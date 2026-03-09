El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”

Si a estas alturas de 2026 sigues celebrando los likes de tus publicaciones, hay una realidad incómoda que conviene asumir: estás midiendo el pasado.

Tras el primer trimestre del año, el funcionamiento del algoritmo de Instagram deja cada vez más claro que la plataforma ha dejado de comportarse como una red social basada en la popularidad para evolucionar hacia un sistema de recomendación basado en interés real y tiempo de atención.

Desde Imagina, agencia especializada en estrategia de redes sociales, observamos que la distribución del contenido ya no depende tanto del volumen de interacción visible como de señales de alta intención que muchos todavía pasan por alto.

El regreso del carrusel y la obsesión por el tiempo

Uno de los fenómenos más llamativos de este inicio de 2026 es el retorno del carrusel como formato de alto rendimiento.

Mientras durante los últimos años el foco estaba puesto en los reels, cada vez más perfiles están observando que los carruseles pueden alcanzar niveles de distribución muy competitivos. La razón está directamente relacionada con una métrica que el algoritmo está priorizando por encima de casi todas las demás: el watch time, es decir, el tiempo que una persona pasa consumiendo un contenido.

Instagram quiere que los usuarios permanezcan dentro de la plataforma el máximo tiempo posible. Y un carrusel bien estructurado —que obliga a deslizar varias pantallas— puede retener más atención que un vídeo que se consume rápidamente.

A esto se suma otro factor que empieza a ser visible: la plataforma parece incentivar el uso de sus propias herramientas de edición, favoreciendo el contenido que se produce directamente dentro de su ecosistema.

Guardar es el nuevo “me gusta”

Durante años, el like fue el gran indicador de éxito en redes sociales. Sin embargo, hoy se ha convertido en una señal relativamente débil.

Las métricas que realmente están ganando peso son los guardados y los compartidos, porque indican que el contenido tiene valor práctico o emocional para el usuario.

Cuando alguien guarda una publicación, el algoritmo interpreta que ese contenido tiene suficiente relevancia como para revisarlo más tarde. Y cuando lo comparte, está ampliando su distribución de forma orgánica.

Por este motivo, cada vez funcionan mejor los contenidos diseñados para ser útiles: mini guías, listas prácticas, frameworks o recomendaciones aplicables.

No existe un algoritmo: existen varias superficies

Otro error habitual es tratar Instagram como un único canal. En realidad, la plataforma funciona cada vez más como un ecosistema compuesto por diferentes espacios, cada uno con su propia lógica de distribución.

Reels : funcionan como la principal puerta de descubrimiento.

: funcionan como la principal puerta de descubrimiento. Feed : es el espacio donde se genera profundidad y contenido guardable.

: es el espacio donde se genera profundidad y contenido guardable. Stories : actúan como el canal de conversación directa con la comunidad.

: actúan como el canal de conversación directa con la comunidad. Explorar: permite amplificar contenidos relevantes hacia nuevas audiencias.

Entender el papel de cada uno de estos formatos es clave para construir una estrategia eficaz dentro de la plataforma.

El nuevo juego del algoritmo

En el Instagram de 2026, el contenido ya no compite únicamente por llamar la atención, sino por mantenerla.

El algoritmo está evolucionando hacia un modelo que premia la utilidad, la retención y la interacción real. Y eso obliga a marcas y creadores a replantear cómo diseñan sus contenidos.

Si durante años el objetivo era conseguir que la gente mirara una publicación, ahora el verdadero reto es algo mucho más exigente: que quieran guardarla.