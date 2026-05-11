Los CMOs más influyentes de LinkedIn se darán cita en Madrid para analizar las claves del liderazgo digital

El próximo 7 de julio, Madrid acogerá una jornada centrada en la influencia profesional y la construcción de marca personal en LinkedIn. El encuentro, organizado por Epsilon Technologies en colaboración con la Asociación Española de Marketing, servirá para presentar el estudio Top-225 CMOs en LinkedIn 2026, un informe que analiza la actividad y el posicionamiento de los principales directores de marketing en la red profesional.

El evento tendrá lugar entre las 9:30 y las 11:30 horas en el Hotel Puerta América y podrá seguirse tanto de forma presencial como en streaming . La investigación pretende identificar qué estrategias de contenido, interacción y liderazgo están permitiendo a los responsables de marketing ganar visibilidad, fortalecer su reputación profesional y generar influencia dentro del ecosistema empresarial.

La presentación del estudio correrá a cargo del CEO de Epsilon Technologies Daniel Devai, quien expondrá las principales conclusiones obtenidas tras analizar el comportamiento de los 225 perfiles más relevantes del marketing español en LinkedIn. El informe, desarrollado junto a la Asociación Española de Marketing, busca ofrecer una radiografía del uso que los líderes del sector están haciendo de la plataforma para consolidar su posicionamiento profesional y reforzar la comunicación de sus organizaciones.

Tras la presentación se celebrará una mesa redonda que reunirá a destacados responsables de marketing de grandes compañías. Entre los participantes se encuentran Beatriz Navarro, CMO de Renault Iberia y Presidenta de la AMKT; Pablo Olivares, CMO de El Pozo Alimentación; Marta Domínguez, CMO de Mediamarkt España; Ángel Fernández, CMO de LaLiga y el propio Daniel Devai.

Durante el debate se abordarán algunas de las cuestiones que más protagonismo han adquirido en la evolución del marketing y la comunicación corporativa en los últimos años. La creciente importancia de la marca personal de los directivos, el liderazgo digital, la creación de contenido con valor profesional, la influencia en redes sociales y el employer branding serán algunos de los ejes sobre los que girará la conversación.

El programa comenzará con una recepción de asistentes y un espacio de networking a las 9:30 horas. A las 10:00 tendrá lugar la presentación del estudio, seguida de la mesa redonda entre las 10:30 y las 11:15 horas. La jornada concluirá con un nuevo espacio de networking pensado para favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales del marketing, la comunicación y la dirección empresarial.

Beatriz Navarro CMO Renault Iberia

Pablo Olivares CMO El Pozo Alimentación

Marta Domínguez CMO Mediamarkt España

Ángel Fernández CMO LaLiga

Daniel Devai CEO Epsilon Technologies

En un contexto en el que LinkedIn se ha consolidado como uno de los principales canales para construir reputación profesional y generar influencia, este tipo de iniciativas permiten conocer de primera mano las estrategias que están aplicando algunos de los responsables de marketing más reconocidos del país. Más allá de los datos del estudio, el encuentro ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre cómo ha evolucionado el papel del CMO y la creciente relevancia que adquiere su presencia pública como embajador de la marca y referente dentro de su sector.