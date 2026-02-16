Noticia Publicidad

Netflix duplica su apuesta publicitaria con nuevas herramientas de medición y datos
Netflix duplica su apuesta publicitaria con nuevas herramientas de medición y datos

Por Redacción - 5 Marzo 2026

Netflix sigue consolidando una infraestructura propia que busca transformar la relación entre las marcas y los espectadores, superando las limitaciones iniciales de su incursión en el mercado publicitario.

El despliegue de su nueva suite de anuncios no solo representa una mejora técnica, sino un cambio profundo en la filosofía de monetización de la plataforma, que ahora apuesta por la precisión quirúrgica en la segmentación de audiencias y la integración de datos de comportamiento en tiempo real. Este avance permite a los anunciantes conectar con más de 190 millones de espectadores activos mensuales que optan por el plan con anuncios, una cifra que refleja la aceptación masiva de este modelo híbrido entre el acceso premium y el consumo tradicional de televisión.

El núcleo de esta transformación reside en la autonomía tecnológica que Netflix ha construido para reducir su dependencia de terceros.

Al internalizar su pila de tecnología publicitaria, la empresa ha logrado introducir herramientas de medición mucho más sofisticadas y formatos creativos que respetan la experiencia del usuario. Entre estas innovaciones destacan los anuncios interactivos y los formatos de pausa, diseñados para captar la atención sin resultar intrusivos. Además, la integración con plataformas de compra programática como Google Display & Video 360 y Amazon DSP permite que las marcas utilicen señales de compra reales para informar sus decisiones en la plataforma de streaming. Esta sinergia entre el comportamiento de compra y el consumo de contenido audiovisual eleva la relevancia de cada impresión, asegurando que el mensaje llegue al espectador adecuado en el momento preciso de mayor compromiso emocional.

La profundidad de los datos que ahora maneja la plataforma permite a las marcas ir más allá de la simple demografía básica. Los anunciantes pueden ahora orientar sus campañas basándose en estados de ánimo, etapas de la vida e incluso en el tipo de dispositivo utilizado, lo que otorga una flexibilidad sin precedentes en el sector del vídeo bajo demanda. Este nivel de detalle se complementa con una robusta red de socios de medición que validan la eficacia de las campañas, ofreciendo una transparencia que históricamente ha sido un punto de fricción en la publicidad digital. La capacidad de demostrar resultados tangibles y el retorno de inversión ha impulsado a Netflix a proyectar una duplicación de sus ingresos publicitarios para este año, consolidando este pilar como un motor de crecimiento vital para sostener su ambicioso presupuesto de contenido original.

A medida que el ecosistema publicitario se expande hacia nuevos mercados en Europa y Asia, la plataforma continúa refinando su oferta con el uso de inteligencia artificial para optimizar la inserción de anuncios. Este enfoque garantiza que la publicidad se sienta como una parte natural de la travesía del espectador, manteniendo la calidad cinematográfica que define a la marca. La visión a largo plazo es clara: transformar la televisión conectada en un canal publicitario que combine el alcance masivo de la televisión lineal con la inteligencia y personalización de la web. Con la mirada puesta en 2026, la empresa ya anticipa la incorporación de segmentaciones aún más granulares y patrocinios de eventos en vivo a gran escala, asegurando que su plataforma no sea solo un destino de entretenimiento, sino un nodo estratégico indispensable para la comunicación de las marcas globales.

