidianas y su capacidad para moldear la percepción social. La agencia de marketing de influencia Keepers ha presentado en Madrid su nueva iniciativa titulada "La pluma nos da el toque", un proyecto conceptualizado para transformar expresiones históricamente cargadas de prejuicios en manifestaciones de libertad y creatividad. A través de este planteamiento, la organización busca cuestionar el uso implícito de ciertos términos que, bajo una apariencia de total inofensividad, perpetúan divisiones y estereotipos muy arraigados en el tejido social. La intención es clara: demostrar que la comunicación no es neutra y que las palabras pueden convertirse en un espacio de resistencia y celebración.

Durante décadas, la expresión "tiene pluma" se ha empleado de manera sistemática para señalar a aquellas personas que se distanciaban de los cánones tradicionales de masculinidad o feminidad. Aunque en muchas ocasiones estas palabras se pronuncian sin una hostilidad explícita o una intención consciente de dañar, su uso continuado ha reforzado la idea de que cualquier manifestación de la identidad que escape a la norma establecida debe ser catalogada, observada o corregida. La propuesta actual de la agencia radica precisamente en alterar de forma radical este marco conceptual, dotando a la palabra de una dimensión completamente positiva que resalta la autenticidad y la riqueza expresiva sobre los moldes preestablecidos.

De la etiqueta social al valor de la diferencia

La campaña asume el reto de demostrar que ese elemento diferenciador, que en el pasado se utilizó como una herramienta de exclusión, constituye el pilar fundamental para la innovación, la personalidad y la conexión humana. Sergio Barreda, fundador de la firma, señala que el objetivo principal es reivindicar una frase que la gran mayoría de las personas pertenecientes al colectivo han escuchado en algún momento de sus vidas. El propósito actual es evidenciar que aquello que históricamente sirvió para etiquetar o limitar el desarrollo personal es, en realidad, el motor que aporta un valor singular al proceso creativo y comunicativo. Al cambiar el foco de la burla hacia el orgullo, se abre un espacio donde la diversidad no se tolera, sino que se celebra como una cualidad indispensable para el entendimiento mutuo.

Este enfoque periodístico y humano pone de relieve cómo las audiencias contemporáneas muestran un rechazo creciente hacia los discursos prefabricados, demandando en su lugar una transparencia absoluta en las figuras públicas y los prescriptores digitales. Los usuarios buscan establecer vínculos reales con creadores de contenido que se muestren sin filtros ni concesiones a las presiones externas, consolidando un escenario donde la singularidad es apreciada como el activo más valioso de la comunicación moderna. La autenticidad deja de ser una mera aspiración comercial para convertirse en una exigencia social, donde la libertad de expresión y la diversidad de voces son las verdaderas protagonistas del diálogo colectivo.

El respaldo institucional de una visión con propósito

La iniciativa no surge de forma aislada, sino que se alinea con la trayectoria de una de las organizaciones de referencia en el sector de la publicidad en España. Reconocida por su excelencia en los análisis sectoriales más prestigiosos, la agencia combina el análisis de las tendencias con una firme defensa de la inclusión social en todos sus proyectos. Esta filosofía es compartida de manera integral con su matriz, APPLE TREE, entidad que ha recibido reconocimientos internacionales de primer nivel en el continente europeo gracias a su capacidad para generar conversaciones públicas que van más allá del beneficio comercial inmediato y que impactan positivamente en la comunidad.

El compromiso corporativo de estas instituciones se traduce en su adhesión a estándares globales de sostenibilidad y derechos humanos, formando parte activa de redes empresariales comprometidas con un modelo socioeconómico integrador y respetando las directrices del Pacto Mundial de la ONU. A través de esta estructura organizativa, que gestiona la comunicación de grandes firmas multinacionales, se busca demostrar que el talento y el desarrollo profesional deben medirse exclusivamente por su capacidad de aportación y originalidad, dejando atrás los sesgos que todavía condicionan las relaciones laborales y sociales.