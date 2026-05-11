La nueva campaña de Choví reivindica los sabores de siempre y los momentos compartidos en familia

La llegada del verano suele medirse tradicionalmente por el ascenso de las temperaturas o el cambio en el calendario, pero existen vivencias íntimas y arraigadas que definen verdaderamente el inicio de las vacaciones. Choví, la firma valenciana referente en la elaboración de salsas, ha presentado recientemente su propuesta publicitaria para la temporada actual de dos mil veintiséis, una iniciativa que busca conectar con la fibra sensible de los consumidores a través de la autenticidad y las costumbres compartidas. Bajo la premisa de cuestionar a qué sabe el verano, la compañía traslada el foco de atención desde los destinos turísticos masificados y las imágenes idénticas hacia esos instantes cotidianos que transcurren alrededor de una mesa familiar o de un grupo de amigos de siempre.

La propuesta conceptual parte de una observación social muy evidente sobre la tendencia actual hacia la estandarización del ocio, donde las fotografías de los teléfonos móviles parecen replicar los mismos filtros y los mismos paisajes idílicos. Frente a este fenómeno de homogeneización, la marca prefiere reivindicar la singularidad de lo propio y la belleza de lo sencillo. La casa de vacaciones de toda la vida, las reuniones en el chiringuito de confianza, las animadas partidas de cartas durante la sobremesa, las palas en la orilla de la playa o el tacto de las clásicas sillas de plástico son elementos que configuran una identidad cultural colectiva muy potente y fácilmente reconocible por múltiples generaciones de españoles.

Los del Río y la reivindicación de la identidad mediterránea

Para dotar de alma a esta campaña, la empresa ha contado con la participación de Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, los integrantes del célebre dúo Los del Río. Su incorporación no responde a una mera estrategia de nostalgia comercial, sino que apela directamente a un patrimonio emocional común. Su estilo optimista y vitalista encaja de manera natural con el escenario elegido para el rodaje, la costa de Cullera, donde la luz del Mediterráneo y las costumbres costeras sirven de marco para ensalzar los almuerzos prolongados y la sencillez de la gastronomía tradicional acompañada por el clásico allioli de la marca.

Junto a los veteranos músicos, la estrategia de difusión incorpora las voces de creadores de contenido contemporáneos como Dante Caro, Jorge Cremades y Rocío Villar. La confluencia de estas diferentes generaciones busca trasladar este homenaje a las tradiciones a los canales de comunicación actuales, permitiendo que el mensaje resuene tanto en los públicos más maduros como en las audiencias jóvenes que consumen contenidos en plataformas digitales. De este modo, el relato publicitario de la firma consigue trenzar el pasado y el presente sin perder el tono de cercanía y proximidad que caracteriza a la compañía desde sus orígenes.

El valor de las tradiciones frente a la prisa cotidiana

Desde la dirección de marketing de la compañía alimentaria se recalca que el verdadero valor de la estación reside en la tranquilidad y en el hecho de compartir el tiempo con las personas más queridas. No se trata únicamente de promocionar un producto de consumo, sino de asociar la marca a ese instante exacto en el que el estrés del viaje, las maletas y las retenciones en la carretera dan paso al descanso real. El allioli, presentado en su icónico envase con forma de mortero que evoca la elaboración artesanal de antaño, se transforma de este modo en el catalizador gastronómico que inaugura oficialmente las reuniones festivas en miles de hogares españoles.

La idea, desarrollada de forma conjunta por las agencias Apple Tree y Keepers, refuerza la posición de la empresa en el mercado nacional al adueñarse de un territorio emocional vinculado al bienestar colectivo. Más allá del anuncio principal que se emite en los medios habituales, la planificación estratégica contempla un despliegue continuo que mantendrá viva la conversación social durante los meses de calor, recordando de manera constante que los sabores tradicionales tienen la capacidad de evocar recuerdos imborrables y de conectar a las personas sin importar la edad.

Siete décadas de arraigo industrial y especialización alimentaria

Esta acción consolida la trayectoria de Grupo Choví, una organización que inició su andadura en el año mil novecientos cincuenta y que ha sabido mantener su relevancia en el mercado a través de la especialización constante. Su capacidad para asentarse en categorías específicas del sector agroalimentario se complementa con una creciente sensibilidad hacia la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y el bienestar de su plantilla de trabajadores. El producto estrella de la organización, elaborado con ingredientes que remiten a la receta tradicional, sigue siendo el pilar fundamental de una empresa que no ha dejado de expandirse fuera de las fronteras nacionales.

Con el paso de los años, la corporación ha diversificado sustancialmente su actividad para atender las demandas de diferentes perfiles de consumidores. De este modo, cuenta con líneas de negocio específicas destinadas a dar servicio a los profesionales de la hostelería mediante formatos adaptados a las cocinas profesionales, así como gamas de platos preparados refrigerados de alta calidad que buscan facilitar el día a día en el hogar sin renunciar al sabor casero. La nueva campaña es, por tanto, una celebración de esa trayectoria que une la tradición industrial con el placer sencillo de compartir una buena comida en la mejor compañía.