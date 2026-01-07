La IA y el vídeo corto se consolidan como pilares del marketing en redes sociales para 2026

El sector del marketing digital atraviesa un proceso de transformación profunda donde la cantidad ha dejado de ser el indicador de éxito principal para dar paso a una gestión mucho más pausada y reflexiva.

Según los datos arrojados por el Estudio Social Media 2026, elaborado conjuntamente por Cyberclick y Metricool, los profesionales del ecosistema digital están abandonando la dispersión para concentrarse en la eficacia real de sus acciones. Este cambio de paradigma responde a una saturación de contenidos que el 52,03% de los expertos ya identifica como el obstáculo de mayor peso para los próximos meses. Ante este escenario de exceso de ruido informativo, las marcas están comprendiendo que la relevancia se encuentra en la especialización y en la capacidad de estar presentes con un propósito definido en lugar de intentar ocupar todos los espacios posibles por pura inercia publicitaria.

Esta evolución hacia la madurez implica que las decisiones sobre en qué plataformas invertir ya no se toman basándose en tendencias pasajeras, sino en la rentabilidad y el retorno medible. David Tomás, CEO de Cyberclick, destaca que uno de cada tres profesionales ha modificado sus prioridades en el último ejercicio, moviendo sus recursos hacia espacios como YouTube, TikTok y LinkedIn. Estas plataformas ofrecen capacidades específicas para generar resultados tangibles, obligando a los equipos de comunicación a asignar un rol concreto a cada red dentro de su embudo de conversión. La gestión actual exige una adaptación rápida a las variaciones del sistema, priorizando siempre el rendimiento sobre la simple presencia institucional, lo que marca el inicio de una etapa donde la estrategia prevalece sobre la táctica improvisada.

El vídeo corto y la inteligencia artificial como motores de eficiencia

La consolidación del vídeo corto representa quizás el cambio más estructural en la forma de producir contenidos digitales hoy en día. Lo que comenzó como un formato experimental se ha erigido en la infraestructura básica para organizar calendarios y recursos creativos, con un 84,55% de los profesionales proyectando su crecimiento continuo.

Este formato no solo destaca por su capacidad de atracción, sino por una eficacia reportada que supera el 55%, convirtiéndose en la pieza central de la comunicación visual moderna. Al mismo tiempo, el uso de la inteligencia artificial se ha integrado de manera orgánica en los flujos de trabajo cotidianos. El 76,42% de los encuestados ya emplea estas herramientas para tareas que van desde la redacción de textos y la planificación de contenidos hasta el análisis de datos y la creación visual.

La adopción de la inteligencia artificial no busca únicamente acelerar la producción de materiales, sino que su verdadero valor reside en la liberación de tiempo para que los profesionales puedan dedicarse a la reflexión estratégica y a la creatividad de alto nivel. Se trata de un apoyo técnico que permite pensar con mayor claridad, medir con precisión quirúrgica y reducir las fricciones operativas que antes lastraban a los departamentos de marketing. En este contexto tecnológico, el vídeo corto y la IA forman una alianza que permite a las empresas mantener un ritmo de publicación constante sin sacrificar la calidad, asegurando que cada impacto tenga una base técnica sólida y un formato que conecte de manera inmediata con las preferencias de consumo de la audiencia actual.

El compromiso con la audiencia frente a la caída de las plataformas tradicionales

El foco de atención para el año 2026 se ha desplazado de la visibilidad superficial hacia la construcción de relaciones sólidas y duraderas. El engagement es ahora el indicador crítico para el 28,46% de los participantes en el estudio, quienes ven en la conversación y la conexión emocional con su comunidad la única ventaja verdaderamente sostenible a largo plazo. En un mercado donde captar la atención es cada vez más costoso, la fidelidad de la audiencia se convierte en el activo más preciado. Esta búsqueda de profundidad en el vínculo social explica por qué ciertas redes están ganando terreno mientras otras pierden su atractivo histórico para las marcas. TikTok se posiciona como el canal con mayor proyección de crecimiento, alcanzando un 67,48%, mientras que Facebook experimenta un retroceso notable de relevancia para casi la mitad de los profesionales consultados.

Esta reconfiguración de fuerzas dentro de las redes sociales demuestra que las empresas están dispuestas a abandonar espacios tradicionales si estos no facilitan una interacción genuina o resultados de conversión directos. Los nuevos formatos que los expertos desean explorar reflejan esta ambición: el podcast lidera las intenciones de prueba con un 21,14%, seguido por el vídeo largo con un 13,82%, lo que sugiere un interés creciente por contenidos que permitan una mayor profundidad narrativa.

Al final, el éxito en este nuevo esquema social dependerá de la capacidad de los equipos para entender que no se trata de gritar más fuerte, sino de establecer diálogos significativos que aporten valor real a una audiencia que es, hoy más que nunca, exigente y selectiva con el tiempo que otorga a las marcas.