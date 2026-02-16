Marketing Paradise presenta su informe anual de Social Media en Grandes Marcas 2026

La ciudad de Madrid se ha convertido en el epicentro del análisis digital con la celebración de la nueva edición, ya anual de Social Media en Grandes Marcas, un encuentro presencial que reúne en los Cines Callao a los principales responsables de la estrategia comunicativa en España, organizado por Marketing Paradise.

La cita de ayer, este evento se ha consolidado como una cita ineludible para los profesionales del sector que buscan comprender cómo los gigantes del mercado gestionan su presencia en las redes sociales. La jornada arrancó con la apertura de puertas a las 9:30 y la bienvenida al evento a cargo de Jorge García, fundador de Marketing Paradise, quien presentó, de forma muy amena, el exhaustivo estudio Social Media en Grandes Marcas 2026. Una investigación que ofrece una visión profunda sobre los presupuestos, las estrategias operativas y los retos que afrontan compañías como Leroy Merlin, L'Oreal, Fujitsu o Zalando.

Gracias a este análisis, los asistentes pudieron acceder a datos de primera mano sobre cómo estas organizaciones distribuyen sus recursos y adaptan sus mensajes en un ecosistema que exige una evolución constante en las redes sociales. La importancia de este estudio está en su capacidad para transformar la experiencia de estas firmas en un conocimiento aplicable e inspirador, que permite a otros comparar sus propias métricas y enfoques para saber qué está funcionando a los líderes de la industria nacional e internacional y poder aprender de ello.

Después, el evento dio un giro hacia la conexión emocional y demográfica de la mano de Alejandro Gómez, PR & Brand Manager de Telepizza, con una intervención que abordaba desde las claves fundamentales para establecer vínculos genuinos con la Generación Z (un segmento poblacional que demanda autenticidad y rapidez), hasta profundizar en los lenguajes y códigos propios de los nuevos consumidores, analizando cómo una marca histórica como Telepizza logra mantenerse no solo viva, sino de las más relevantes en nuestro país. La capacidad de Telepizza para integrar sus valores en la conversación digital diaria con los usuarios es un gran ejemplo de escucha activa y adaptación cultural en la gestión de comunidades en línea.

Tras un breve espacio de café dedicado al intercambio de impresiones y el networking, se retomó el evento retomó con una perspectiva más operativa, cercana a la realidad y sobre todo, necesaria, de cómo gestionar las redes. Sheila Martín, Head of Social & Brand Manager en Marketing Paradise, compartió los aprendizajes fundamentales para, como ella lo llamó, trabajar desde el barro. Se alejó de los marcos teóricos para centrarse en casos prácticos que ilustraban los éxitos y errores inevitables en la gestión de marcas en redes sociales, la honestidad en la exposición de estos casos, permitió identificar patrones comunes y soluciones creativas ante crisis de reputación o cambios algorítmicos, que son los auténticos quebraderos de cabeza de cualquier marketer y que inevitablemente condicionan el impacto de las campañas.

El del evento puso el foco en el fenómeno de TikTok con el caso de éxito de ING España, presentado por María Álvarez, Brand & Social Media Lead de ING. Mostrando la comunicación financiera con Leonardo, la mascota corporativa traída a la vida de ING, se analiza cómo un sector que es tradicionalmente rígido y formal como el bancario, ha logrado poner el tono humorístico, humano, educativo y entretenido en los contenidos que crean para la plataforma de vídeo corto más influyente del momento, TikTok. El ejemplo de ING, pone de relieve la tendencia actual hacia la democratización de contenidos complejos mediante el uso de formatos ágiles y personajes que generan confianza en los usuarios, así cómo acciones que generan no otra cosa que simpatía hacía la marca, como el lanzamiento de sus propios Labubus de edición limitada de su mascota Leonardo, que además escondieron por toda la sala para que los asistentes los buscarán y se llevarán un bonito recuerdo.

Así, el día terminó dejando un rastro de reflexiones y datos que marcarán la hoja de ruta de la industria digital española durante el resto de este año 2026.