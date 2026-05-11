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Los premios de Maxibon celebran la creatividad digital de las nuevas generaciones en Madrid
Los premios de Maxibon celebran la creatividad digital de las nuevas generaciones en Madrid

Por Redacción - 3 Julio 2026

La evolución de la comunicación digital ha consolidado a los creadores de contenido como los principales arquitectos del entretenimiento contemporáneo, capaces de establecer vínculos profundos y honestos con audiencias masivas. En este escenario de constante transformación, Maxibon, la emblemática marca de helados perteneciente al grupo Froneri, ha decidido celebrar su trigésimo aniversario elevando una de sus iniciativas más queridas por el público. Las tradicionales Maxiconfesiones han evolucionado hacia una ambiciosa gala de premios bautizada como Maxiconfesiones Awards, un certamen diseñado específicamente para reconocer y dar visibilidad al talento joven que define la creatividad actual en las plataformas digitales. Esta propuesta no solo conmemora tres décadas de trayectoria de la marca en el mercado, sino que también busca dignificar el trabajo de aquellos creadores que consiguen conectar con el público mediante la originalidad y la autenticidad, alejándose de las métricas superficiales para centrarse en el valor real de las historias compartidas.

Una convocatoria centrada en la autenticidad de las historias cotidianas

El núcleo de esta celebración se ha articulado a través de las plataformas de Instagram y TikTok, los principales canales donde las nuevas generaciones expresan su identidad y comparten sus experiencias de vida. Bajo la consigna de desvelar aquello que hace a cada individuo cien por cien auténtico, la marca invitó a la comunidad digital a compartir sus propias Maxiconfesiones, transformando un simple formato publicitario en un canal de expresión libre y cercano. La respuesta de los usuarios desbordó las expectativas iniciales, generando una conversación de gran alcance en las redes sociales que premió la frescura, el ingenio y la capacidad de conectar de manera genuina. Al desplazar el foco tradicional centrado exclusivamente en el volumen de seguidores, la iniciativa ofreció un altavoz idóneo tanto a perfiles consolidados como a creadores que están comenzando su trayectoria y que destacan por su destreza narrativa y su mirada diferencial sobre la realidad.

El respaldo del talento consolidado y la implicación de la comunidad

Para proyectar esta acción y fomentar la participación ciudadana, Maxibon contó con el respaldo estratégico de creadores de contenido con una trayectoria de gran relevancia en el sector, entre los que destacaron nombres como Javi Maska, Cristian Ventura, Leto, Pakow y Sepuls. Estos perfiles no solo apadrinaron el proyecto desde su fase inicial, sino que se sumaron activamente compartiendo sus propias vivencias y confidencias personales, logrando que sus respectivas comunidades se involucraran de lleno en la propuesta. Tras una intensa fase de recepción de propuestas, un comité seleccionó a treinta finalistas distribuidos de manera equitativa en tres categorías fundamentales para la comunicación moderna, como son la mejor idea creativa, el mejor guion original y la mejor integración de producto. La decisión final quedó enteramente en manos del público, que participó masivamente a través de un sistema de votación popular que superó todos los registros previos de la firma, demostrando el enorme interés que despierta el reconocimiento del talento digital cuando se otorga el poder de decisión a los propios usuarios.

La gran noche de los creadores en Madrid y sus reconocimientos

El punto álgido de esta celebración tuvo lugar en Madrid con la gala presencial de los Maxiconfesiones Awards, un evento conducido por el colectivo Vaya Vaina que logró reunir a una nutrida representación de la comunidad digital, creadores finalistas e invitados del sector del entretenimiento. Durante la ceremonia se desvelaron los nombres de los galardonados de esta primera edición, reconociendo el ingenio de Gloria Estrada en la categoría de mejor integración de producto, la destreza narrativa de Tati Vidal en el apartado de mejor guion original y la frescura de Sofía Pérez, quien se alzó con el premio a la mejor idea creativa. Asimismo, la creadora Lu Martínez recibió una distinción especial denominada premio bombazo por haber coordinado la campaña de votación más activa y movilizadora de todo el certamen. Como recompensa a su excelencia creativa, los ganadores disfrutarán de una experiencia exclusiva al asistir a La Velada de Ibai Llanos desde el palco privado de la marca, vinculando de este modo el éxito del concurso con uno de los mayores hitos anuales del entretenimiento en castellano.

El respaldo corporativo de una multinacional del sector heladero

Detrás del éxito de esta acción conmemorativa se encuentra el soporte organizativo de Froneri, una corporación global nacida en el año 2016 a raíz de la alianza estratégica entre R&R Ice Cream y la división de alimentos congelados de Nestlé. Copropiedad de la firma de capital riesgo PAI y de la propia Nestlé, esta multinacional opera actualmente en veinticinco países y cuenta con una plantilla superior a los doce mil empleados a nivel mundial. La compañía combina la agilidad operativa y la pasión características de una empresa emergente con el respaldo que otorgan más de cien años de experiencia acumulada en el sector lácteo. A través de marcas globales de la relevancia de Maxibon, la organización mantiene su firme compromiso con la innovación constante y el desarrollo de estrategias de comunicación que se adapten de forma natural a los lenguajes de las nuevas audiencias, consolidando su posición como uno de los referentes indiscutibles en el mercado internacional de helados.

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