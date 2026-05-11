Beatriz Navarro (Renault), Rafaél Fernández de Alarcón (Telefónica) y Kerman Romeo (KFC) son los CMO más influyentes de España en Linkedin

Epsilon Technologies ha presentado eb Madrid el Panel Top-253 Directores de Marketing de España en LinkedIn S1 2026, un análisis que estudia la actividad de los principales responsables de Marketing de compañías líderes de sectores como Gran Consumo, Retail, IBEX35, Banca, Seguros, Automoción, Moda y Belleza durante el primer semestre de 2026.

El estudio confirma que los directores de Marketing se consolidan como uno de los principales motores de la comunicación corporativa en LinkedIn. Los 253 perfiles analizados han generado más de 120.500 interacciones, cerca de 4,2 millones de impresiones orgánicas y mantienen una eficiencia media superior a las 111 interacciones por publicación.

Además del estudio, en la presentación hubo un interesantísimo panel liderado por Daniel Devai, CEO de Epsilon Technologies en el que participaron varios de los CMO más influyentes según el estudio: Beatriz Navarro (Renault), Marta Domínguez (MediaMarkt), Pablo Olivares (El Pozo) y Ángel Fernández (La Liga)

Además, la comunidad agregada de seguidores de estos profesionales supera ya los 900.000 followers, registrando un crecimiento interanual del 60%, una evolución que evidencia cómo los responsables de marketing están ampliando su capacidad de influencia más allá de sus propias marcas.

Beatriz Navarro lidera el ranking de los CMOs españoles en LinkedIn

El Top-10 del ranking está encabezado por Beatriz Navarro (Renault), Rafael Fernández de Alarcón (Telefónica), Kerman Romeo (KFC España & Portugal), Pablo Olivares (ElPozo Alimentación), Gonzalo Saiz (Unicaja), Gabriel Ladaria (ING), Carlos García Trillo (GAES), Lourdes Ribadeneira (Vitaldin), Daniel Marsol (BonÀrea) y Juan Povedano (Central Lechera Asturiana-CAPSA Food). Estos perfiles destacan por combinar una elevada capacidad de generar conversación con estrategias de contenido altamente diferenciadas. Según Daniel Dévai, CEO de Epsilon Technologies, “los directores de Marketing ya no solo construyen marcas: construyen influencia. LinkedIn se ha convertido en el espacio donde trasladan la estrategia empresarial a través de una comunicación cercana, humana y con propósito." Y concluye, "las compañías que impulsan la visibilidad de sus responsables de Marketing no solo fortalecen su reputación corporativa; también multiplican su capacidad para atraer talento, generar confianza y reforzar el posicionamiento de marca."

La autenticidad se convierte en la principal ventaja competitiva

Uno de los principales hallazgos del estudio es que los directores de Marketing que lideran el ranking comparten una característica común: humanizan el negocio. Los perfiles con mejores resultados combinan contenidos corporativos con experiencias personales, liderazgo, cultura empresarial, aprendizajes y reflexiones sobre la actualidad del sector, alejándose del discurso puramente promocional.

Asimismo, el informe demuestra que las narrativas vinculadas a People & Culture, Resultados, Partners & Alianzas y Corporativo & RSC son las que generan mayores niveles de interacción, mientras que los formatos visuales (imagen y vídeo) continúan siendo significativamente más eficientes que el texto plano.

Las estrategias de los líderes del ranking

Beatriz Navarro, directora de Marketing de Renault, lidera el estudio gracias a una estrategia basada en la humanización del liderazgo, donde combina campañas de marca con historias personales, liderazgo femenino y experiencias que conectan emocionalmente con la audiencia.

Rafael Fernández de Alarcón impulsa el posicionamiento de Telefónica mediante una comunicación centrada en la transformación de la compañía, la innovación tecnológica y el reconocimiento del talento interno.

Kerman Romeo convierte KFC en un referente de creatividad y marketing disruptivo, utilizando la cultura popular, el humor y el marketing experiencial para trasladar sus campañas al terreno de la conversación social.

Pablo Olivares construye su posicionamiento apoyándose en grandes alianzas deportivas, el orgullo de pertenencia y la cultura corporativa de ElPozo, mientras Gonzalo Saiz destaca por un liderazgo intelectual basado en la reflexión estratégica, el pensamiento de marca y la generación de confianza.

Seis claves del marketing que triunfa en LinkedIn

El estudio identifica seis tendencias que están definiendo la comunicación de los directores de Marketing en LinkedIn:

Humanizar el negocio desde la experiencia personal. Priorizar la calidad narrativa frente al volumen de publicaciones. Convertir los resultados empresariales en historias relevantes. Situar a las personas y la cultura corporativa en el centro del relato. Utilizar formatos visuales como principal motor de engagement. Apostar por un tono cercano, transparente y basado en la primera persona.

Sobre Epsilon Technologies

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