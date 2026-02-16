Italia gana la batalla legal contra la cadena de restaurantes La Mafia en los tribunales españoles y anula la marca

La resolución emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el pasado 26 de febrero de 2026 marca un punto de inflexión jurídico y ético en la trayectoria de una de las franquicias de restauración más reconocidas del país. Tras años de litigios y una persistente presión diplomática por parte de la República de Italia, el organismo administrativo ha determinado la nulidad de la marca La Mafia se sienta a la mesa en territorio español. Esta decisión no solo responde a una cuestión técnica de propiedad industrial, sino que profundiza en la colisión entre la libertad comercial y el respeto a los valores fundamentales de convivencia, al considerar que la denominación de la cadena zaragozana resulta frontalmente contraria al orden público y a las buenas costumbres imperantes en el espacio europeo.

El conflicto, que ya tuvo un precedente significativo en 2018 cuando el Tribunal General de la Unión Europea ordenó la nulidad de la marca a escala comunitaria, se traslada ahora con total firmeza al ámbito nacional. La argumentación de las autoridades españolas subraya que el signo empleado por el grupo de restauración reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal cuya actividad no pertenece al terreno de la ficción literaria o cinematográfica, sino que constituye una realidad persistente y dolorosa. Para el Estado italiano, la utilización de este término en un contexto lúdico y gastronómico supone una banalización inaceptable de un fenómeno violento que ha causado miles de víctimas y que sigue representando una amenaza estructural para la seguridad y la economía de los Estados miembros.

Desde la perspectiva legal defendida por el despacho Fieldfisher, que ha asesorado a Italia en este procedimiento, existe una distinción nítida entre el uso de términos sensibles en obras artísticas y su explotación con fines puramente mercantilistas. Mientras que la literatura o el cine pueden abordar la criminalidad organizada bajo el paraguas de la creación cultural, la apertura de establecimientos comerciales bajo esa misma bandera implica, a ojos de la administración, una suerte de "romantización" de conductas delictivas. La resolución destaca que España ha sido identificada históricamente como un punto crítico para actividades ilícitas vinculadas a estas organizaciones, tales como el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales a través de la adquisición de infraestructuras turísticas y hosteleras, lo que refuerza la gravedad de permitir que tales marcas operen con normalidad en el mercado.

Por su parte, el grupo empresarial aragonés ha intentado sostener la validez de su identidad corporativa vinculándola a un libro de recetas homónimo y apelando a la libertad de expresión. Sin embargo, este argumento ha perdido peso frente a la necesidad de proteger la sensibilidad de las víctimas y evitar que el sistema público de patentes ampare signos que puedan percibirse como una ofensa colectiva. A pesar de que la compañía atraviesa un momento de expansión económica notable, con ingresos que superaron los 132 millones de euros en el último ejercicio y una red que aspira a alcanzar los 200 restaurantes para el año 2029, este revés administrativo la sitúa en una posición vulnerable que podría obligarla a una transformación integral de su imagen de marca en los próximos meses.

El escenario futuro se presenta complejo para la cadena, que dispone de un plazo de un mes para recurrir la resolución de la oficina de patentes. No obstante, la batalla no se libra únicamente en los despachos administrativos, ya que la justicia ordinaria a través de los juzgados de lo mercantil de Barcelona ya estudia medidas para forzar el cese inmediato en el uso del distintivo. Si las sentencias judiciales siguen la estela de los organismos de propiedad intelectual, el grupo se enfrentará al reto de mantener su competitividad y su ambicioso plan de aperturas bajo una nueva denominación que se desvincule totalmente de cualquier referencia a la criminalidad organizada, cerrando así un capítulo de casi dos décadas de controversia internacional.