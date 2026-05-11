Juan Magán y Cornetto reeditan el éxito de Verano Azul para su nueva campaña

El verano siempre está ligado a bandas sonoras pegadizas que resuenan en las terrazas, las playas y las verbenas populares, quedando grabadas en la cultura colectiva. Consciente de este arraigo cultural, Cornetto ha decidido dar la bienvenida al verano rescatando de uno de los temas más emblemáticos de la música nacional. La marca de helados ha anunciado la recuperación de Verano Azul, de Juan Magán, que marcó a toda una generación de jóvenes, presentándola ahora bajo el sugerente título de El verano sabe mejor. Esta propuesta musical llega al mercado con una producción completamente renovada, diseñada específicamente para fusionarse con las experiencias compartidas y la cotidianidad de los meses de calor.

A través de esta acción estratégica, la firma consolida su tradicional vinculación con el sector musical y con todas aquellas vivencias espontáneas que configuran la esencia de la época veraniega. Los encuentros con amigos al aire libre, las tardes de piscina, los viajes improvisados y los festivales de música encuentran en esta reedición un hilo conductor que busca apelar directamente a la fibra emocional del consumidor. La campaña de este año se distancia de los mensajes puramente comerciales para adentrarse en un territorio afectivo y reconocible, transformando el acto de consumir un helado en un catalizador de recuerdos y momentos de diversión.

La elección de este tema responde a una estrategia que mezcla la nostalgia de quienes bailaron la versión original con la frescura necesaria para cautivar a las nuevas generaciones. La mezcla remasterizada respeta la identidad y el ritmo que llevaron al éxito a Juan Magán, pero introduce matices contemporáneos adaptados a las tendencias de consumo actuales, especialmente enfocados para su difusión en plataformas digitales y redes sociales. Según explica Javier Gutiérrez, director de Marketing de The Magnum Ice Cream Company en España, la intención es devolver al centro de la escena pública una melodía que evoca felicidad instantánea, tendiendo un puente cultural entre los usuarios históricos y los jóvenes que descubren la canción por primera vez.

El despliegue de esta campaña no se limita a la difusión radiofónica o digital, sino que se articula como una experiencia omnicanal que posiciona al helado como el acompañamiento ideal para los momentos de desconexión. Las acciones publicitarias abarcan medios tradicionales, soportes digitales y redes sociales, reforzándose además con promociones directas en los puntos de venta de consumo fuera del hogar. Desde el inicio del año, la marca mantiene activa una mecánica promocional en los reversos de las tapas de sus productos, ofreciendo incentivos directos relacionados con el ocio, la música y grandes experiencias viajeras, como un recorrido por Italia, incentivando la participación activa del público.

En definitiva, el broche de oro de esta activación llegará con las One Hit Parties: celebraciones improvisadas que transformarán escenarios cotidianos en pistas de baile al ritmo de este nuevo lanzamiento. Con la implicación directa de Juan Magán asegurando un impacto masivo en la conversación social, el proyecto se consolida como un éxito de colaboración estratégica. Gracias a la sinergia entre Cornetto, HAVAS Play (en la conceptualización y desarrollo) y CRed (en la gestión de talento), esta iniciativa se despide logrando su máximo objetivo: entrelazar con fluidez el entretenimiento, la cultura popular y el valor de marca.