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Las campañas más creativas e impactantes de publicidad exterior reciben su reconocimiento en los Premios OOH Lovers
Las campañas más creativas e impactantes de publicidad exterior reciben su reconocimiento en los Premios OOH Lovers

Por Redacción - 24 Junio 2026

La sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid se ha convertido en el epicentro de la creatividad publicitaria con la celebración de la cuarta edición de los Premios OOH Lovers. Organizado por La Asociación de Empresas de Comunicación de España, conocida como La FEDE, este certamen se ha consolidado como la cita imprescindible para valorar el ingenio y el impacto de la publicidad exterior. En un encuentro que ha reunido a los principales actores del sector, se ha puesto de manifiesto cómo las calles y los soportes urbanos se transforman en lienzos capaces de conectar de forma profunda y humana con los ciudadanos.

La expectación de este año era notable, dado el volumen y la calidad de las propuestas presentadas. Un jurado compuesto por doce reconocidos expertos del sector tuvo la compleja tarea de evaluar un total de 106 campañas, seleccionando finalmente a 20 finalistas que compitieron por los metales de oro, plata y bronce. La diversidad de las categorías, que abarcaron desde el ámbito digital y clásico hasta la sostenibilidad, el impacto local y las acciones especiales, refleja la versatilidad de un medio que sabe adaptarse a las nuevas exigencias de la audiencia.

El gran protagonista de la jornada fue Sony Interactive Entertainment España, cuya campaña para el videojuego Ghost of Yotei se alzó con el codiciado Gran Premio, además de conseguir el oro en la categoría de acciones especiales. Este trabajo, desarrollado en colaboración con las agencias CLV, Essencemediacom y WeAreCP, junto a los exclusivistas Global, 014Media y Equipo Zerodrama, demostró una capacidad sobresaliente para envolver al espectador y trasladar la esencia narrativa del videojuego al espacio público, confirmando que la interactividad y la espectacularidad son herramientas clave en la comunicación actual.

Categorías que transforman el espacio urbano El análisis de los galardones por secciones evidencia las distintas sensibilidades y enfoques estratégicos de las marcas. En el apartado digital, la aerolínea Vueling conquistó la máxima distinción con su propuesta titulada Detecta, decide, despega, un proyecto que contó con el respaldo de Havas Media, Ogilvy y Tap Tap Digital. En este mismo bloque, compartieron la plata el Grupo Asisa con Bienvejecer y Sony Music Spain con Rosalía Lux, mientras que el bronce recayó en el Grupo Sibuya por su campaña de Santa Engracia, demostrando que las pantallas digitales en la vía pública ofrecen una capacidad de segmentación y un atractivo visual innegables.

Por su parte, la categoría clásica reivindicó el valor de los formatos más tradicionales pero ejecutados con una brillantez contemporánea. El Ayuntamiento de Madrid se llevó el oro gracias a la campaña de concienciación La droga te cambia, gestionada por la agencia Darwin & Verne. La fuerza del mensaje y su distribución estratégica en soportes de exclusivistas como Clear Channel y JCDecaux, entre otros, confirmaron la vigencia de los soportes físicos para generar debates sociales necesarios. Las platas de este grupo fueron para el frescor de KFC y la emotiva propuesta La llamada de la soledad de la Fundación la Caixa, dejando los bronces para las firmas multinacionales Emporio Armani y Netflix.

El compromiso social y territorial también tuvo un espacio destacado. En sostenibilidad, la Fundación la Caixa volvió a subir al podio para recoger el oro por Contra la pobreza, una iniciativa enfocada en la sensibilización que contó con el apoyo de Havas Media y Buzz. En el ámbito local, la plataforma de movilidad Cabify triunfó con Meidin Madrid, un proyecto profundamente arraigado en la cultura de la capital que supo aprovechar la capilaridad de múltiples exclusivistas locales. El palmarés de las acciones especiales se completó con reconocimientos a la espectacularidad de Sony, que sumó una plata por su recreación de una nave estrellada en la plaza de Sol, y a propuestas innovadoras de Uber Eats y Carolina Herrera, esta última con una retransmisión en directo en la Plaza Mayor que capturó la atención de miles de viandantes.

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