Es PuroMarketing 32 - Sara Vega Gil, Directora de Marketing y Comunicación de Fnac España

En este episodio de EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Sara Vega, Directora de Marketing y Comunicación de Fnac España , sobre la evolución de una marca icónica y el desafío de conectar la cultura con las nuevas generaciones en un mercado híbrido.Sara repasa su trayectoria profesional, desde sus inicios en agencias de comunicación y la industria del videojuego en gigantes como Sega, hasta liderar el marketing de restauración con el Grupo Restalia. Una carrera impulsada por la formación constante, bajo la premisa de que el liderazgo y la actualización son herramientas indispensables para alcanzar la excelencia en un entorno que se transforma a gran velocidad.Durante la charla, profundizamos en la esencia de Fnac como prescriptor cultural y cómo la compañía está integrando la inteligencia artificial para trasladar la experiencia de asesoramiento físico al entorno digital. Hablamos sobre la importancia del Retail Media omnicanal, el auge de comunidades nicho y la agilidad que aporta contar con una agencia interna para responder a la voracidad de las redes sociales sin perder el enfoque estratégico ni el propósito de marca.Un episodio imprescindible para entender cómo equilibrar la tradición de un retailer físico con la vanguardia tecnológica y el compromiso por fomentar el talento emergente.