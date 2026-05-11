La alianza de 7UP y Polarbox trae una nueva campaña digital con influencers en España

El mercado de los refrescos en España acaba de recibir una propuesta que busca transformar las experiencias vinculadas al verano a través del color y la innovación gastronómica. La marca 7UP ha anunciado llegada a España de su última creación, una alternativa que fusiona el arraigado carácter cítrico de su fórmula tradicional con matices de frutos rojos. Bajo el nombre de 7UP Pink, este producto se presenta como una opción sin azúcares que aspira a consolidarse como un básico de las reuniones sociales, las tardes de desconexión y las actividades al aire libre durante los meses de mayor calor. La combinación de la clásica lima-limón con un sutil toque de frambuesa da forma a un perfil sensorial complejo que pretende aportar frescura a los paladares, adaptándose a las tendencias actuales de consumo consciente.

Este lanzamiento no es un experimento aislado, sino que viene avalado por una trayectoria de sólida aceptación en otros territorios europeos como Reino Unido y Portugal. En estos mercados, la respuesta del público ante esta combinación afrutada demostró la viabilidad de expandir el catálogo hacia fórmulas que jueguen con la estimulación visual y gustativa. La apuesta por un líquido de color rosa responde a criterios para establecer un vínculo emocional con una estética contemporánea, desenfadada y ligera. De este modo, la firma busca que el producto trascienda el mero acto de la hidratación para convertirse en un elemento iconográfico de la cotidianidad veraniega en la península.

Estrategia de conexión y alianzas con identidad

La introducción de la nueva bebida en el mercado español se sustenta sobre una planificación de comunicación transversal que evita los canales unidireccionales para buscar una integración orgánica en las plataformas digitales. La campaña de difusión entrelaza la publicidad en redes sociales con la colaboración de creadores de contenido digital cuyos valores y lenguaje sintonizan con la identidad de la marca. Esta estrategia se complementa con una fuerte presencia en los puntos de venta físicos, garantizando que el impacto visual de la propuesta sea igual tanto en la pantalla como en los establecimientos comerciales. Con ello, se persigue que la experiencia de descubrimiento del consumidor sea continua y omnicanal.

Uno de los pilares más llamativos de esta campaña de posicionamiento es la colaboración estratégica establecida con la firma Polarbox de neveritas pórtatiles, reconocida por sus diseños de inspiración clásica y estética cuidada. Ambas marcas han desarrollado de forma conjunta una nevera portátil de edición limitada cuyos colores evocan las tonalidades propias de los atardeceres de verano. Este accesorio exclusivo no estará disponible de forma convencional, sino que se distribuirá mediante dinámicas promocionales en los perfiles sociales de la marca de bebidas. A través de este tipo de alianzas, la compañía no solo promociona el refresco, sino que genera un ecosistema de objetos y vivencias que refuerzan el carácter lúdico y colectivo del verano.

El respaldo corporativo y la distribución en el territorio

La llegada de esta variante en la filosofía operativa de PepsiCo Iberia, destaca que la propuesta nace con la vocación de elevar los momentos ordinarios del día a día, aportando un matiz de innovación estética y sensorial a una gama que goza de gran arraigo histórico en España como es 7up. La iniciativa se alinea asimismo con las directrices globales de la empresa, para diversificar su catálogo hacia opciones que respondan a las demandas de bienestar del consumidor actual sin comprometer la intensidad del sabor. Este enfoque se vincula a su vez con la estrategia de transformación interna de la multinacional, que busca generar valor añadido mediante la atención al capital humano y el desarrollo de productos adaptados a los nuevos tiempos.

Los consumidores españoles ya pueden encontrar esta novedad en los canales de distribución habituales, que abarcan desde grandes superficies e hipermercados hasta supermercados de proximidad y tiendas pequeñas. Con el propósito de ofrecer versatilidad y adaptarse a diferentes situaciones de consumo, ya sea para el disfrute individual o para compartir en eventos sociales, el refresco se comercializa en dos formatos específicos, que son la lata estándar y la botella de plástico de un litro. Esto asegura que la propuesta cromática y gustativa esté al alcance de los ciudadanos en cualquier punto del país durante el verano.