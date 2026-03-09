Artículo Diseño y creatividad Promocionado

Imprenta Rápida Online: celebra sus diez años impulsando el marketing impreso de miles de empresas

Por Redacción - 9 Marzo 2026

Este año marca una década desde que Imprenta Rápida Online inició su camino en el sector de la impresión online en España. Lo que comenzó como una respuesta a una necesidad muy concreta —producir material impreso con rapidez sin perder calidad— se ha convertido en una trayectoria consolidada en la que la empresa se ha situado como referente nacional en impresión con entrega en 24 horas.

La imprenta nació en un momento en el que muchos consideraban que el marketing impreso había perdido relevancia frente a lo digital. Sin embargo, sus fundadores detectaron una realidad distinta: la impresión seguía siendo un elemento central en la comunicación física de las marcas, siempre que fuera eficiente y estuviera alineada con los tiempos reales del negocio. Con esa visión, la compañía apostó desde el inicio por la digitalización de procesos, la automatización y la agilidad operativa, un modelo que con el paso de los años la ha llevado a posicionarse como una de las imprentas más rápidas del país.

Ese enfoque ha permitido a la empresa alcanzar cifras significativas en su décimo aniversario: más de 30.000 clientes satisfechos y casi 65.000 pedidos entregados en 24 horas, un volumen que refleja tanto la confianza del mercado como la capacidad operativa de un modelo pensado para responder sin margen de error.

Diez años de impulso al marketing de proximidad

Durante esta década, el sector publicitario ha vivido una transformación profunda. Las estrategias de marketing han evolucionado hacia modelos omnicanal en los que lo físico y lo digital no compiten, sino que se complementan. En este escenario, la impresión vuelve a ganar protagonismo como soporte directo en puntos de venta, campañas locales, ferias, eventos y acciones promocionales de corta duración.

Esta realidad ha situado a proveedores como Imprenta Rápida Online en una posición clave para miles de empresas españolas que necesitan soluciones inmediatas sin renunciar a estándares de calidad. La rapidez deja de ser un valor añadido para convertirse en un factor decisivo en la planificación de muchas acciones de marketing.

Para muchas empresas, especialmente en sectores dinámicos, la rapidez no es un extra, sino un requisito. Cartelería para eventos, impresión de cartas restaurante, entradas, flyers promocionales o material para ferias necesitan producirse con precisión y sin retrasos. En ese terreno, la imprenta rápida deja de ser un proveedor más para convertirse en un socio operativo.

Competencia, automatización y exigencia creciente

El crecimiento del sector también ha traído consigo una mayor competencia. Como explica José María Martín, CEO de la compañía, el reto actual va más allá de cumplir plazos:

“Cada vez hay más imprentas online que entregan en 24 horas, lo que ha elevado el nivel de exigencia. Por eso estamos automatizando con inteligencia artificial nuestros procesos de producción, para seguir manteniendo la rapidez sin comprometer la calidad”.

Esta automatización no responde únicamente a una presión competitiva, sino a una evolución lógica del modelo. La incorporación de tecnología avanzada ha permitido reducir errores, mejorar la trazabilidad de los pedidos y optimizar tiempos de producción, reforzando la fiabilidad del servicio incluso en picos de alta demanda.

Las opiniones de los clientes, tanto en la web como en Google, han sido una guía constante para esa evolución. No solo reflejan satisfacción, sino también expectativas cada vez más altas, propias de un sector maduro.

Una década construyendo confianza

Diez años después, Imprenta Rápida Online celebra su aniversario con la vista puesta en el futuro, pero con un valor intacto: la confianza construida pedido a pedido. En un entorno donde los plazos se acortan y las expectativas aumentan, cumplir cuando el tiempo apremia se convierte en el verdadero factor diferencial.

Más que imprimir, la marca ha aprendido a acompañar a las empresas en momentos clave de su actividad. Y esa experiencia compartida, sostenida durante una década, es probablemente el mayor logro de su trayectoria.

Contenidos relacionados
El juego de cartas ESPAÑOL Rey Mono gana un premio nacional por su estrategia de branding
Las agencias de medios y creativas alertan de un déficit crítico de talento estratégico en plena transformación por la IA
BlaBlaCar presenta su nueva identidad visual que materializa su ambición como plataforma global de viajes
Más Leídos
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Construir autoridad de marca en tiempos de inteligencia artificial y motores de búsqueda generativos
Por qué solo el 6% de los expertos en Marketing utiliza Inteligencia Artificial
Descontento de los usuarios de YouTube ante la nueva oleada de publicidad forzada
Netflix revoluciona el mercado publicitario con su infraestructura in-house y dispara la doble inversión de agencias y marcas
LinkedIn desvela las competencias de inteligencia artificial más demandadas en el mercado
El prestigio de la industria automotriz alemana y marcas emblemáticas como AUDI se desploman en el mercado chino
Take Two confirma que la campaña de marketing y publicidad oficial de GTA 6 comenzará este verano de 2026
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
La TV en streaming en España emerge como un potente motor de confianza, recuerdo de marca e intención de compra
Más allá de la autoridad de marca: Cómo evitar el envenenamiento de datos y proteger la reputación corporativa en la era de la IA
IAB Spain anuncia el Grupo de Trabajo encargado de Inspirational'26
M&C Saatchi comienza una nueva fase corporativa tras la renuncia de su director ejecutivo Zaid Al-Qassab
Contenidos Patrocinados
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
ADS
Promocionados
Imprenta Rápida Online: celebra sus diez años impulsando el marketing impreso de miles de empresas
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales