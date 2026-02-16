Nota de prensa Eventos

El jurado de los XVIII Premios Nacionales de Marketing celebra su primera reunión y anima a las empresas a presentar sus candidaturas
El plazo de candidaturas se cerrará el próximo 25 de marzo. La Lista Larga se revelará el 7 de mayo.
El jurado de los XVIII Premios Nacionales de Marketing celebra su primera reunión y anima a las empresas a presentar sus candidaturas

Por Redacción - 5 Marzo 2026

El jurado de los XVIII Premios Nacionales de Marketing, organizados por la Asociación de Marketing de España (AMKT), ha celebrado hoy su primera reunión oficial, un encuentro clave que marca el inicio del proceso de evaluación de una edición que mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el 25 de marzo.

La sesión ha estado presidida por Belén Frau, CCO / Global Communications Manager de IKEA, quien liderará un jurado compuesto por 19 profesionales de referencia de la industria del marketing. La Secretaría Técnica corre a cargo de Isabel Vera Pascual, directora de Comunicación Corporativa de ESIC, responsable de garantizar la transparencia, la metodología y el rigor del proceso de evaluación.

En esta XVIII edición, el jurado está formado por:

  • Belén Frau, CCO / Global Communications Manager de IKEA (Presidenta)
  • María Alonso, directora Global de Marca de Cellnex Telecom
  • Yvette Altet, directora de Marketing de Burger King España
  • Lucía de Angulo, presidenta y CEO de McCann y McCann Worldgroup Spain
  • Borja Borrero, Executive Director de Interbrand
  • Juan Cantón, director general de AMKT
  • Julián Cañadas, Country Leader, Ibérica de Adobe
  • Celia Caño, directora general de Mediaplus Equmedia
  • Raúl Estradera, director de Comunicación de Inditex
  • Carmen Fernández de Alarcón, CEO de Havas Spain
  • Javier Fernández Saavedra, Global General Manager de t2ó ONE
  • Jaime García Cantero, director de Retina en Prisa Media
  • Gema Gutiérrez, directora Corporativa de WAH
  • Lourdes Hernández-Aja, consejera de Cirentis
  • María Lacasa, directora general de Comunicación de Endesa
  • Óscar López de Murillas, director de Marca y Contenidos Corporativos de CaixaBank
  • Leonor Martínez, directora de Marketing de Universal Pictures Int. Spain
  • Isahac Oliver Ponce, Chief Creative Officer
  • Javier Resurrección, director general / CEO de GfK (a NielsenIQ Company)
  • Emma Ruíz de Azcárate, directora de Marketing de Pelayo

La presidenta del jurado, Belén Frau, ha destacado durante la reunión: “El marketing vive un momento de enorme transformación y estos premios son un reflejo del talento, la innovación y la capacidad estratégica de las organizaciones españolas. El jurado afronta esta edición con la responsabilidad de reconocer proyectos que realmente marquen la diferencia”.

El plazo para presentar candidaturas continúa abierto. Las empresas, instituciones, agencias, startups y profesionales pueden inscribir sus proyectos hasta el 25 de marzo.

El director general de AMKT, Juan Cantón, ha animado a participar en esta edición: “Los Premios Nacionales de Marketing son una oportunidad única para visibilizar el impacto real del marketing en el crecimiento empresarial. Invitamos a todas las organizaciones, grandes y pequeñas, a presentar sus mejores estrategias”.

Categorías de los Premios Nacionales de Marketing 2026

Los premios mantienen su estructura consolidada, que reconoce la amplitud del marketing en España. Las categorías abiertas a candidatura son:

  • Estrategia Integral de Marketing
  • Construcción de Marca
  • Experiencia Cliente
  • Innovación en la Propuesta de Valor
  • Publicidad y Comunicación Comercial
  • Estrategia de Ventas (punto de venta y/o e-commerce)
  • Patrocinios y Alianzas
  • Startup (categoría que regresa en esta edición)

Además, se otorgarán los premios especiales:

  • Mejor Equipo de Marketing
  • Líder Empresarial Impulsor del Marketing (categoría indirecta, a propuesta de AMKT y su ecosistema de socios)

El Gran Premio Nacional de Marketing reconocerá la estrategia global más sobresaliente del año, sumando la puntuación obtenida por los premiados en cada categoría.

Calendario de hitos de la XVIII edición

El próximo 25 de marzo tendrá lugar el cierre de candidaturas, el 7 de mayo se publicará la Lista Larga y el 28 de mayo, la Lista Corta. La gala de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing tendrá lugar el próximo 30 de junio en WAH, que se incorpora como Socio Estratégico Patrocinador de los Premios Nacionales de Marketing.

Una edición especial en un año clave para el marketing

La XVIII edición coincide con el 18º aniversario de los Premios Nacionales de Marketing, una trayectoria que refleja la evolución del marketing en España y su creciente relevancia como función estratégica dentro de las organizaciones.

Contenidos relacionados
La APCP presenta el programa de la VIII Edición de las Actividades de Producción y Postproducción de Cine Publicitario en el Festival de Málaga
El rey Felipe VI inaugura el MWC 2026 junto a los líderes de la industria tecnológica que debaten sobre la ética de la IA
Marketing Paradise presenta su informe anual de Social Media en Grandes Marcas 2026
Más Leídos
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Cómo está cambiando el influencer marketing
La industria parece haber comprendido que la inteligencia artificial no es una solución mágica que se activa con solo pulsar un botón
El fútbol impone su ley como deporte Rey en redes sociales mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya calienta motores con 160,9 millones de seguidores
Meta, YouTube y TikTok concentran el 91% de la inversión en publicidad en redes sociales
La gran brecha de la IA en España no es tecnológica, es organizativa
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
Estrategias de marketing para hacer más visible una marca
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
El jurado de los XVIII Premios Nacionales de Marketing celebra su primera reunión y anima a las empresas a presentar sus candidaturas
Italia gana la batalla legal contra la cadena de restaurantes La Mafia en los tribunales españoles y anula la marca
Descontento de los usuarios de YouTube ante la nueva oleada de publicidad forzada
Netflix duplica su apuesta publicitaria con nuevas herramientas de medición y datos
Contenidos Patrocinados
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
Cuando el merchandising corporativo deja de ser un regalo y se convierte en estrategia de marca
La revolución conversacional de los datos en 2026: la IA como copiloto estratégico
ADS
Promocionados
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente