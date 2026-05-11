Las visualizaciones en redes sociales crecen un 17 por ciento en España según el último informe de IAB Spain

El ecosistema de la comunicación digital en España ha alcanzado un hito histórico al superar la barrera de los 18.800 millones de reproducciones en las plataformas sociales. Este incremento, cifrado exactamente en un 17% respecto al ejercicio anterior, dibuja un escenario de abundancia de impactos visuales que, sin embargo, esconde una paradoja compleja para los responsables de marketing. Según revela el análisis elaborado por IAB Spain y Epsilon Technologies, que ha monitorizado el comportamiento de más de un millar de firmas comerciales y casi cuatro mil perfiles públicos en el país, la atención del usuario se ha convertido en un bien extremadamente escaso. A pesar de que la visibilidad cuantitativa experimenta una notable tendencia al alza, la capacidad de retención y la implicación real de la audiencia muestran signos inequívocos de fatiga, lo que obliga a replantear de manera profunda los canales de conexión con el público.

La realidad actual demuestra que la saturación de propuestas comerciales se ha multiplicado por más de cinco veces, acompañada de una dispersión entre las diferentes plataformas que ha crecido un 73%. La consecuencia directa de esta sobreexposición es un descenso del 16% en las interacciones globales, un dato que certifica que los usuarios españoles se han vuelto mucho más selectivos y exigentes a la hora de otorgar su tiempo. Emitir mensajes de manera masiva o continuada ya no garantiza el éxito, puesto que la audiencia ha desarrollado una suerte de inmunidad frente a los impactos convencionales. El verdadero desafío actual reside en priorizar la relevancia cultural, la audacia creativa y, por encima de todo, una vinculación afectiva auténtica que sea capaz de romper la barrera de la indiferencia.

Ante este contexto de saturación, el modelo tradicional de comunicación lineal y constante conocido como Always On está siendo sustituido por una metodología mucho más estratégica denominada Always Drop. Esta nueva visión huye de la presencia cotidiana sin valor añadido para concentrar los esfuerzos en la creación de grandes hitos, lanzamientos exclusivos y vivencias memorables que impacten de forma concentrada. Las empresas que lideran la atención social han comprendido que la relevancia se construye mediante acontecimientos singulares que hablan el mismo lenguaje que sus comunidades. En este proceso de transformación, las alianzas estratégicas con prescriptores digitales, embajadores de marca y el patrocinio de formatos innovadores como los podcasts se posicionan como herramientas indispensables. Aunque estas colaboraciones representan apenas una sexta parte de la actividad total en las redes, consiguen aglutinar casi una tercera parte de las interacciones, consolidándose como auténticos aceleradores del compromiso mutuo gracias a la credibilidad y la integración orgánica del mensaje.

El análisis de la cuota de atención sectorial en España evidencia que los ámbitos del comercio, la distribución y el gran consumo llevan la delantera de manera clara, acumulando de forma conjunta cerca del 60% del interés general de los usuarios. El éxito de estas industrias radica en su capacidad para humanizar los mensajes corporativos empleando el humor, las activaciones publicitarias tridimensionales y las experiencias participativas a pie de calle que consiguen involucrar a la ciudadanía de manera activa. Por el contrario, sectores tradicionalmente más rígidos como la energía, la automoción, la moda o la banca registran índices de atención muy inferiores, lo que refleja la dificultad de estas actividades para conectar con las sensibilidades de las nuevas audiencias digitales si no flexibilizan sus discursos.

Para optimizar el rendimiento de cada acción, las marcas más avanzadas evitan replicar los mismos contenidos de forma sistemática en todas las redes y adaptan su narrativa a las fortalezas específicas de cada canal. Instagram se confirma como el gran bastión del compromiso emocional y de la interactividad directa, reteniendo casi el 70% de las interacciones totales del mercado gracias al dinamismo de los formatos de vídeo corto. Por su parte, TikTok se posiciona como el gran motor para el descubrimiento de nuevos productos y marcas, atrayendo cerca del 40% de las reproducciones globales del estudio a través de su algoritmo de recomendación. En un plano diferente, la plataforma X resiste como el foro prioritario para la conversación social inmediata y de actualidad, donde la agilidad mental y los códigos compartidos permiten a las corporaciones integrarse de forma natural en los debates del día a día de comunidades muy fieles y activas.