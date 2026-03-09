Nota de prensa Agencias

VisibilidadOn analiza las claves del éxito en eCommerce: Publicado el Informe de Visibilidad Orgánica 2025

Por Redacción - 9 Marzo 2026

VisibilidadOn, agencia especializada en estrategias de eCommerce y posicionamiento digital, ha presentado el esperado Estudio Anual de eCommerce 2025.

Este documento no es solo una lista de nombres, sino un diagnóstico profundo de cómo las marcas están logrando captar la atención del consumidor español sin depender exclusivamente de la publicidad pagada.

Metodología y Extracción de Datos de Rendimiento

Para garantizar la máxima fiabilidad, el análisis se ha apoyado en Semrush, plataforma líder en la auditoría de visibilidad digital y métricas SEO.

Durante todo el ejercicio de 2025, el equipo de VisibilidadOn ha realizado un seguimiento exhaustivo mes a mes, obteniendo una radiografía fiel del comportamiento de las búsquedas naturales en el sector retail español desde enero hasta diciembre.

Este informe no se limita a ofrecer cifras de visitas; profundiza en las tácticas de posicionamiento que las marcas punteras están ejecutando para captar al consumidor. Comprender estas dinámicas es fundamental para descifrar la evolución del SEO en el comercio electrónico, aportando un valor estratégico a cualquier negocio que aspire a liderar los resultados de búsqueda en un entorno digital cada vez más saturado.

Análisis de las 200 Tiendas Líderes en Visibilidad Orgánica

El núcleo de este informe es la clasificación de los 200 comercios electrónicos con mayor volumen de visitas desde buscadores en España, un recurso vital para monitorizar a los referentes del mercado digital nacional.

Para facilitar el análisis, el listado se segmenta en tres categorías principales según su naturaleza comercial: monomarcas, tiendas multimarca y marketplaces. Esta estructura ayuda a detectar tendencias y metodologías de trabajo específicas para cada perfil de negocio:

  • Monomarcas: Compañías que comercializan únicamente sus propios productos. Su éxito suele basarse en la fidelidad de marca y en una optimización SEO centrada en nichos muy concretos.
  • Multimarcas: Portales que integran referencias de diversos fabricantes. Destacan por su capacidad de atraer audiencias variadas gracias a un catálogo extenso y heterogéneo.
  • Marketplaces: Plataformas masivas que dan soporte a múltiples vendedores. Continúan liderando el sector por su gran autoridad, alcance publicitario y volumen de indexación.

Más allá del listado, el análisis permite identificar qué compañías están escalando posiciones, qué verticales dominan los resultados de Google y qué estructuras de negocio están logrando una mayor cuota de pantalla en la actualidad.

Conclusiones y Visión de Expertos en el Sector

El informe se complementa con una sección de valor añadido que recoge las valoraciones de especialistas del área digital. Estos profesionales han interpretado las métricas para ofrecer una perspectiva clara sobre el futuro de la visibilidad orgánica en el comercio electrónico nacional. Los expertos subrayan que, a pesar de la alta competitividad del mercado, siguen existiendo nichos de oportunidad para aquellas tiendas online que ejecuten una estrategia SEO sólida y diferencial.

Existe un consenso claro: los negocios digitales deben priorizar la inversión en la mejora de sus activos web. Esto abarca desde el perfeccionamiento de los contenidos hasta la preparación para las nuevas formas de interacción, como la búsqueda por voz y la navegación móvil nativa. En definitiva, la experiencia del

usuario se consolida como el factor crítico para que un eCommerce logre mantenerse en las primeras posiciones durante los próximos ejercicios.

Descarga el Informe Estratégico Completo

Ya puedes obtener el documento íntegro, que incluye las métricas exactas y el desglose pormenorizado de los 200 comercios electrónicos referentes en visibilidad orgánica dentro de España. El acceso está disponible a través del siguiente enlace.

Este recurso ha sido diseñado específicamente para directivos, emprendedores del sector digital y especialistas en marketing que busquen implementar las tácticas más punteras para escalar posiciones en buscadores y consolidar su presencia en los resultados naturales de Google.

Contenidos relacionados
Más allá de la autoridad de marca: Cómo evitar el envenenamiento de datos y proteger la reputación corporativa en la era de la IA
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
IAB Spain anuncia el Grupo de Trabajo encargado de Inspirational'26
Más Leídos
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Construir autoridad de marca en tiempos de inteligencia artificial y motores de búsqueda generativos
Por qué solo el 6% de los expertos en Marketing utiliza Inteligencia Artificial
Descontento de los usuarios de YouTube ante la nueva oleada de publicidad forzada
Netflix revoluciona el mercado publicitario con su infraestructura in-house y dispara la doble inversión de agencias y marcas
LinkedIn desvela las competencias de inteligencia artificial más demandadas en el mercado
El prestigio de la industria automotriz alemana y marcas emblemáticas como AUDI se desploman en el mercado chino
Take Two confirma que la campaña de marketing y publicidad oficial de GTA 6 comenzará este verano de 2026
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
La TV en streaming en España emerge como un potente motor de confianza, recuerdo de marca e intención de compra
Más allá de la autoridad de marca: Cómo evitar el envenenamiento de datos y proteger la reputación corporativa en la era de la IA
IAB Spain anuncia el Grupo de Trabajo encargado de Inspirational'26
M&C Saatchi comienza una nueva fase corporativa tras la renuncia de su director ejecutivo Zaid Al-Qassab
Contenidos Patrocinados
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
ADS
Promocionados
Imprenta Rápida Online: celebra sus diez años impulsando el marketing impreso de miles de empresas
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales