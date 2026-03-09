Artículo Instagram Patrocinado

El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Patrocinado
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Redacción
Por Patricia Schilt
Especialista en estrategia de redes sociales en Imagina

Si a estas alturas de 2026 sigues celebrando los likes de tus publicaciones, hay una realidad incómoda que conviene asumir: estás midiendo el pasado.

Tras el primer trimestre del año, el funcionamiento del algoritmo de Instagram deja cada vez más claro que la plataforma ha dejado de comportarse como una red social basada en la popularidad para evolucionar hacia un sistema de recomendación basado en interés real y tiempo de atención.

Desde Imagina, agencia especializada en estrategia de redes sociales, observamos que la distribución del contenido ya no depende tanto del volumen de interacción visible como de señales de alta intención que muchos todavía pasan por alto.

El regreso del carrusel y la obsesión por el tiempo

Uno de los fenómenos más llamativos de este inicio de 2026 es el retorno del carrusel como formato de alto rendimiento.

Mientras durante los últimos años el foco estaba puesto en los reels, cada vez más perfiles están observando que los carruseles pueden alcanzar niveles de distribución muy competitivos. La razón está directamente relacionada con una métrica que el algoritmo está priorizando por encima de casi todas las demás: el watch time, es decir, el tiempo que una persona pasa consumiendo un contenido.

Instagram quiere que los usuarios permanezcan dentro de la plataforma el máximo tiempo posible. Y un carrusel bien estructurado —que obliga a deslizar varias pantallas— puede retener más atención que un vídeo que se consume rápidamente.

A esto se suma otro factor que empieza a ser visible: la plataforma parece incentivar el uso de sus propias herramientas de edición, favoreciendo el contenido que se produce directamente dentro de su ecosistema.

Guardar es el nuevo “me gusta”

Durante años, el like fue el gran indicador de éxito en redes sociales. Sin embargo, hoy se ha convertido en una señal relativamente débil.

Las métricas que realmente están ganando peso son los guardados y los compartidos, porque indican que el contenido tiene valor práctico o emocional para el usuario.

Cuando alguien guarda una publicación, el algoritmo interpreta que ese contenido tiene suficiente relevancia como para revisarlo más tarde. Y cuando lo comparte, está ampliando su distribución de forma orgánica.

Por este motivo, cada vez funcionan mejor los contenidos diseñados para ser útiles: mini guías, listas prácticas, frameworks o recomendaciones aplicables.

No existe un algoritmo: existen varias superficies

Otro error habitual es tratar Instagram como un único canal. En realidad, la plataforma funciona cada vez más como un ecosistema compuesto por diferentes espacios, cada uno con su propia lógica de distribución.

  • Reels: funcionan como la principal puerta de descubrimiento.
  • Feed: es el espacio donde se genera profundidad y contenido guardable.
  • Stories: actúan como el canal de conversación directa con la comunidad.
  • Explorar: permite amplificar contenidos relevantes hacia nuevas audiencias.

Entender el papel de cada uno de estos formatos es clave para construir una estrategia eficaz dentro de la plataforma.

El nuevo juego del algoritmo

En el Instagram de 2026, el contenido ya no compite únicamente por llamar la atención, sino por mantenerla.

El algoritmo está evolucionando hacia un modelo que premia la utilidad, la retención y la interacción real. Y eso obliga a marcas y creadores a replantear cómo diseñan sus contenidos.

Si durante años el objetivo era conseguir que la gente mirara una publicación, ahora el verdadero reto es algo mucho más exigente: que quieran guardarla.

Redacción
Por Patricia Schilt
Especialista en estrategia de redes sociales en Imagina
Contenidos relacionados
El burnout golpea a casi la mitad de profesionales de redes sociales
X implementa etiquetas de colaboración pagada para mejorar la transparencia publicitaria
Meta, YouTube y TikTok concentran el 91% de la inversión en publicidad en redes sociales
Más Leídos
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Construir autoridad de marca en tiempos de inteligencia artificial y motores de búsqueda generativos
Por qué solo el 6% de los expertos en Marketing utiliza Inteligencia Artificial
Descontento de los usuarios de YouTube ante la nueva oleada de publicidad forzada
Netflix revoluciona el mercado publicitario con su infraestructura in-house y dispara la doble inversión de agencias y marcas
LinkedIn desvela las competencias de inteligencia artificial más demandadas en el mercado
El prestigio de la industria automotriz alemana y marcas emblemáticas como AUDI se desploman en el mercado chino
Take Two confirma que la campaña de marketing y publicidad oficial de GTA 6 comenzará este verano de 2026
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
La TV en streaming en España emerge como un potente motor de confianza, recuerdo de marca e intención de compra
Más allá de la autoridad de marca: Cómo evitar el envenenamiento de datos y proteger la reputación corporativa en la era de la IA
IAB Spain anuncia el Grupo de Trabajo encargado de Inspirational'26
M&C Saatchi comienza una nueva fase corporativa tras la renuncia de su director ejecutivo Zaid Al-Qassab
Contenidos Patrocinados
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
ADS
Promocionados
Imprenta Rápida Online: celebra sus diez años impulsando el marketing impreso de miles de empresas
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales