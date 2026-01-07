Amazon Ads identifica las ocho tendencias claves para la publicidad en 2026

Tras analizar las tendencias globales, el Brand Innovation Lab de Amazon Ads anticipa un cambio estructural en la publicidad marcado por la integración de la creatividad, los insights y la inteligencia artificial a lo largo de todo el ciclo de las campañas.

El sector arranca el año marcado por una nueva etapa en la que creatividad, los insights y la IA dejarán de trabajar por separado para unir sus fuerzas y convertirse en auténticos aliados de los clientes. A partir del análisis de tendencias globales y del trabajo del Brand Innovation Lab de Amazon Ads, el espacio desde el que se exploran nuevas formas de entender la relación entre marcas y consumidores a partir de insights reales, Amazon Ads ha identificado los ocho principales vectores que definirán la evolución de la publicidad en este nuevo año, desde el papel estratégico de los creadores hasta la personalización a escala, la medición basada en resultados y el impacto de la IA en todo el ciclo de las campañas.

Insights y creatividad:

Una de las claves de 2026 será la integración efectiva entre insights y creatividad. Para Kate McCagg, responsable global del Brand Innovation Lab de Amazon Ads, “la ‘ciencia’ de los medios y el ‘arte’ de la creatividad habitualmente se consideran de forma separada. Sin embargo, las campañas más atractivas que estoy viendo son aquellas en las que las señales de la audiencia inspiran realmente el proceso creativo, no solo lo validan. Las ideas más disruptivas y revolucionarias se producen cuando los equipos creativos adoptan de forma auténtica los insights del cliente, porque ven cómo se desbloquean ideas que de otro modo no habrían descubierto. Cuando creamos solo desde nuestra propia perspectiva estamos diseñando para una audiencia limitada, asumiendo que algo les gustará porque nos gusta a nosotros. El próximo año, y los siguientes, debemos asegurarnos de volver siempre a los puntos que apasiona a nuestros clientes y a los posibles puntos de fricción que podemos ayudar a resolver dentro de una campaña publicitaria. Esto nos mantiene anclados a lo que es real para el cliente, frente a algo que podría resultar intrusivo cuando aparece como un anuncio dentro de su experiencia”.

La economía de los creadores:

Este cambio de enfoque conecta directamente con la evolución de la economía de los creadores, que este año jugará un papel aún más estratégico para el retail. Lauren Anderson, responsable en Estados Unidos del Brand Innovation Lab de Amazon Ads, apunta que “en 2026, la economía de los creadores seguirá transformando de forma profunda el modo en la que las marcas operan y crecen. La evolución es clara: los creadores están pasando de ser creadores puntuales de mensajes y contenido a convertirse en socios estratégicos que impulsan la cultura. A medida que las marcas reconocen el valor de las colaboraciones a largo plazo con estos nuevos actores, surge la necesidad de construir estrategias integrales de medios en torno a los creadores y sus comunidades. Las marcas más relevantes en 2026 serán aquellas que integren a los creadores en el núcleo de sus operaciones de negocio y los reconozcan como potentes catalizadores de innovación y de una conexión auténtica con los clientes”.

IA agéntica:

La inteligencia artificial será otro de los grandes ejes de transformación, especialmente a través de modelos como “la IA agéntica, que está transformando la publicidad. Procesos que antes requerían semanas de trabajo manual y una inversión significativa ahora pueden realizarse en horas gracias a la llegada de herramientas impulsadas por IA como los sistemas agénticos, con supervisión humana. A medida que esta tecnología avanza, las marcas que apuesten por ella desde el principio se beneficiarán de flujos de trabajo creativos y de campaña más eficientes, adaptables y escalables. La IA agéntica libera a los anunciantes de tareas que consumen mucho tiempo y les permite ser más estratégicos y obtener mejores resultados”.

Optimización creativa dinámica (DCO):

En paralelo, la optimización creativa dinámica (DCO) y la IA generativa llevarán la personalización a una nueva dimensión. “La DCO permite a las marcas personalizar cada elemento del anuncio (imágenes, texto, etc.) utilizando el conocimiento del editor y del comprador, complementado con datos históricos, algo que la IAGen potenciará aún más. Por ejemplo, un comprador con un iPhone negro podría ver automáticamente una funda de AirPods negra, mientras que otro vería una blanca. La IA permitirá una personalización todavía mayor a una escala sin precedentes. Combinada con los primeros datos de compra, los anunciantes podrán llegar al comprador apropiado con la creatividad adecuada en el momento correcto”.

Creatividad que escala:

La personalización será otro de los aspectos clave, algo que se ejemplifica en la muestra automática de productos adaptados a las preferencias reales del usuario. “Gracias a la IA agéntica, los primeros insights y la DCO (la optimización creativa dinámica), los anunciantes pueden ofrecer creatividad personalizada en todos los entornos, experimentar más rápidamente y mantener ubicaciones seguras y cuantificables. Esto permite una narrativa fluida y coherente entre canales. Las marcas que adopten este enfoque marcarán nuevos estándares de creatividad y consistencia en las campañas”.

La compra basada en resultados marcará la inversión publicitaria en TV en streaming:

Estos avances tecnológicos también están cambiando la forma de medir el éxito de las campañas. “En 2026, los anunciantes medirán cada vez más el éxito de sus campañas de TV en streaming en función de resultados de negocio como ventas, registros o reservas, y no solo a partir de métricas tradicionales como alcance, frecuencia o preferencia de marca. Este cambio hará que la TV en streaming compita tanto por presupuestos de rendimiento como de branding”.

La publicidad contextual se reinventa con anuncios de TV en streaming específicos por escena:

Por su parte, la publicidad contextual vivirá una nueva etapa gracias a la tecnología aplicada a los contenidos audiovisuales, lo cual abre la puerta a experiencias publicitarias más naturales, menos intrusivas y directamente vinculadas a la intención de compra. “Aunque la publicidad contextual existe desde hace más de 20 años, las nuevas tecnologías darán paso a una publicidad contextual hiperrelevante en el entorno de la TV en streaming. Esto significa que, si pausas tu película de acción favorita a mitad de una escena en la que el héroe persigue al villano por una isla exótica, se te mostrará un anuncio con ofertas de vuelos a ese destino, con precios en tiempo real y horarios adaptados a tu aeropuerto local y a las aerolíneas disponibles”.

La IA impulsa el rendimiento:

Finalmente, cabe apuntar que “la IA en publicidad tendrá un impacto mucho mayor en las decisiones internas de las marcas al identificar las audiencias más adecuadas, mejorando el rendimiento y optimizando constantemente las campañas para ofrecer resultados de negocio medibles. Las nuevas herramientas serán capaces de procesar los enormes volúmenes de datos implicados en las campañas y detectar patrones y recomendaciones que, de otro modo, llevaría mucho tiempo identificar manualmente o incluso podrían pasar desapercibidos. Esto hará que la analítica avanzada sea accesible para más profesionales del marketing a través del lenguaje natural, lo que permitirá realizar de forma ágil análisis complejos de campañas”.