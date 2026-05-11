Cómo la colaboración entre Oreo y BTS celebra 13 años de historia musical con sus seguidores en México

La espera ha terminado para millones de personas en México. La famosa marca de galletas Oreo ha sellado una alianza oficial con el grupo de pop surcoreano BTS para presentar una edición limitada que promete transformar la experiencia de los consumidores. Esta colaboración no solo celebra el decimotercer aniversario de la agrupación musical, sino que introduce por primera vez una propuesta que fusiona las raíces culinarias tradicionales de Corea del Sur con el formato clásico de la galleta más vendida del planeta. A través de este lanzamiento, ambas firmas buscan consolidar una conexión profunda con las nuevas generaciones de consumidores que valoran la autenticidad en los productos cotidianos, marcando una clara tendencia cultural que va más allá del simple consumo de un aperitivo.

El corazón de esta propuesta radica en la reinterpretación de un clásico de la infancia de los propios integrantes de la banda. Los miembros de BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook) han participado de forma activa en la creación de una galleta que incorpora el sabor del hotteok, una tortita caliente rellena de azúcar morena que abunda en los mercados callejeros de Seúl. Para el grupo, este sabor evoca recuerdos entrañables de su niñez, lo que otorga al producto una carga emocional y una legitimidad cultural muy especial. El resultado es una combinación que introduce obleas de tonalidades moradas, el color emblemático que identifica al ejército de seguidores de la banda, conocidas globalmente como ARMY, complementadas con un relleno dulce que evoca la calidez de la repostería tradicional coreana.

La llegada de este producto al mercado mexicano se traduce en una cuidada oferta visual y coleccionable. Las galletas presentan grabados exclusivos diseñados por los propios artistas, distribuidos en dos versiones comerciales diferentes que exhiben motivos alusivos a la trayectoria de la banda. Entre las ilustraciones impresas sobre la superficie de la galleta se encuentran los nombres de los integrantes, el diseño del célebre bastón luminoso utilizado en sus conciertos y una secuencia de tres galletas especiales que juntas revelan un mensaje oculto dedicado a sus fieles seguidores. Esta atención al detalle transforma el consumo de un aperitivo en una experiencia interactiva y coleccionable, disponible en tiendas de conveniencia y autoservicio en variantes con crema blanca clásica y crema combinada en tonos blancos y beige.

El diseño complementa la experiencia sensorial al rendir un homenaje explícito a la vibrante vida urbana de Corea del Sur. Las envolturas han sido concebidas para capturar la esencia visual y la energía de los mercados tradicionales coreanos, utilizando colores y composiciones gráficas que transportan de inmediato a los consumidores al epicentro cultural de Seúl. Desde la dirección de marketing de Mondelēz México se destaca que esta alianza ejemplifica la capacidad de fusionar sabores icónicos con fenómenos socioculturales de gran repercusión masiva, generando momentos de alegría y conversaciones significativas entre millones de jóvenes que ven reflejadas sus pasiones en los estantes de los comercios habituales.

La estrategia que acompaña al lanzamiento incluye una ambiciosa dimensión comunitaria inspirada en el afecto que históricamente han intercambiado los integrantes de BTS con su público. Previo a la distribución física de las galletas, se puso en marcha una iniciativa digital que convocó a los seguidores a redactar la carta de amor digital más grande jamás registrada. Esta masiva movilización digital, que recompensó a los participantes con contenidos y obsequios exclusivos, tendrá su culminación con la exhibición pública de estos mensajes en estructuras e instalaciones a gran escala ubicadas en los centros neurálgicos de las principales metrópolis del mundo, consolidando el alcance de un proyecto que nació en los estudios de grabación y las cocinas de desarrollo alimentario.

La multinacional detrás de este lanzamiento reafirma su posición en el sector de la alimentación mediante propuestas que rompen con los esquemas habituales del mercado. Con una sólida infraestructura industrial y comercial, la compañía apuesta por la innovación constante como vehículo para conectar de manera genuina con las tendencias del momento. Este proyecto se suma a la exitosa trayectoria reciente de BTS, quienes acaban de cosechar un rotundo éxito con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio y el inicio de su correspondiente gira internacional, demostrando que la música y la gastronomía pueden coexistir en un mismo espacio de celebración cultural que ahora se puede disfrutar en cada rincón del territorio mexicano.