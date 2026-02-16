El jurado de los XVIII Premios Nacionales de Marketing celebra su primera reunión y anima a las empresas a presentar sus candidaturas

El jurado de los XVIII Premios Nacionales de Marketing, organizados por la Asociación de Marketing de España (AMKT), ha celebrado hoy su primera reunión oficial, un encuentro clave que marca el inicio del proceso de evaluación de una edición que mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el 25 de marzo.

La sesión ha estado presidida por Belén Frau, CCO / Global Communications Manager de IKEA, quien liderará un jurado compuesto por 19 profesionales de referencia de la industria del marketing. La Secretaría Técnica corre a cargo de Isabel Vera Pascual, directora de Comunicación Corporativa de ESIC, responsable de garantizar la transparencia, la metodología y el rigor del proceso de evaluación.

En esta XVIII edición, el jurado está formado por:

Belén Frau, CCO / Global Communications Manager de IKEA (Presidenta)

María Alonso, directora Global de Marca de Cellnex Telecom

Yvette Altet, directora de Marketing de Burger King España

Lucía de Angulo, presidenta y CEO de McCann y McCann Worldgroup Spain

Borja Borrero, Executive Director de Interbrand

Juan Cantón, director general de AMKT

Julián Cañadas, Country Leader, Ibérica de Adobe

Celia Caño, directora general de Mediaplus Equmedia

Raúl Estradera, director de Comunicación de Inditex

Carmen Fernández de Alarcón, CEO de Havas Spain

Javier Fernández Saavedra, Global General Manager de t2ó ONE

Jaime García Cantero, director de Retina en Prisa Media

Gema Gutiérrez, directora Corporativa de WAH

Lourdes Hernández-Aja, consejera de Cirentis

María Lacasa, directora general de Comunicación de Endesa

Óscar López de Murillas, director de Marca y Contenidos Corporativos de CaixaBank

Leonor Martínez, directora de Marketing de Universal Pictures Int. Spain

Isahac Oliver Ponce, Chief Creative Officer

Javier Resurrección, director general / CEO de GfK (a NielsenIQ Company)

Emma Ruíz de Azcárate, directora de Marketing de Pelayo

La presidenta del jurado, Belén Frau, ha destacado durante la reunión: “El marketing vive un momento de enorme transformación y estos premios son un reflejo del talento, la innovación y la capacidad estratégica de las organizaciones españolas. El jurado afronta esta edición con la responsabilidad de reconocer proyectos que realmente marquen la diferencia”.

El plazo para presentar candidaturas continúa abierto. Las empresas, instituciones, agencias, startups y profesionales pueden inscribir sus proyectos hasta el 25 de marzo.

El director general de AMKT, Juan Cantón, ha animado a participar en esta edición: “Los Premios Nacionales de Marketing son una oportunidad única para visibilizar el impacto real del marketing en el crecimiento empresarial. Invitamos a todas las organizaciones, grandes y pequeñas, a presentar sus mejores estrategias”.

Categorías de los Premios Nacionales de Marketing 2026

Los premios mantienen su estructura consolidada, que reconoce la amplitud del marketing en España. Las categorías abiertas a candidatura son:

Estrategia Integral de Marketing

Construcción de Marca

Experiencia Cliente

Innovación en la Propuesta de Valor

Publicidad y Comunicación Comercial

Estrategia de Ventas (punto de venta y/o e-commerce)

Patrocinios y Alianzas

Startup (categoría que regresa en esta edición)

Además, se otorgarán los premios especiales:

Mejor Equipo de Marketing

Líder Empresarial Impulsor del Marketing (categoría indirecta, a propuesta de AMKT y su ecosistema de socios)

El Gran Premio Nacional de Marketing reconocerá la estrategia global más sobresaliente del año, sumando la puntuación obtenida por los premiados en cada categoría.

Calendario de hitos de la XVIII edición

El próximo 25 de marzo tendrá lugar el cierre de candidaturas, el 7 de mayo se publicará la Lista Larga y el 28 de mayo, la Lista Corta. La gala de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing tendrá lugar el próximo 30 de junio en WAH, que se incorpora como Socio Estratégico Patrocinador de los Premios Nacionales de Marketing.

Una edición especial en un año clave para el marketing

La XVIII edición coincide con el 18º aniversario de los Premios Nacionales de Marketing, una trayectoria que refleja la evolución del marketing en España y su creciente relevancia como función estratégica dentro de las organizaciones.